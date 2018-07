Ein Jahrhundert ständiger Mitarbeit an hervorragender Stelle des öffentlichen Lebens ist eine Leistung, auf die nur wenige deutsche Großunternehmen zu verweisen vermögen. Sie besagt, daß man von Anfang an, seit dem Einbruch der industriellen Revolution in die alte ständische Wirtschaft, dabei war. Das aber vermag die Berliner Handelsgesellschaft, die am 2. Juli das Fest ihres hundertjährigen Bestehens feierte, von sich mit allem Recht zu behaupten. Sie kann hierbei auf die Höhen, nicht minder aber auch auf die tiefen Abstürze, die Deutschland im Verlauf dreier Generationen erlebte, verweisen. Dabei darf sie von sich sagen, daß sie stets mit großem Geschick und erfüllt von einem hohen Verantwortungsbewußtsein gegenüber all denen, die sich ihr anvertraut haben, nicht minder aber auch gegenüber der Allgemeinheit, ihre Geschäfte geführt hat, ohne dabei jemals den Staat um Hilfe angehen zu müssen. Als einzige deutsche Großbank des privaten Rechtes veröffentlicht sie eine Bilanz, in der Ausgleichsforderungen gegenüber der öffentlichen Hand nicht aufgeführt sind, obwohl das Unternehmen von dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch des Jahres 1945 nicht minder als jede andere Bank betroffen wurde.

Sicherlich, es ist dies auf eine Reihe von Zufälligkeiten zurückzuführen; ausschlaggebend aber war letzten Ences doch der besondere einmalige Charakter des Institutes, wie er vor hundert Jahren von seinen Gründern, im Verlaufe der Zeit aber vor allem durch die starke Persönlichkeit Carl Fürstenbergs geprägt wurde. Das Geheimnis war hierbei die institutionelle Verknüpfung des privaten, mit seinem ganzen Vermögen haftenden Geschäftsinhabers mit der finanziellen Kraft der Kapitalgesellschaft. Die von der Berliner Handelsgesellschaft herausgegebene Festschrift zeigt, daß diese eigenartige Verfassung letztlich nur eine Zufallslösung war, die aus den besonderen Verhältnissen Preußens in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu erklären ist. Hier liegt daher auch nicht das entscheidende Faktum. Es ist vielmehr darin zu suchen, daß die Männer der Geschäftsleitung diese einmal gegebene Form mit einem starken Leben zu erfüllen vermochten. Sie gestalteten die Berliner Handelsgesellschaft zu einer filiallosen, zentral geleiteten Großbank, die zu einem bedeutungsvollen Finanzier der deutschen Wirtschaft und vor allem auch seiner Industrie wurde. Hierbei aber ging niemals der Grundsatz des privaten Bankiers verloren, den Geschäftsrahmen nur so weit zu spannen, daß von der Zentrale aus das Ganze, bis in seine Einzelheiten hinein, überblickt werden kann. Daher ist auch zu keiner Zeit die persönliche Verbindung zwischen den Geschäftsinhabern und der Kundschaft der Bank verlorengegangen.

Ein derart geleitetes Institut konnte nur in Berlin groß werden, weil es auf solche Weise den Funktionen der alten Hauptstadt haargenau angepaßt war. Die Bank ist so auch mit ihrer Heimatstadt bis auf die Grundfesten zerstört worden. Sie wurde in der Turbulenz der damaligen Ereignisse bis auf verhältnismäßig bescheidene Reste des im Westen gelegenen Vermögens zerstört. Ungebrochen blieb nur der Geschäftswille des Institutes. Er war stark genug, um bei einer zielbewußten Führung der wenigen verbliebenen Leitungskräfte – maßgebliche Männer der Geschäftsleitung haben ihre Pflichttreue gegenüber der Bankenkundschaft mit jahrelanger Gefangenschaft bezahlen müssen – die Bank wieder zu reorganisieren, so daß sie heute genauso dasteht, wie in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. –eb

Die Chemische Werke Albert, Wiesbaden-Biebrich, verzinst 1955 das erhöhte Aktienkapital von (alles in Mill. DM) 15,69 (13,08) mit 7 (6) v. H. Dividende, wobei die neuen Aktien zur Hälfte dividendenberechtigt sind. Die Umsätze konnten von 68,10 auf 76,17 vermehrt werden. Davon entfielen 13,16 (13,52) auf das Ausland, wo man sich wegen unzureichender Preise Zurückhaltung auferlegen mußte. Aus Abschreibungen von 3,24 (3,02) und der Kapitalerhöhung sind im Berichtsjahr 4,67 (3,42) investiert worden. Für Forschungsaufgaben wurden erhebliche Mittel aufgewandt. Die Zahl der Beschäftigten nahm von 1634 auf 1770 zu. – Die Steigerung der Bilanzsumme auf 49,11 (43,99) resultiert aus den gestiegenen Anlagewerten von 17,38 (15,36) und den infolge der Geschäftsausweitung angewachsenen Vorräten von 17,18 (15,86) und Lieferforderungen von 10,22 (9,17). Sonstige Forderungen nahmen auf 2,94 (2,12) zu. Auf der anderen Seite betragen die eigenen Mittel jetzt 17,87 (14,88), nachdem eine Beteiligungszuschreibung von 0,38 den Rücklagen zugute kam. Langfristige Schulden sind mit 5,64 (5,63) in Anspruch genommen. Dazu kommen 7,12 (5,61) Rückstellungen für Ruhegehaltsverpflichtungen. Für ungewisse Schulden sind 2,69 (1,80) zurückgestellt. Die kurzfristigen Schulden gingen auf 7,81 (8,31) zurück, vor allem die Bankschulden auf 0,97 (2,28). Akzeptverbindlichkeiten erscheinen gesondert mit 3,73 (3,74). Wertberichtigungen erfolgten mit 3,10 (2,99). Vermögensabgabe: 5,85. Von der in der letzten HV vorgesehenen Wandelanleihe von 7,50, die in Abschnitten herausgegeben wird, sind 2,70 verkauft worden.

Die Hageda AG (Handelsgesellschaft deutscher Apotheker), Köln, verzeichnete 1955 eine weitere Belebung des Geschäftes. Am Umsatz waren in steigendem Maße Spezialitäten beteiligt, während Chemikalien und Drogen weniger nachgefragt wurden. Das laufende Geschäftsjahr hat sich bisher befriedigend entwickelt. Bei einem Rohertrag von 4,49 (4,16) – in Mill. DM – und nach 0,18 (0,16) Anlageabschreibungen wird für 1955 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Gewinn von 0,21 ausgewiesen. Dividende wieder 7 v. H. auf 3,0 Grundkapital.