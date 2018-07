Die amerikanische Art dagegen führt (wiederum nur im Extrem, in der Entartung) zur autoritätslosen Gleichmacherei. (Daß es nicht so sein muß, deuteten wir durch unser Stichwort von den geheimen Hierarchien an.) Denn wodurch soll es denn überhaupt Über- und Unterordnungen und also Autorität geben, wenn nicht durch das Gewicht der ausgeübten Funktionen? Man kann darauf in diesem Falle nicht antworten, daß eben der Mensch durch sein So-Sein in seinem Range offenkundig werde, und daß also der Mensch über seinen Funktionen stehe. Denn diese Eigenschaften erfahren ja selbst eine Art Nivellierung durch den Gesichtspunkt, daß sie eben allen gehören.

Aus alledem wächst ein überaus starkes Gemeinschaftsgefühl, das man sofort spürt. Aber es ist eigentlich doch keine Gemeinschaft in unserem Sinne. Ihr fehlt, wenn man eine von Ausnahmen wimmelnde Erscheinung überhaupt in dieser Allgemeinheit bestimmen darf, nicht selten die Tiefe. Sie äußert sich in den immer wiederholten Routineworten der Umgangssprache: Wie geht es Ihnen? Sagen Sie mir, wenn ich etwas für Sie tun kann! Besuchen Sie mich! Ich bin sehr erfreut, Ihnen zu begegnen. Und welcher phonetischen Abwandlungen, welcher Wunder ist das Wort „very“ dabei fähig!

Daß die so von der Umgangssprache betonte Gemeinschaft häufig sehr vordergründig ist und daß Beteuerungen der Sympathie und der Freude nicht unbedingt ernst zu nehmen sind, daß sie also zum Routinebetrieb der Höflichkeit gehören, liegt an folgendem (und damit klingt das Thema noch einmal an, das wir bei den Begrüßungsformeln schon angesprochen haben): Gemeinschaft in unserem Sinne ergibt sich nur dadurch, daß jeder er selbst, daß er Person in seiner Besonderheit bleibt. So entsteht Gemeinschaft immer nur als ein höchst dialektisches Zueinander, indem sie einmal voller Spannungen zwischen den Individualitäten ist und zugleich diese Spannungen auf den anderen hin überwindet. Diese Spannung nimmt aber im Maße einer allgemeinen Nivellierung ab. Dadurch kommt es – wiederum im Extrem – zu einem vordergründigen Kommunikationsgeplätscher. Das hat dann seine positiven und seine negativen Seiten.

Seine positiven: man ist immer sofort dabei und mitten drin. Die Menschen reden einen an, zum Beispiel die Banknachbarn in der Kirche oder die Studenten in der Mensa. (Welcher Student in Deutschland würde beim Essen einen Professor von sich aus anreden, außer wenn er ihn gut kennt!) Man ist rührend hilfsbereit und aufgeschlossen für diesen seinen Nächsten. Aber man meint ihn wohl weniger als Person; er könnte jederzeit mit einem anderen ausgewechselt werden, zu dem man dann genauso nett wäre. Er ist ein Menschpartikel, der auf dem Fließband des täglichen Verkehrs an einem vorüberzieht und von anderen Partikeln derselben Spezies sofort abgelöst wird. Es ist nicht leicht, mit dem berühmten Jedermann auf etwas Wesentliches zu sprechen zu kommen und das Routineschema der Konversation zu durchbrechen.

Bei der Gemeinschaftsform in Deutschland fehlt diese allgemeine Aufgeschlossenheit, die gerade dem Neuling in Amerika das Leben so angenehm macht. Entweder besteht eine tiefere Kommunikation in Form von Freundschaft oder Kameradschaft, oder es gibt gar keine und dann nicht selten sogar Abwehr. Darum rücken die Freunde in der Mensa zusammen, darum gibt es die sich abschirmenden studentischen Gemeinschaften und die exklusiven Zirkel der Gesellschaft, während in Amerika jeder an jeden heranrückt und ihm so lange aufgeschlossen gegenübersteht, bis er sich als ein schlechter Kerl entpuppt hat. Diese Bereitschaft zum Vertrauensvorschuß hat mich stark beeindruckt.

*

Goethe hat einmal gesagt, daß man nur das verstehen könne, was man liebe. In diesem Sinne müßte ich einiges von Amerika verstanden haben. Aber man liebt wohl nicht recht (und jedenfalls nicht als Christ), wenn einen die Liebe blind macht. Wirkliches Lieben macht hellwach und darum auch kritisch. Aber diese Liebe distanziert dann nicht, sondern liebt die Fehler mit. Ich habe die Amerikaner gern, so wie sie sind.