Mit seinem 27. „Abend für junge Hörer“ (26. Juni, 19.45 bis 21.30 Uhr, diesmal über Mittelwelle ausgestrahlt) ist dem NDR eine vortreffliche Sendung gelungen, von der man nur wünschen kann, daß sie viele – und nicht nur junge – Hörer gehabt hat. Dieser Abend, gut eine Woche nach dem 17. Juni, stand unter dem Motto: „Gesamtdeutschland“, und was sonst, wenn es um dieses Thema geht, allzuoft routinierte Phrase bleibt, wurde hier in frisch zupackender Darstellung zu einer plastischen Anschaulichkeit gebracht. Im ersten der drei (sinnvoll aufeinander abgestimmten) Sendungsteile blendeten knappe Reportagen mitten hinein in jene bedeutungsvolle Kernfrage: „Was uns verbindet, und was uns trennt.“ Können wir – wir „hüben“ – noch genau angeben, wo Plauen, Kottbus und Angermünde liegen? Sehen wir den Graben, der die beiden Hälften Deutschlands trennt, und der von Woche zu Woche, von Monat zu Monat breiter wird? Wissen wir, die wir glauben, wir sprächen noch die gleiche Sprache – wissen wir, daß diese Sprache sich „drüben“ mit fremden Vokabeln auflädt, mit Begriffen, die uns nichts sagen?

Hatten die Reportagen das Thema skizzenhaft umrissen, so versuchte der Mittelteil der Sendung, ein Kurzhörspiel (Manuskript: Ludwig Schubert, Regie: Gerlach Fiedler) die tausenderlei Fragen und Probleme, die die Menschen diesseits und jenseits der Zonengrenze bewegen, in knappen Dialogen, in knapper Handlung zusammenzufassen. Die U-Bahn, die durch Berlin fährt, schneidet kreuz und quer die Sektorengrenze. Ein Gespräch kommt in Gang, lebendig, mit viel „Berliner Schnauze“. Da fallen Sätze wie: „Vielen im Westen geht es doch nur um die 17 Millionen neuer Kunden!“ Oder: „Die Wiedervereinigung ist kein Anschluß.“ jede Schwarz-Weiß-Malerei wird vermieden: auch der Westen ist nicht nur golden.

Dem erdachten Gespräch, das sich an keiner unbequemen Wahrheit vorbeidrückte, schloß sich eine ergiebige Diskussion an, die auf der einen Seite (im Funkhaus Hamburg) mit bohrenden Fragen von drei jungen Hörern und auf der anderen Seite (im Studio Bonn) von drei bekannten Politikern, Kurt Georg Kiesinger, Ernst Lemmer und Herbert Wehner‚ bestritten wurde. Auch hier: ein hohes Maß an Sachlichkeit, Frische und Präzision. Wieviel anders diskutiert es sich – das ist eine bedeutsame Einsicht, die man aus dieser Sendung gewinnen konnte – vor einem lebendigen Anschauungshintergrund als im luftleeren Raum nichtssagender Allgemeinheiten. Es war ein gelungener Abend und ein gutes Beispiel.

Donnerstag, 5. Juli, 20.25 Uhr:

Eine richtige Studentenmutter kennt alle Freuden und alle Nöte ihrer Schützlinge. Das war nicht nur in Alt-Heidelberg so, das gibt es heute noch. Auch in jener kleinen englischen Universitätsstadt, in die Merton Hodge seine Zuschauer führt, ist es nicht anders. Der Südwestfunk bringt sein Spiel „Regen und Wind“ unter der Regie von Peter Bauvais.

Sonnabend, 7. Juli, 22.30 Uhr: