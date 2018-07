Aufstand in Posen: Posener Arbeiter traten in Streik aus Protest gegen die niedrigen Löhne und die schlechte Versorgung. Sie veranstalteten Massenkundgebungen, die bald auch einen politischen Charakter annahmen. Sprechchöre riefen: „Mehr Brot!“, „Raus mit den Bonzen!“ und „Raus mit den Okkupanten!“ Die Demonstranten stürmten das Gefängnis und befreiten die Gefangenen. Polnisches Militär wurde eingesetzt, verhielt sich aber sehr zurückhaltend. Beim Versuch der Aufständischen, das Hauptquartier der Sicherheitspolizei zu stürmen, kam es zu Straßenkämpfen, in die auch russische Tanks eingriffen. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote und Verwundete. Offizielle Mitteilungen sprechen von 50, inoffizielle Schätzungen von 200 bis 300 Toten. Die kommunistische. Regierung in Warschau versucht, „Reaktionäre und ausländische Agenten“ verantwortlich zu machen, muß aber „wirtschaftliche Mängel“ und „Lücken in der Versorgung“ zugeben. Daß gerade Posen zum Schauplatz des ersten Volksaufstandes hinter dem Eisernen Vorhang seit dem Berliner 17. Juni wurde, liegt einmal daran, daß die Posener Internationale Messe eine Gelegenheit bot, dem Ausland Einblick in die wahren Verhältnisse und die wahre Volksstimmung in Polen zu geben, zum anderen an der traditionellen westlichen Orientierung der Stadt. Die Abneigung gegen das kommunistische Regime und gegen die Russen ist jedoch in anderen Gebieten Polens kaum weniger ausgeprägt. – Mit Vergeltungsmaßnahmen ist Warschau zurückhaltend, da sich die Regierung nach der Entstalinisierung nicht sicher im Sattel fühlt und weil sie neue Verzweiflungsausbrüche der Bevölkerung fürchten muß. Die „Demokratisierung“ Polens soll nach einer Erklärung des Ministerpräsidenten Cyrankiewicz weitergehen.

*

Blank enttäuscht: Von den 17 000 Mann das Bundesgrenzschutzes haben 7042 (42 v. H.) die Überführung in die Bundeswehr abgelehnt. Verteidigungsminister Blank ist betrübt, weil er eine Verzögerung des Aufbaues der regulären Streitkräfte befürchtet. Innenminister Schröder dankte dagegen den verbliebenen Grenzschüfziern für ihre Treue und stellte die Wiederauffüllung des Grenzschutzes auf 20000 Mann in Aussicht.

*

Vatikan–Moskau: Der Abbau der Spannungen zwischen dem Kreml und dem Vatikan ist nach einer Information der Mailänder Zeitung Corriere della Sera eins der Hauptziele des seit zwei Monaten in Moskau weilenden Sowjetbotschafters in Rom Bogomolow. Dieser vertrete den Standpunkt, daß der Gegensatz Vatikan–Moskau das „schwerste Hindernis für das Ansehen des Kommunismus in der Welt sei“. In Rom erwarte man bei der Rückkehr des Botschafters „sensationelle Neuigkeiten“.

*

DDR rüstet ab: Die Sowjetzonenregierung beschloß die Herabsetzung ihrer Streitkräfte von 120 000 auf 90 000 Mann – sicherlich auf Anordnung Moskaus, das mit Rücksicht auf die anderen Ostblockstaaten keine starke deutsche Armee, nicht einmal eine kommunistische, wünscht. Außerdem verspricht sich Moskau von dieser Abrüstung eine Stärkung der Wiederbewaffnungsgegner in Westdeutschland.