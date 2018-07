Mit den Worten: „Der Kapitalmarkt zeigt eine derartige Schwäche, daß wir zu unserem Teil zu seiner Festigung beitragen zu müssen glaubten“ begründete der Vorsitzer des Vorstandes der Mannesmann AG, Wilhelm Zangen, die für die Aktionäre überraschende Dividendenerhöhung von 8 auf 9 H. auf der oHV des Unternehmens, die den Abschluß für 1955 einstimmig genehmigte. Zangen fügte hinzu: „Eine im Verhältnis zu festverzinslichen Werten angemessene Dividende ist ferner notwendig, um die Industrie technisch und wirtschaftlich auf der Höhe zu halten. Für eine grundsätzliche Wandlung und Belebung des Kapitalmarktes sind aber eine sparsamere Ausgabenwirtschaft des Staates und eine den echten Ausgabebedürfnissen angepaßte Steuerlast unerläßlich.“

In diesem Zusammenhang stellte Zangen fest, daß in der Großindustrie der Aufwand für Dividenden, gemessen am Gesamtaufwand, von relativ untergeordneter Bedeutung sei, während für die Beschaffung neuer Mittel ihre absolute Höhe entscheidend wäre. Es sei daher unsinnig, bei Lohngesprächen auf die Dividende hinzuweisen. Bei Mannesmann betrage der Personalaufwand 425 Mill. DM im Jahr, die Dividendensumme 7 v. H. davon. Die letzte Lohn- und Gehaltserhöhung machte 9 v. H., die derzeitige indirekte Lohnerhöhung durch beabsichtigte Kürzung der Arbeitszeit weitere 8 v. H. des Personalaufwandes aus.

Zur Frage der Stahlpreise erklärte Zangen, daß die Kostenerhöhungen der letzten Monate bei den Hüttenwerken von Mannesmann eine zusätzliche Belastung von jährlich 40 Mill. DM erreichen. Dies konnte durch das bisherige Festhalten an den Preisen nicht gedeckt werden. Es ergebe sich also zwangsläufig ein Überschreiten jener Grenze, innerhalb derer – „unserer Absicht entsprechend“ – Preiserhöhungen vermieden werden könnten. Die Möglichkeit, neue Anlagen durch Eigenmittel zu finanzieren, schrumpfe im gleichen Umfang, r.