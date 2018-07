Also Sie sind der Mann, der uns unseren neuen Roman schreiben wird!“ sagte der Romanredakteur des „Bunten Magazins“. „Haben Sie das Thema schon?“ Doch, sagte ich, ich hätte eine Idee.

„Das haben viele“, meinte er. „Aber ich will es Ihnen nicht übelnehmen. Schließlich sind Sie Anfänger. Wir kennen das Publikum. Das Publikum hat einen ungeheuer feinen Sinn, für das, was geht und was nicht geht. Gehen tun nicht: Ehebruch, Mißhandlung von Tieren, soziale und nationalistisch gefärbte Konflikte, Rauschgift, Untreue, Zuchthaus oder Gefängnis, Gewinnsucht, Geburt, Erbschleichereien, Krankheiten, soweit sie auf sozial so niedriger Stufe stehen wie Windpocken oder Masern, übertriebene Erotik.“

Ich sagte, er möchte sich nicht weiter bemühen, ich würde mich, was die Vervollständigung dieser Liste betreffe, bei dem Autor Honoré de Balzac informieren.

„Bei wem?“ fragte er. – „Honoré de Balzac.“

„Ausländer?“ – „Toter Ausländer“, sagte ich.

„Kommt für uns nicht in Frage“, meinte er, „nun weiter.“

„Jawohl“, sagte ich. „Mir schwebt etwas vor.“