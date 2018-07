Vier der ostfriesischen Bäder-Inseln sollen hier einer kleinen Besichtigung unterzogen werden, aus der hervorgehen könnte, für wen der Aufenthalt auf welcher dieser Inseln besonders ratsam ist. Beginnen wir mit der kleinsten, in jeder Beziehung anspruchslosesten, mit Baltrum. Die geringe örtliche Ausdehnung dieses Inselchens zieht den Ambitionen der Bettenbesitzer ziemlich enge Grenzen. Baltrum ist immer noch das ruhige, sensationslose Familienbad; wenig Ausländer, sehr viele Kinder und ältere Leute. Der Kurgast ist dort noch ein Ereignis. Er wird bei seiner Landung an der Mole sowohl von den Inselbewohnern als auch von den bereits anwesenden Kurgästen mit Neugier erwartet, in Augenschein genommen und „besprochen“, was infolge der durch den Wind bedingten Lautstärke gar nicht zu überhören ist. Die Neuerungen dieser Saison: Eine viereinhalb Meter breite und ein Kilometer lange Strandpromenade sowie eine Tischtennishalle. Bald aber wird man die Grenzen der kleinen Insel auch vom Sattel aus überblicken können. Die Pferde sollen in diesen Tagen vom Festland eintreffen. Und nach so einem Ritt im Strandhotel essen und abends mit den meist recht hübschen Mädchen aus den Büros des westdeutschen Wirtschaftswunders tanzen, das ist schon etwas. Nur ungern verläßt man die kleine, aber echte Perle Ostfrieslands auf einem jener fahrpreiswerten komfortablen Schiffe, die den Verkehr zwischen dem Festland und den Inseln versehen.

Norderney hält nicht ganz das, was die Pferdeomnibusse versprechen, die den Ankömmling erwarten. Denn diese Fahrzeuge, die hier noch aus geruhsamen Zeiten übrigblieben, führen den Besucher – nehmen wir an, er käme aus einer Industriestadt – wiederum in eine Industriestadt: in eine Stadt der Fremdenindustrie. Norderney hat nicht leicht an der Last seiner Vergangenheit zu tragen. Es war einmal ein Gesellschaftsbad; das Flanieren auf der Strandpromenade beim Kurkonzert, Réunions, kurz, gesellige und gesellschaftliche Repräsentation, das waren die Zwecke, denen es in seinen Glanzzeiten diente. Alles ist noch da: Konzertpavillons, eine große Promenade, Kabinenstädte am Strand und Hotelpalästen wilhelminischen Angedenkens. Die Zeit jedoch war unhöflich genug, über diesen Badestil hinwegzugehen. Die fünfstöckigen teuren Gästetresors an der See finden nicht mehr genug Liebhaber. Abreißen und neu bauen wäre natürlich das beste, aber kann man Millionenwerte abreißen, wenn die Millionen fehlen, um Werte an ihre Stelle zu bauen?

Aber die Insel bemüht sich wirklich um den Gast. Es gibt Hotels, die „Bremer Häuser“ zum Beispiel, die einen ausgezeichneten Service bieten, vom Aspirin über Theaterkarte und Golfschläger bis zur Hilfe beim Kofferpacken. Ein Segelomnibus (ein Segelboot auf Rädern, das nach Art eines Eisseglers auf dem durch die Flut gehärteten Sand vor der Brandung entlangfährt) und einige nette friesische Teestuben, kleine Cafés und Bierlokale sind besonders einladend. Den Reitern unter den Gästen stehen einige überdurchschnittlich gutgehaltene Verleihpferde zur Verfügung, die selbst in der Hochsaison noch frisch sind.

Auf Borkum, der Insel mit dem harten, besonders erfrischenden Hochseeklima, ist die Fremdenindustrie noch nicht ganz so perfektioniert. Als Neuerung bietet Borkum in dieser Saison eine Golfanlage mit 18 Löchern. Die dort ansässigen Reitinstitute – reiten ist auch für den nicht eben passionierten Ferienmenschen einer der schönsten Auswege aus den Bedrängnissen einer Schlechtwetterlage – diese Reitinstitute verdienen die besondere Unterstützung der Gäste, weil sie noch etwas in den Anfängen stecken. Sie danken es durch – in Bädern seltene – Normalpreise (die Stunde fünf Mark), denen sich auch der durch gutes Pferdematerial auffallende Pferdeverleih auf Juist erfreulich nähert.

Damit wären wir bei einer Insel, die unter ihren Schwestern eine Ausnahme macht. Juist verfügt über einen besonders weltoffenen und phantasievollen Kurdirektor, der allerdings auch seine Sorgen hat: Juist nämlich ist unter den genannten Inseln zwar diejenige, die die melancholische, einsame Ursprünglichkeit der Nordseeinseln bewahrt hat. Aber der Aufwand der reicheren Schwestern Norderney und Borkum zwingt dazu, auch ein bißchen attraktiv zu sein. Die meisten Menschen nämlich wollen beides haben, Natur und Bequemlichkeit, Einsamkeit und Unterhaltung. Auf Juist wird man die Wohn- und Amüsierbetriebe in einer Klammer künstlicher Anlagen zusammenfassen, die dem Landschaftscharakter angepaßt sein sollen. Sie werden vom Strand aus sogar kaum zu sehen sein. Im übrigen will man auf der Insel, die noch ein paar tausend Badegäste mehr vertragen könnte, nicht unnötig in die Natur eingreifen. Sand, Wind und Wellen sollen das erste Wort behalten. Das Naturschutzgebiet der Bill mit ihren Dünentälern bleibt tabu. Es gibt auf Juist kein größeres Vergnügen, als mit den gut bespannten Billwagen über Strand, Wiesen und Dünen zu einem richtigen ostfriesischen Tee mit Kandiszucker in einem ostfriesischen Gasthaus zu fahren. Eine solche Fahrt bleibt der stärkste Eindruck der kleinen Inselrundreise, wenn man wieder heimwärts ge- egt wird in den sehr bequemen Wagen der Bundesbahn, die, gemeinsam mit den ostfriesischen Reedereien, die Badegäste von überall heranbringen. J. P.