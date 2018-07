Wo es im ganzen Lande ein musisches Leben gibt, ist es nicht nur uninteressant, sondern auch irreführend, allein dem hauptstädtischen Kunstbetriebe Beobachtung zu schenken und die „Provinz“ hochmütig zu ignorieren. Hier hängt nicht ein städtischer Perfektionswettbetrieb in der Luft und darunter ist leerer Raum, ein gähnendes Nichts; sondern „das Land“ und die Hauptstadt verhalten sich auch in bezug auf das Kunstleben zueinander wie der Baum zur Blüte. Und so kann man gerade im oberbayrischen Gebiete immer einmal „provinzielle“ Veranstaltungen erleben, die durchaus ihren ernst zu nehmenden Eigenwert in sich tragen. Das ländliche Theatertalent und seine eifrige Pflege ist ja bekannt; weniger allgemein weiß man außerhalb Bayerns von dem nicht minder regen Musikleben, das sich naturgemäß hauptsächlich auf gewisse kirchliche Gelegenheiten konzentriert.

So fand kürzlich in der baukünstlerisch einzigartigen Klosterkirche Rott am Inn eine „Geistliche Festmusik“ statt, bei der es eine sehr bemerkenswerte Novität zu hören gab. Nämlich die von dem am Schliersee lebenden Komponisten und Musikwissenschaftler Paul Winter entdeckte und für Chor und Bläsersextett bearbeitete „Kaisermotette“ von Heinrich Isaac, dem Hofmusicus Maximilians I. Es handelt sich um ein besonders eindrucksvolles Stück repräsentativer Renaissancemusik, dessen festlicher Glanz in der adäquaten Umgebung prächtig zur Geltung kam. Unter zeitgenössischen Werken dieser Veranstaltung hob sich Carl Orffs elfstimmiger Sonnengesang des hl. Franziskus mit Abstand hervor. Die Leitung hatte Bernward Beyerle; den Chor stellte das Collegium musicum Hausham (einer kleinen Bergarbeiterstadt im Schlierseegebiet).

Am gleichen Tage hatte das Kloster Seeon, eine der ältesten Siedlungsstätten nördlich des Chiemsees, auf einer Halbinsel des Klostersees wie eine ehrwürdige Gottesburg gelegen, seine Mozart-Feier. Mit den Benediktinern des Stiftes (das 1803 aufgelöst wurde), verbanden die Familie Mozart enge freundschaftliche Beziehungen. Wolfgang hat hier das Offertorium Inter natos mulierum (K. V. 72) komponiert, das auch neben der Dominicus-Messe im Rahmen eines feierlichen Pontifikalamtes in der uralten, ursprünglich romanischen, dann gotisierten, später mit reichen Renaissance-Fresken geschmückten, doppeltürmigen Klosterkirche zur Aufführung kam. Dem heiterromantischen und zugleich doch festlichen Charakter des Ortes entsprach ein Nachmittagskonzert im Schloßhof mit der B-Dur-Symphonie (K. V. 134), dazwischen einige lustige Vokalkanons eingestreut. Am Abend gab es noch eine abschließende Serenade. Bei dieser Stil- und milieuechten Mozartehrung wirkten zwar renomierte hauptstädtische Kräfte (das vorzügliche Münchener Kammerorchester unter Christoph Stepp und die Sopranistin Rose Fink) entscheidend mit, aber der hochachtbar „provinzielle“ Anteil fehlte auch hier nicht in Gestalt der ausgezeichnet geschulten, „Martinsfinken“ aus Kaufbeuren (Chordirektor Ludwig Hahn). Unter den Gästen dieses Mozart-Tags, den die Gemeinde Seeon in Verbindung mit der deutschen Mozart-Gesellschaft veranstaltet hatte, befand sich eine Ur-Ur-Urenkelin Leopold Mozarts.

Beide Veranstaltungen, von denen hier berichtet wurde, erfreuten sich eines überaus lebhaften Zuspruchs von seiten des aus Musikern und Laien, städtischen und ländlichen Hörern gemischten Publikums. Der Unterschied zwischen Betrieb und „Leben“, zwischen Krampf und musischem Impuls kann einem bei solchen Anlässen sehr deutlich werden... A-th