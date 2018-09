Inhalt Seite 1 — „Held Tito“ kehrte zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. N., Belgrad

Fahnen, Sprechchöre, Bilder, Spruchbänder, Menschenmassen und überquellende Straßen; Zehntausende empfangen Tito auf dem Belgrader Bahnhofsplatz. Regierungsmitglieder, hohe Verwaltungsbeamte und das diplomatische Corps haben sich auf dem Bahnsteig versammelt, die Generalität und der sowjetische Militärattache sind erschienen, einundzwanzig Kanonenschüsse signalisieren die Einfahrt des blumengeschmückten Zuges. Der Marschall ist von seiner Rußlandreise zurückgekehrt. Er schreitet die Front einer Gardeabteilung ab, schüttelt Hände, salutiert. Vor einer frenetisch im Sprechchor: „Held Tito“ rufenden Masse, unter einem Fahnenwald von Scheinwerfern angestrahlt, hält er seine Rede, die ein einziger Erfolgsbericht ist.

Seit Wochen hatte die jugoslawische Presse nur ein einziges leitendes Thema: Tito in Moskau, Tito in Leningrad, Tito in Stalingrad und Tito in Bukarest. Noch nie haben die führenden Blätter Beigrads die Reaktion des Auslandes auf eine politische Aktion des Staatschefs so aufmerksam und empfindlich registriert wie diesmal. Noch nie haben sie rigoroser ihre Zensuren ausgeteilt: wer die Verbrüderung zwischen Belgrad und Moskau gutheißt, ist ein Friedensfreund, ein Realist, ist brav. Wer gegen sie etwas zu bemerken findet, ist ein Feind des Sozialismus, ein Utopist und Reaktionär.

Das politische Spiel Titos ist so doppelbödig, gewagt und diffizil, daß es selbst routiniertesten Politikern Rätsel über Rätsel aufgibt.. Es kann der Masse des Volkes gar nicht anders als in simplifizierenden Schlagworten dargestellt werden, denn diesmal war das Tempo der Politik wesentlich schneller als die Propaganda. Die Ereignisse sind einfach über die Vorstellungskraft der Massen hinweggebraust. Zwar sind diese Massen zu jeglicher Freudenkundgebung zu mobilisieren, doch kaum jeder zehnte könnte sagen, wofür oder wogegen er wirklich demonstriert und wessen er sich im Sprechchor erfreut.

Die Propaganda bemüht sich inzwischen, alle Register zu ziehen, um eine Einheitsmeinung über die Bedeutung des Moskauer Ergebnisses für Jugoslawien zu formen. Das wird nicht ganz einfach sein, denn derzeit ist die Reaktion auf die neue Politik schon in Kroatien, das im Grunde immer westlich orientiert war, eine sehr andere als in Serbien, wo man traditionell zu Rußland neigt und wo daher die Erinnerungen an die bösen Erfahrungen mit den Sowjets zur Zeit Stalins weit rascher verblassen.

„Der eigentliche Erfolg der Ostreise des Marschalls ist der, daß wir jetzt den Westen an der Leine haben, während er geglaubt hat, uns gängeln zu können. Wenn Washington den Frieden will, ist es jetzt von uns abhängig geworden“ – dies ist die Meinung eines Parteimannes.

„Schade, daß Stalin nicht noch zehn Jahre gelebt hat, dann wäre uns die Freundschaft mit Rußland erspart geblieben, die uns schon so viel gekostet hat“, sagte mir ein Chauffeur, froh sein Deutsch an den Mann zu bringen.