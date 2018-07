Sie sehen, es gibt auch weiße Raben, zwar selten, aber immerhin ...“ So steht es in einem Leserbrief aus Köln-Marienburg an uns. Beigefügt ist ein Zettelchen, das eine Schokoladenfabrik seit einiger Zeit ihren Packungen beigelegt hat. Wie erinnerlich, war Mitte April eine Schokoladenpreis-Diskussion auf Grund der Zuckersteuersenkung entstanden, wobei der Verband der Süßwarenindustrie eine (später zurückgenommene) Preissenkung von rund 5 bis 10 v. H. für Bonbons und Schokolade angekündigt hatte.

Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, die Preise zu senken, wenn man ehrlich gewillt ist, Rationalisierungs- und Produktivitätsfortschritte dem Verbraucher und damit dem eigenen Umsatz der Zukunft zugute kommen zu lassen. Dafür jenes Beispiel aus der Praxis, das unser Leser in die kleine Gruppe der weißen Raben einordnete. Auf dem Zettelchen der Schokoladenfabrik Lind & Sprüngli GmbH heißt es: „Unserem technischen Leiter ist es nach langen Versuchen gelungen, für die Fabrikation unserer Hauchdünnen Täfelchen ein neues Herstellungsverfahren zu entwickeln. Die Kosten, die durch diese rationelle Herstellung eingespart werden, wollen wir gern unserer geehrten Kundschaft zugute kommen lassen, weshalb wir ab sofort den Inhalt unserer Packung Hauchdünne Täfelchen um 20 v. H. erhöhten.“

Also 20 v. H. mehr Ware als bisher für den gleichen Preis. Unser Leser meint, einer solchen Fabrik gebühre ein „Verbraucher-Orden“, wenn es so etwas gäbe... Rlt.