Manchmal könnte man meinen, die CDU bestünde aus Bundeskanzler Adenauer, einigen Ministern und jener Handvoll Abgeordneten, deren Namen immer wieder bei allen Debatten, bei jeder Delegation und jedem Kongreß in Erscheinung treten. Hinter diesen Hauptakteuren aber ist längst eine junge Garnitur herangewachsen, die weiß, was sie will, die selbständig, sehr realistisch und unbekümmert um die Meinung der „Alten“ sich ihr Urteil bildet und die keine Angst hat vor radikalen Fragestellungen. Wer am vergangenen Sonntag den Deutschlandtag der Jungen Union in Lübeck-Travemünde mitmachte, bekam eine gute Vorstellung von dem Typ dieser neuen Generation, die Sich mit Recht dagegen verwahrt, als „Parteijugend-Verband“, als „Kindergarten der Partei“ angesprochen zu werden. Das Durchschnittsalter der 140 Delegierten mag bei 30 Jahren gelegen haben.

Wir sind keineswegs bereit, uns darauf zu beschränken, Tatsachen nachzuvollziehen oder dem Volke das schmackhaft zu machen, was die ‚Alten‘ in der Partei entschieden haben.“ Dieses Motto stand sehr deutlich über allen – meist mit viel Temperament und mit erstaunlicher Offenheit geführten – Diskussionen. Im Laufe der Beratungen (mehrere Arbeitskreise befaßten sich mit Einzelthemen und legten ihre Diskussionsergebnisse dem Plenum als Anregung und zur Stellungnahme vor) schälten sich einige Fragenkomplexe heraus, zu denen die jungen Christdemokraten sehr deutlich und sehr nachdrücklich ihre Meinung sagten.

Einer der Arbeitskreise hatte das Thema: „Der junge Soldat im geteilten Deutschland.“ Dr. Jäger, Vizepräsident des Bundestages und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, mußte erleben, daß die meisten seiner im Einleitungsreferat entwickelten Gedanken undiskutiert blieben und die Debatte sich statt dessen um ein Wort seiner Eröffnungsrede vom Vortage rankte. Er hatte dort vom „Kesseltreiben gegen den Grafen Baudissin“ gesprochen. Das war das Stichwort! Hier lag der neuralgische Punkt. Wer wird das Gesicht der neuen Armee bestimmen, das wollte die Versammlung wissen: die Reformatoren der Abteilung „Inneres Gefüge“ oder die alten „Kommißköppe“?

Harte Worte fielen: „Die Verfolgten des Dritten Reiches gelten ja schon bald wieder als Krebsschaden in der Armee.“ Oder: „Für manche Militärs sind wir ja nur der letzte Dreck, denn Politik betrachten sie als schmutziges Geschäft.“ Unmißverständliche Angriffe richteten sich gegen den Bundesverteidigungsminister: „Wenn ein Mann für seine Aufgabe nicht mehr taugt, muß er abtreten. Wir sind nicht hier, um zu sehen, was gut gemacht wurde, sondern um zu sagen, was wir anders haben wollen!“

Die Vertreter der Jungen Union scheuten sich nicht, radikale Fragen anzupacken. Die ernsteste und heikelste aber war diese: „Dürfen Deutsche auf Deutsche schießen?“ Sie wurde bejaht. Denn, lautete die Begründung, wer der moralischen Überzeugung ist, er dürfe im Verteidigungsfalle auf Menschen überhaupt schießen, könne keine nationalen Ausnahmen machen. Das Leben eines Deutschen sei schließlich auch nichts anderes als das Leben eines Chinesen oder Russen.

In einem anderen Arbeitskreis ging es darum, den eigenen Standort „zwischen nationalistischer Restauration und marxistischer Revolution“ zu bestimmen. Niemand verschloß den Blick vor den restaurativen Tendenzen auch im eigenen Lager. Im Gegenteil: diese junge Generation hat – bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung mit dem Kurs ihrer Partei – an dem, was sie den „Bonner Stil“ nennt, doch sehr viel auszusetzen. Häufig hörte man kritische Worte wie Saturiertheit, Starrheit, Selbstzufriedenheit und Betriebsblindheit (wozu die Überhäufung der führenden Parteifunktionäre mit allzu vielen Ämtern notwendig führe) –. Auf dem „Fronacker der Tagespolitik“ sei viel von der ursprünglichen geistigen Haltung verlorengegangen, vom „Gründungsethos“, das wieder in die Partei hineinzutragen Aufgabe gerade der Jungen Union sei. Jenes Unbehagen, von dem sie alle, und gerade die Jüngeren, erfaßt seien, könne so – und nur so – fruchtbar werden.

Was in den offiziellen Diskussionen und Referaten manchmal nur angeklungen war, wurde in langen Abendgesprächen, während draußen auf der Kurpromenade die Sommergäste flanierten, noch deutlicher. „Glauben Sie“, fragte ich mein Gegenüber, einen jungen Referendar, „daß die CDU den nächsten Wahlkampf wieder allein mit Adenauer führen wird?“