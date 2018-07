Die Saar wird rückgegliedert, politisch in einem halben Jahr, wirtschaftlich drei Jahre später. Ohne Zweifel eine erfreuliche Tatsache für die rund eine Million Saarländer, die Ende dieses Jahres in ihr Vaterland heimkehren werden. Allerdings muß der hierfür zu entrichtende Preis als ungewöhnlich hoch bezeichnet werden: Frankreich hat für die Aufgabe seiner Position in dem kleinen Grenzlandstreifen beträchtliche Konzessionen auf wirtschaftlichem Gebiet gefordert und erhalten.

Erstaunlich dabei ist die nach wie vor unnachgiebige Haltung des französischen Partners in der für die Saar lebenswichtigen Warndtfrage, obwohl man mit der Zustimmung zum Bau des Moselkanals deutscherseits weitgehend entgegengekommen ist. Die Errichtung dieses sehr umstrittenen Schiffahrtsweges stellt eine ziemlich einseitige Begünstigung der mit Saar und Ruhr im Wettbewerb stehenden Industrie Lothringens dar. Zu den natürlichen Standortvorteilen der lothringischen Montanindustrie treten mit der Erstellung dieser Wasserstraße von Koblenz bis Diedenhofen erhebliche Frachtvergünstigungen, was nicht ohne unangenehme Folgen auf die ohnehin gefährdete saarländische Konkurrenzfähigkeit bleiben kann, wenn nicht entsprechende ausgleichende Maßnahmen (Tarifvergünstigungen, Bau des Saar-Pfalz-Rhein-Kanals usw.) getroffen werden. Schließlich konnte das lothringische Industrierevier in den vergangenen Jahren ein Vielfaches der saarländischen Beträge investieren und allein dadurch einen der Saar weit überlegenen technischen Ausrüstungsstand erreichen.

Die Saar muß daher den offensichtlichen Investitionsrückstand schleunigst aufholen und die Versäumnisse der Nachkriegszeit ausgleichen. Das kann aber nur mit großzügiger Hilfe der Bundesrepublik geschehen.

In der Warndtfrage hat Frankreich den Großteil seiner Wünsche durchgesetzt und sich die Warndtkohle für 25 Jahre zu sichern gewußt. Dem Saarbergbau wurde allerdings die Möglichkeit eingeräumt, zwei Groß-Schachtanlagen mit einer Tageskapazität von je 10 000 t in diesem Gebiet zu erstellen, so daß den saarländischen Bergleuten vorerst ihre Arbeitsplätze gesichert sind. Für die Saar ist weiterhin von wesentlicher Bedeutung, daß nach fünf Jahren das Nordostfeld des Warndtgebietes von den Franzosen geräumt wird und diese sich mit dem Südwestfeld begnügen. Insgesamt erhält Frankreich in diesen 25 Jahren 90 Mill. t Warndtkohle, davon 66 Mill. durch Abbau in eigener Regie, unter Entrichtung einer noch festzusetzenden angemessenen Pacht. Der Rest wird von der Saar zum Gestehungspreis geliefert, als Ausgleich der von Frankreich im Warndt gebauten Grubenanlagen. Die Differenz zwischen Gestehungs- und Verkaufspreis gewährt die Bundesrepublik der in Bälde zu gründenden Saargruben AG, die unter Mitwirkung der Saar in deutsche Hände übergeht und die derzeitigen Saarbergwerke ersetzen wird. Bei der Festsetzung des Pachtzinses für die 66 Mill. t ist schließlich zu bedenken, daß normalerweise die Verpachtung solcher wertvollen Kohlenvorkommen, wie sie jene im Warndt nun einmal darstellen, nicht erfolgt und daß die Saarbergwerke eine Verbesserung ihrer kritischen Ertragslage bitter nötig haben; außerdem kann der saarländische Fiskus nicht länger auf entsprechende Abgaben aus dem Warndtkohlenabbau (wie bisher) verzichten, was ebenfalls die Höhe der Pacht mitzubestimmen hat. – Die wirtschaftliche Rückgliederung des Saargebiets wird den Verhandlungspartnern also noch manche Schwierigkeiten bereiten. Das größte Problem dürfte die Festlegung der Währungsumrechnung sein. W. G.