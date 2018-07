Zum ersten Male in der Geschichte der privaten deutschen Krankenversicherung ist in der Prämien einnahme die Hundert-Millionen-grenze überschritten worden. Diesen Erfolg hat die Deutsche Kranken-Versicherungs AG, Berlin, im Geschäftsjahr 1955 mit 108,1 Mill. DM erzielt. Im laufenden Jahr rechnet die Geselschaft sogar mit einer weiteren Erhöhung auf rund 120 Mill. DM. Gegenüber dem Vorjahr wurde bei einem Neuzugang von über 100 000 Versicherungen und einem für diesen Versicherungszweig bemerkenswert geringen Abgang ein Reinzuwachs von fast 30 000 Versicherungen erzielt, wodurch sich der Gesamtbestand auf mehr als 900 000 erhöhte. Der Vorstand führt dieses günstige Ergebnis im wesentlichen auf die 1953 begonnene Umwandlung der noch aus der Vorkriegszeit stammenden Heilkostentarife in neue Wahltarife zurück, auf die am Jahresschluß rund 435 000 Versicherungen entfielen. Diese Umstellung hat sich auch vorteilhaft auf die Schadenquote ausgewirkt, die im Durchschnitt aller Versicherungen während des Geschäftsjahres von 79,2 auf 76,4 v.H. zurückging und bei den Wahltarifen allein nur 71,4 v. H. betrug, während sie bei den alten Heilkostentarifen 89,7 v. H. ausmachte. Der Erfolg des Geschäftsjahres kommt in der Bilanz nicht so sehr im Reingewinn zum Ausdruck, der einschließlich des Vortrages aus dem Vorjahr mit 0,36 (0,25) Mill. DM ausgewiesen ist, sondern in der vorherigen Uberweisung von 6,0 (2,0) Mill. DM an den Gewinnfonds der Versicherten, wodurch die nach Wahltarifen Versicherten einen Anteil von vier Monatsprämien erhalten können, während auf die nicht umgestellten Tarife wegen der hohen Schadenquote kein Überschuß entfiel. Von dem ausgewiesenen Reingewinn werden auf das eingezahlte AK von 0,875 Mill. DM – Großaktionärin des nominell auf 2,0 festgesetzten AK ist die Hamburg-Mannheimer Gruppe – 4 v. H. Bardividende ausgeschüttet und weitere 0,036 Mill. DM auf das AK eingezahlt. G. G.

Die HV der Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik in Bremen-Vegesack genehmigte den Abschluß für das Geschäftsjahr 1955 mit einer Dividende von 10 (8) v. H. auf im Berichtsjahr um 3 auf 13 Mill. DM erhöhtes Grundkapital. Im Geschäftsjahr war die Werft voll beschäftigt. Neben größeren Instandsetzungen und Umbauarbeiten wurden 10 Schiffsneubauten mit insgesamt 69 857 BRT abgeliefert. Der Wertanteil des Exports am geleisteten Umsatz betrug 28 (i. V. 46) v. H. Zur Zeit liegt ein Auftragsbestand von 27 Schiffseinheiten mit insgesamt 219 748 BRT vor. Bei einem auf 51,24 (40,60) – in Mill. DM – gestiegenen Jahresertrag, daneben 1,12 (0,87) Kapitalerträge, dem u. a. 28,98 (27,73) Personalkosten und 2,96 (2,05) Abschreibungen gegenüberstehen, ist ein Gewinn von 1,13 (4,95) ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 1,31 erhöht.