Die August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, ist bei ihrem ungestümen und tatkräftigen Wiederaufbau während des Geschäftsjahres per 30. September 1955 soweit vorangekommen, daß sie in der Roheisenproduktion an die vierte Stelle und in der Rohstahlproduktion an die sechste Stelle in der Rangfolge der Hüttenwerke der Bundesrepublik gekommen ist. Schon im laufenden und im darauffolgenden Jahr dürfte sich die Hütte noch weiter nach vorn schieben, da das Wiederherstellungsprogramm mit dem Ziel, die Vorkriegsproduktion von 2,4 Mill. t Rohstahl wieder zu erreichen, zügig weiterläuft. Dieses Programm umfaßt insgesamt 670 Mill. DM, wovon bis 31. Mai 1956 425 Mill. DM verausgabt wurden. Die Finanzierung des Restes ist durch langfristige Fremdmittel-Zusagen und durch die zu erwartende Stärkung der Eigenmittel aus der vorgesehenen Kapitalerhöhung als gesichert anzusehen.

Von dem Gesamtprogramm entfallen 21 Mill. DM auf die Kokerei, 97 Mill. auf Hochöfen, 129 Mill. auf Stahlwerke, 375 Mill. auf Walzwerke und 48 Mill. auf sonstige Werksanlagen. Nachdem zu Ende des Berichtsjahres ein Stand von 1,4 Mill. jato Rohstahl und gegenwärtig von etwa 1,6 Mill. erreicht wurde, sieht der Plan bis Mitte 1957 die Erhöhung auf 2,1 und bis Mitte 1958 auf 2,4 Mill. t vor. Dazu ist die Errichtung einer weiteren Koksofenbatterie, zweier Hochöfen, eines Thomaskonverters, der Wiederaufbau des SM-Stahlwerks I mit vier Ofen und einer Blockbrammenstraße notwendig. Bis auf einen (den achten) Hochofen sind alle Anlagen bereits in Auftrag gegeben.

Obwohl die großzügigen Neubauten mit weit in die Zukunft reichenden Produktionsvolumen keineswegs alle voll in Betrieb sind, hat die Hütte eine erstaunliche Aufwärtsentwicklung ihrer Ertragskraft zu verzeichnen, die die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 1955/56 gestattet. Der Jahresumsatz konnte von 334 Mill. um rund 55 v. H. auf 513 Mill. DM erhöht werden und beträgt in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bei Monatsdurchschnitten von 55 bis 60 Mill. DM bisher rund 510 Mill., so daß etwa 600 Mill. DM zu erwarten sind. Der Rohüberschuß hat sich im Berichtsjahr um fast 80 v. H. von 104 auf 189 Mill., der Rohgewinn um fast 200 v. H. von 30 auf 89 Mill. und das erwirtschaftete Abschreibungsvolumen um rund 250 v. H. von 23 auf 78 Mill. DM erhöht. Die Versicherungen „aus der Kampfzeit“ der Hütte, nämlich daß der Wiederaufbau einen relativ geringen Kapitaleinsatz mit höchstem wirtschaftlichem Wirkungsgrad erbringen werde, daß man also auf dem Hamborner Boden und der Thyssenschen Anlage aus Stahl Gold machen könne, beginnt sich bereits jetzt zu bewahrheiten. Im Berichtsjahr erhöhte sich die Rohstahlproduktion um 47 v. H. bei einem Belegschaftszugang um 15 v. H., die Walzstahlerzeugung um 75 v. H. Die Hamborner Anlage ist ein Schulbeispiel dafür, daß moderne und großzügige Industrieanlagen gewichtige Schrittmacher in der Produktivitätsentwicklung der Wirtschaft sein können.

Die Hütte macht gegenwärtig monatlich 100 000 t Koks, 120 000 t Roheisen, 130 000 t Rohstahl und 115 000 Walzstahl, was den Zukauf von Vormaterial bei Dritten voraussetzt. Die Verwaltung legt in der oHV am 17. Juli ihren Aktionären den Antrag vor, 75 Mill. DM neuen Kapitals dem Unternehmen zuzuführen, um die weiteren Aufgaben mitzufinanzieren und schlägt vor, das AK von 150 auf 225 Mill. im Verhältnis 2 : 1 zu erhöhen, wobei die neuen Aktien zu 100 v. H. ausgegeben und ab 1. Juli 1956 dividendenberechtigt werden. Zwischenzeitlich wurde gemäß HV-Ermächtigung vom 12. Oktober 1955 das AK von 115 um 35 Mill. DM erhöht, wobei Aktien der Niederrheinischen Hütte AG nach Genehmigung durch die Hohe Behörde in das Portefeuille der Thyssen-Hütte ktarnen, so daß ATH nunmehr rund 70 v. H. vom AK von Niederrhein-Hütte, einer wichtigen Stahleisenbasis, besitzt. Von der damaligen Ermächtigung von 57,5 Mill. DM bleibt eine Spitze von 22,5 Mill. DM übrig. Die Verwaltung bittet die oHV, die Ermächtigung zur Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals von 52,5 Mill. DM zu geben, was einen Betrag von zusammen 75 Mill. DM ausmachen würde. Er soll der Verwaltung die erforderliche Bewegungsfreiheit geben, um gegebenenfalls auf dem Beteiligungs- oder Investitionsgebiet notwendige Transaktionen durchführen zu können.

Die Bilanz spiegelt trotz sichtbarer Besserung den Neubau der Hütte wider. Das Anlagevermögen erhöhte sich von 537 auf 634 Mill. DM bei einem Bruttozugang der Anlagen von 125 Mill. Das Umlaufvermögen beträgt 169 (III) Mill. DM, davon Vorräte 81 (57) Mill. Andererseits beträgt das Eigenkapital 373 (333) Mill.; es deckt also das Anlagevermögen mit 60 v. H. Langfristiges Fremdkapital macht 325 (248) Mill. DM aus, davon Kredite für den Wiederaufbau 290 (217) Mill. Kurzfristiges Fremdkapital erscheint mit 105 (67) Mill. DM. Der Anlagezugang wurde also mit 42 v. H. aus eigenen Mitteln finanziert. Vom langfristigen Fremdkapital konnten 64 Mill. DM zur Finanzierung des kurzfristigen Umlaufvermögens dienen.

Der Vorsitzer des Vorstandes, Bergassessor a. D. Hans-Günther Sohl, der auf einer Pressekonferenz den Abschluß erläuterte und zusätzliche Ausführungen machte, gab eine zuversichtliche Prognose über die Aussichten des deutschen Stahlgeschäftes im allgemeinen und begrüßte die inzwischen eingetretene, Beruhigung im Auftragseingang. Der Zugang an Aufträgen und die Lieferungen begännen sich nunmehr einzupendeln, was zur Konsolidierung des Marktes beitrüge. Man rechne auch weiterhin mit einer guten Beschäftigung und einer steten Zunahme des Stahlverbrauchs.

Es sei noch bemerkt, daß die Aufmachung des Jahresberichtes, die Klarheit im Text, die Illustrierung und Darstellung der wirtschaftlichen und technischen Größenordnungen in vorbildlicher Weise gelungen ist. Für den Aktionär, der in diesen Tagen von seinen Banken den Bericht zugestellt erhalten hat, dürfte das Lesen eines solchen Bilanzberichtes eine Freude sein. rlt