Nicht von jenen Leuten soll hier die Rede sein, die sich vor jedem Wort und vor jeder Handlung an möglichst vielen Stellen vergewissern, daß nur ja nichts falsch verstanden wird oder mißlingt; Diesmal sind jene kommerziellen Rückversicherer gemeint, die im ursprünglichen Wortsinne das löbliche Geschäft der Assekuranz betreiben. Je mehr in den letzten Jahren die westdeutsche Wirtschaft die heimatlichen Grenzen überschritt, desto mehr bemühten sich deutsche Versicherungsunternehmungen darum, auch das einst beträchtliche deutsche Rückversicherungsgeschäft mit ausländischen Partnern Wiederaufleben zu lassen. Das ist im Grunde nur allzu natürlich, und man könnte sich kritiklos damit abfinden, wenn nicht...

Ja, wenn es nicht gewisse Kreise unter den deutschen Versicherern gäbe, denen nichts so sehr am. Herzen liegt wie der Wunsch, Rückversicherung geschäfte mit der Sowjetunion zu betreiben. Nun sind derartige Geschäfte gerade in Deutschland nichts grundsätzlich Neues, und bis zum zweiten Weltkrieg unterhielt kein anderes Assekuranzgewerbe in Europa so enge Rückversicherungsbeziehungen zur „Ingos trakh“, dem staatlichen Moskauer Versicherungsinstitut, wie das deutsche. Als in den ersten Nachkriegsjahren ein dichter und zäher „Morgenthau“ auf der zum Unkraut entarteten einstigen deutschen Wirtschaftsblüte lag, verstanden es englische Versicherungen sehr bald, sich statt der verhinderten deutschen Konkurrenz in diesem Garten Eden zu ergehen. Von der grünen Insel aus hegte und pflegte man dieses Geschäft ungestört, und als einige Zeit später entgegen allen früheren Erwartungen, aus dem zarten Pflänzchen „deutsche Nachkriegswirtschaft“ eine viel bestaunte, üppige Wunderblume wurde, blieb es ihr, bis auf wenige Fasern, versagt, ihre Wurzeln auch nach dem Osten auszustrecken. Unterdessen aber begannen im weiten roten Lustgarten, dank reichlicher Kompostgaben, Marke „Koexistenz“, manch seltene Blüte zu sprießen. Davon erfuhren nun deutsche Rückversicherer, und seit etwa Jahresfrist bemühen sich einige von ihnen recht intensiv darum, auch ihr Schäfchen ins trockene zu bringen.

Nun läßt sich zwar nicht bestreiten, daß die Sowjets ihre eigenen Geschäfte mit dem Westen peinlich korrekt zu betreiben bemüht sind. Dagegen soll es schon öfter als einmal vorgekommen sein, daß zur gleichen Zeit irgendwelche sowjetischen Satelliten nicht ganz so korrekt handelten. Gerade bei den Versicherern sollte zum Beispiel bekannt sein, wie die sogenannte „Reichsbahn“, deren Amtsbereich nicht nur die Sowjetzone ist, sondern die sich auch im Zeichen der oft gepriesenen Pankower „Souveränität“ einer gründlichen sowjetischen Kontrolle erfreut, mit den Forderungen westdeutscher oder Westberliner Verlader umgeht, deren Güter bei der Beförderung durch die Zone einen Transportschaden erlitten haben. Noch jetzt gibt es in Westberlin Empfänger, denen sogar ein Pankower Gericht den Schadenersatzanspruch vor fünf bis sechs Jahren grundsätzlich anerkannt hat, ohne daß die „Reichsbahn“ bisher unter fadenscheinigen Vorwänden auch nur einen Pfennig gezahlt hat. Derartigen „feinen Leuten“ machen also einige unserer westdeutschen Versicherungen den Hof, um nur kein Geschäft zu versäumen, obwohl dazu kein zwingender Anlaß besteht. Es soll einmal Zeiten gegeben haben, in denen man von „königlichen Kaufleuten“ sprach. Tempora mutantur... gns.

*

Eine kritische Studie über die Bürokratie verfaßte Dr. rer. pol. Richard Couvé. Er fordert die Steigerung der Wirtschaftlichkeit und damit die Hebung des Ansehens unserer öffentlichen Verwaltung. Der Band erschien in der Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankurt/Main, Jahnstraße 43.

Mit den „Steuern des Einzelhändlers“ beschäftigt sich eine in Gemeinschaft von Dr. R Richter und J. Krost verfaßte Broschüre, die in der Edeka Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 1, An der Alster 52, erschienen ist