Lebt das Konversationsstück heute überhaupt noch? Oder wird es im Zeitalter des Films immer mehr verdrängt durch das eigentliche Schauspiel? Diese Fragen stellten sich in der letzten Woche in Stuttgart dem nachdenklichen Theaterbesucher beim Vergleich zweier an sich kaum vergleichbarer Autoren.

In der Komödie im Marquardt inszenierte Bertold Sakmann Oscar Wildes Bunburx eine Art jeu d’esprit, der auch durch die Anouilhsche Bearbeitung nicht gerade gewichtiger geworden ist. Aber liegt das nicht allein schon am Vorwurf dieser Posse? Oscar Wilde glossiert in diesem seinem letzten Stück gewisse aristokratischen Auswüchse der spätviktorianischen Gesellschaft, ihre Vorliebe für Extravaganzen aller Art und ihre Unfähigkeit, ernst zu sein. Es herrscht hier der Dandy, es triumphiert das aus seinem Munde kommende Paradoxon als Ausdruck einer paradoxen Welt. Alle Handlung ist Nebensache. „Bunbury“ ist daher wohl eine der charakteristischsten und schwächsten Komödien des irischen Spötters zugleich. Konversation ist hier noch alles – eine Kunst, die in unserer geschäftigen Zeit jedoch leider an Bedeutung verloren hat.

Auch aus dem von Oscar Karlweis noch übersetzten englischen Lustspiel „Der Bestseller“ von Basil Thomas geht dies wieder einmal hervor, das sich – homen est omen – nach der Berliner Premiere nun auch im Stuttgarter Staatsschauspiel in der Inszenierung von Gerhard Metzner als Gast zu einem Erfolgsstück auswachsen dürfte. Situationskomik ist hier die Hauptsache, das Bonmot entartet oft bis zum Kalauer – und doch hat man seinen Spaß an dieser modernen Gesellschaftssatire, die unversehens in die Karikatur übergeht. Man freut sich vor allem an ihrer Treffsicherheit. Ein Backfisch schreibt einen erotischen Bestseller, so kitschig, wie das Leben zuweilen ist.

Und es ist nun reizvoll zu erleben, wie nahe die beschworene Wirklichkeit an die erotische Phantasie einer 18jährigen herankommt. Die Wirklichkeit – das sind in diesem Fall die Eltern und Freunde des phantasiebegabten jungen Mädchens, die bei der Entstehung des Buches unfreiwillig Modell gestanden haben, sich nun zu ihrem Entsetzen in einem eingeblendeten Traumspiel in die frei erfundenen sündigen Liebesbeziehungen auch tatsächlich bereits kreuzweise verstrickt sehen. Was auf der Bühne schließlich doch nur ein böser Traum bleibt, wird im Leben allerdings zuweilen Wirklichkeit.

Vergleicht man derartige Aufführungen, so kommt man zu dem Schluß, daß das Konversationsstück zwar nicht tot ist, daß es aber doch einen schweren Stand hat gegen das mehr mit optischen Mitteln arbeitende Schaustück, was vielleicht erneut auf eine Wiederbelebung des theatralischen aus dem Mimus deutet. Wolfgang Nied