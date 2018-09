„Die Unabhängigkeit der Notenbank mag mitunter für eine Regierung recht unbequem sein – zugleich aber ist es eine sehr beruhigende Sache für jedes Kabinett, wenn eine solche Unabhängigkeit besteht.“

(Bundeskanzler Dr. Adenauer in einem Gespräch mit Präsident Baumgartner von der Banque de France.)

Der Bonner Korrespondent der in hohem Ansehen stehenden „Financial Times“ hat vor einiger Zeit unter dem Titel „Vocke, der Hüter der D-Mark“, die deutsche Konjunkturpolitik analysiert. Im Vordergrund stand eine Schilderung der starken und unabhängigen Stellung der deutschen Zentralbank, die in entscheidenden Augenblicken alle für notwendig erachteten kreditpolitischen Maßnahmen „auch gegen den Willen des Bundeskanzlers“ durchführen könne. Diese Darstellung hat in England eine ungewöhnlich starke Beachtung gefunden, wie aus einem von Harold Wincott geschriebenen Leitartikel des gleichen Blattes in der Ausgabe vom 26. Juni hervorgeht.

Der Verfasser beginnt seine Ausführungen mit der Frage: „Haben Sie den Aufsatz ‚Vocke, der Hüter der D-Mark‘ gelesen? Sollte Ihre Frau ihn verbrannt haben, so kaufen, leihen oder stehlen Sie ein anderes Exemplar. Wenn dieser Aufsatz Sie nicht nachdenklich stimmt, wird Sie nichts zum Nachdenken bringen...“

Nachdenklich wird der englische Leser in der Tat, wenn er liest, daß der Präsident der Bank deutscher Länder „nur zwei Maßstäbe“ für rechtzeitiges Handeln kenne: nämlich den Preisindex und den Grad der Arbeitslosigkeit. „Wenn diese beiden Faktoren eine Deflation erfordern, erhält Deutschland sie, selbst wenn Politiker und Geschäftsleute noch so laut schreien, was übrigens – abgesehen von einer möglichen achttägigen Verzögerung der Maßnahme – alles ist, was sie tun können.“ – Der Verfasser erinnert sodann an die drastischen Maßnahmen, die der Zentralbankrat innerhalb einer Woche durchführte, als während des Korea-Krieges infolge der Wirtschaftshausse die Nachfrage in Westdeutschland anzuschwellen begann. „Der Präsident der Bank deutscher Länder erhöhte damals den Mindestbetrag des Reservefonds der Banken um 50 v. H. und setzte den Diskontsatz von 4 v. H. auf 6 v. H. fest. Es gab einen Aufruhr....‚ aber heute kann die Bank deutscher Länder für sich in Anspruch nehmen, daß Deutschland 1952 und 1953 eine günstige Wettbewerbsposition errang. Während die durch die Korea-Krise veranlaßte Aufwärtsbewegung der Preise in einigen der wichtigsten Länder anhielt, fiel das Preisniveau in der Bundesrepublik erheblich. Tatsächlich stieg der Index für die Kleinhandelspreise in Deutschland seit 1950 um 7 v. H., bei uns in England aber um nahezu 35 v. H. „Vor wieviel Sorgen und Nöten“, so fährt der Verfasser fort, „würde uns ein britischer Vocke in den letzten 18 Monaten bewahrt haben, wenn er die Vollmacht gehabt und sie schnell und kraftvoll genug im Herbst 1954 angewendet hätte, als der Sterling-Kurs dahinzuschwinden begann und die Zahl der freien Stellen wieder einmal die Zahl der Arbeitslosen überstieg!“

Den wesentlichen Punkt sieht Mr. Wincott aber nicht darin, daß in Deutschland die Zentralbank eine beträchtlich verstärkte Unabhängigkeit der Regierung gegenüber besitzt, sondern darin, daß „auch in den USA die gleiche Tendenz zum Durchbruch zu kommen scheint“. Die Frage, ob irgendeine Aussicht auf eine ähnliche Entwicklung in England bestehe, wird vom Verfasser pessimistisch beantwortet. Nach seiner Ansicht werden in einer modernen Demokratie der Zentralbank nur so lange derartig große Vollmachten gegeben, als die Uberzeugung herrscht, daß von ihnen „ein weiser und wohltuender Gebrauch“ gemacht werde. In Deutschland stehe tatsächlich die öffentliche Meinung hinter einer solchen Vollmacht, denn „welches Glück Deutschland seit 1948 auch immer gehabt hat – seine wirtschaftlichen Angelegenheiten sind glänzend geführt worden. Es muß schon so sein, denn andernfalls wären wir jetzt nicht so sehr beunruhigt über die Stärke seiner Konkurrenz; es würde dann auch auf dem Festland nicht über das mögliche Steigen des DM-Kurses gesprochen werden.“

In England liegen die Dinge anders. Denn dort ist „eine unabhängige Zentralbank, nach dem Urteil der öffentlichen Meinung, unlöslich mit der Misere der Jahre zwischen den Kriegen verbunden. Mag diese Verbindung richtig oder unrichtig sein – sie besteht nun einmal. Und solange dies der Fall ist, werden die Politiker mit viel Stimmenaufwand behaupten, daß sie die einzigen seien, denen das Vertrauen geschenkt werden kann, den Wert unserer Währung zu erhalten. Das klingt zwar seltsam, aber“ so schließt Mr. Wincott seine Ausführungen – „sind wir denn nicht auch ein seltsames Volk?“ E. K.