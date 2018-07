Die Ruhrstahl AG, Hattingen, ist von nun an noch stärker als bisher in den Verbund der Rheinische Stahlwerke, Essen, aufgegangen. Das Umtauschangebot an die Aktionäre, nämlich ihre Stücke im Verhältnis 1:1 in Rheinstahl-Aktien umzutauschen ist verständlicherweise wegen der überaus günstigen Bedingungen mit großem Erfolg abgeschlossen worden. Auf einer Pressekonferenz anläßlich Vorlage des Abschlusses von Ruhrstahl per 30. September 1955 erklärte der Vorsitzer des Vorstandes Kurt Schmitz, von dem Umtauschangebot hätte eine so große Zahl freier Aktionäre Gebrauch gemacht, daß Rheinstahl nunmehr „weit über 75 v. H.“ des Ruhrstahl-AK’s besäße.

Nach Meinung der Banken dürften etwa 90 v. H. der freien Aktionäre von dem Angebot Gebrauch gemacht haben, nicht nur weil das Rheinstahl-Papier nach wie vor besten Klang hat, sondern weil in diesem Umtausch Chance von 13 v. H. fälligen Rheinstahl-Dividenden verkörpert ist gegen 6 (5) v. H. Ruhrstahl-Dividende für 1954/55. Rheinstahl hatte bisher schon rund 70 v. H. vom Ruhrstahl-AK. Trotz dieses hohen Besitzanteils besteht für die Zukunft, wenn wir die Dinge richtig beurteilen, nicht die Absicht, Ruhrstahl auf Rheinstahl zu fusionieren. Der künftige Weiterbau des Rheinstahl-Konzerns geht andere Wege und benötigt dazu nicht die Fusion von Ruhrstahl.

Ruhrstahl ist inzwischen eine große Rheinstahl-Tochter geworden. Der bisherige Aufwand von rund 175 Mill. DM an Investitionen (bis 30. September 1955 rund 130 Mill.) ermöglicht einen derzeitigen Monatsumsatz von 28 Mill. DM oder 167 Mill. DM Halbjahresumsatz, was auf einen Jahresumsatz 1955/56 von über 320 Mill. DM schließen läßt. Im Berichtsjahr wurden 283 (226) Mill. DM erreicht. Die Rohstahlproduktion der Henrichshütte erhöhte sich auf 40 000 Monatstonnen, wird ab Juli 1956 rund 45 000 t erreichen und gemäß Planung bis 1960 auf 60 bis 65 000 t gesteigert werden. Ein Investitions-Anschlußprogramm nach dem jetzt begonnenen Anlaufen des neuen Blechwalzwerkes für Grob- und Mittelbleche sieht den Ausbau der SM-Seite und vor allem der Hochofenkapazität vor. Die beängstigende Lage auf dem Schrottmarkt veranlaßt die deutsche Eisenindustrie mehr und mehr, die Roheisengewinnung zu steigern, um anfallendes Stahleisen als Schrottersatz der SM-Stahlgewinnung zur Verfügung zu stellen. Das Verhältnis Roheisen zu Schrott wird sich daher auch bei der Henrichshütte eines Tages von zur Zeit 35 zu 65 auf 50 zu 50 verschieben.

Das neue Blechwalzwerk, mit einem Kostenaufwand von rund 75 Mill. DM errichtet, hat seine Anlaufszeit befriedigend beendet und geht jetzt in die Produktion. Es wurde im maschinellen Teil im wesentlichen von DEMAG und Sack und im elektrischen Teil von Siemens und AEG erstellt.

Über die Geschäftslage äußerte sich der Vorstand durchaus optimistisch, stellte jedoch fest, daß die Liefertermine in einigen Artikeln rasch abgebaut werden könnten, daß Kapazitäts- und Produktionserweiterungen eine bessere Versorgung des Verbrauchers mit deutschem Stahl ermöglichen, die Auftragsbestände weiterhin groß seien, daß aber der Druck der Kundschaft in vielen Sortimenten erfreulich nachlasse und sich die Nachfrage normalisiere.

Die Bilanz zeigt, daß Ruhrstahl weiterhin unterkapitalisiert ist. Das AK von 34,5 Mill. DM wird im laufenden Geschäftsjahr etwa zehnmal umgeschlagen werden gegenüber achtmal im Vorjahr. Darauf bezogen ist die Dividende von 6 (5) v. H. trotz ihrer Erhöhung nicht sehr ermunternd. Aber im Falle Ruhrstahl darf nicht übersehen werden, daß das Werk zu den am härtesten von Kriegsschäden und Demontage getroffenen Werken des Reviers mit einem Substanzverlust von 170 Mill. DM gehört hatte. In der konsolidierten Bilanz sind die Anlagen mit 181 (157) Mill. DM aktiviert, während die eigenen Mittel aus Kapitalrücklagen und Reingewinn zusammen nur 78 (85) Mill. DM betragen. Das Bilanzbild erfordert eine Kapitalerhöhung. Sie ist allerdings zur Stunde noch nicht akut. Vorräte erscheinen mit 59 (44), Forderungen mit 38 (29) und flüssige Mittel mit 17 (24) Mill. DM bei unverändert hohen Rückstellungen und Rücklagen und 91 (92) Mill. DM Verbindlichkeiten, ferner 20 Mill. DM 7 v. H.-Anleihe (HV 18. Juli). r l t