Viele Quellen speisten die Flut, die am 28. Juni in Posen gegen die Dämme der Tyrannei brandete; aber die wichtigsten waren Hunger nach Brot und Durst nach Freiheit. Was das Verlangen nach Brot betrifft, so versteht jeder, was die Posener auf die Straße trieb, wenn er liest, wieviel ein polnischer Arbeiter verdient und wieviel er für die notwendisten Waren bezahlen muß:

Der monatliche Mindestlohn eines polnischen Arbeiters beträgt 600 Zloty, ein Kilo Butter kostet 58 Zloty, ein Paar Schuhe zwischen 400 und 1000 Zloty, ein guter Anzug zwischen 2000 und 3000 Zloty. Die Versorgung mit Konsumgütern ist so unbefriedigend, daß selbst die Maximallöhne der „Aktivisten“ nicht ausreichen, die auf Grund von Akkordarbeit und Sonderleistungen 2000 Zloty betragen.

Was den Ruf nach mehr Freiheit betrifft, so ist er zu voller Kraft erwacht, seit der Entstalinisierungsprozeß polnischen Zeitungen und polnischen Schriftstellern Möglichkeiten gibt, die zu Stalins und Bieruts Zeiten undenkbar waren. Um die Fortdauer dieses Liberalisierungsprozesses zittern heute viele Polen, so daß bei aller Ehrfurcht vor dem Heldenmut der Revolutionäre dennoch viele polnische Patrioten in der Evolution den einzig gangbaren Weg in eine bessere polnische Zukunft sehen. Diese Evolution hat längst die von Moskau ausgegebenen Direktiven überschritten. Um den Zeiger der Freiheitsuhr anzuhalten oder ihn gar zurückzustellen, versuchen jetzt die Kommunisten, die Posener Volkserhebung als das „Werk von Reaktionären“ und „imperialistischen Agenten“ hinzustellen. General Anders hat darauf folgende Antwort gegeben:

„Es ist wohl bekannt, daß unter den kommunistischen Regimen jedermann, der die Freiheit wünscht, als Reaktionär betrachtet wird. Ich kann nur hinzufügen, daß das, was die Kommunisten als Untergrund bezeichnen, in Wirklichkeit die ganze der von Moskau aus gelenkten Unterdrückung feindlich gesinnte polnische Nation ist. Die Nachricht von den Ereignissen in Posen wird unter den Polen kein Erstaunen auslösen. Wir alle wissen, wie tief und stark der Haß gegenüber dem kommunistischen Regime in Polen ist.“

Die Tatsache, daß es Arbeiter waren und keine „Reaktionäre“, die sich gegen das kommunistische Regime erhoben und den Zünder für den Aufstand lieferten, kann kein Warschauer Dementi aus der Welt schaffen. Allein schon die Reihenfolge der Ereignisse des 28. Juni macht das deutlich:

Posen, 28. Juni, acht Uhr morgens:

Ein deutscher Messebesucher berichtet: „Der Streik begann um sieben Uhr morgens in den Metallfabriken, die Arbeiter schickten Delegationen in andere Fabriken. Die öffentlichen und privaten Transportmittel stellten den Verkehr ein.“