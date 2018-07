D. L., London, Anfang Juli

Vor etwa zehn Jahren wurde in Großbritannien der Bergbau nationalisiert. Seitdem ist es um das „Für und Wider“ nicht still geworden, höchstens, daß sich der Akzent der sozialistischen Argumentation verlagert hat und die Labour-Partei nicht mehr die erwiesenermaßen dubiosen Vorteile der Nationalisierung zu beweisen versucht, sondern mit Eloquenz ihre Nachteile verneint. Erholt hat sich der britische Bergbau von der Nationalisierung immer noch nicht.

Mit einem Defizit von rund 20 Mill. £ schloß der Bergbau das Kalenderjahr 1955 ab, was mit den Vorträgen der Jahre seit der Verstaatlichung einen Gesamtverlust von etwa 37 Mill. £ ergibt, eine Summe, die sich auch in diesem Jahr kaum reduzieren lassen wird. Denn in der Hauptsache ist die Verlustwirtschaft auf Produktionsrückgänge und Abwanderung von Bergleuten in andere Berufe zurückzuführen, allerdings auch auf die außerordentlich hohe Beteiligung der 100 000 Bergleute an Arbeitsniederlegungen und Zeitlupenarbeit. Das Resultat war ein Rückgang der Jahresförderung um 3 Mill. t auf ungefähr 221 Mill. t, einschließlich 12 Mill. t Braunkohle. Da im gleichen Zeitraum der Bergbau über 5000 Arbeitskräfte an andere Industrien verlor und diese Tendenz auch in diesem Jahr nicht abgebremst werden konnte, bleibt die Gefahr einer Unterbemannung um mindestens 15 000 Bergleute akut.

Die staatliche Bergbauleitung hatte diese Gefahr des individuellen und allgemeinen Produktionsabfalls wohl kaum in allen Aspekten richtig eingeschätzt und sich darauf beschränkt, das Förderungsniveau durch großangelegte Mechanisierung zu komplementieren und den Arbeitsfrieden durch großzügige Lohnerhöhungen, denen logischerweise Preiserhöhungen folgen mußten, zu erhalten. Damit aber wurde der britische Bergbau zu einer der wesentlichsten Ursachen der Inflation. Ohne das eigene Dilemma beheben zu können, wirkte jede Preiserhöhung lawinenartig. Die Preise der Stahl- und Eisenindustrie, der Eisenbahn und der Energiebetriebe zogen sofort nach, Produktions- und Lebenshaltungskosten stiegen an, und der Lohn- und Preisspirale wurden stetige Auftriebe gegeben. Die Ergebnisse der Mechanisierung waren zu gering, um einen Ausgleich zu schaffen.

Mit der achtprozentigen Erhöhung des Kohlenpreises am 1. Juni 1956 bei gleichzeitiger Preiseinfrierung, der sich die Elektrizitäts- und Gasindustrien angeschlossen haben, will der Bergbau seinerseits einen Beitrag zu einer Stabilisierung der Wirtschaft leisten. Wieweit dies jedoch möglich ist, hängt im wesentlichen davon ab, ob sich die Bergleute freiwillig disziplinieren und ob es der Regierung möglich ist, Einigung mit den Sozialpartnern der anderen Industrien, wenigstens jedoch mit den Unternehmern, über einen Preis- und Lohnstopp zu erzielen. Aber damit wären noch nicht die spezifischen Probleme des britischen Bergbaues gelöst. Rekrutierungen neuer Arbeitskräfte in ausreichendem Umfange sind bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage unwahrscheinlich, und es würde einer größeren Arbeitslosigkeit bedürfen, ehe die abgewanderten Bergleute zu ihrem alten Beruf zurückkehrten. Das Investitionsprogramm ist gekürzt worden, was den Mechanisierungsprozeß verlangsamen muß, und schließlich wird die Förderung mit der Abnahme der großen, leicht abbaubaren Flöze immer schwieriger.

Unmittelbar nach der Verstaatlichung des Bergbaues durch die Labour-Partei wurden etwa 150 Betriebe kurzerhand wegen Unrentabilität geschlossen, wobei man scheinbar mehr aus Prestigegründen (der Bergbau sollte das Juwel der sozialistischen Wirtschaftspolitik werden) handelte, als nach kaufmännischen und nationalwirtschaftlichen Einsichten; denn seitdem haben sich viele der früheren Eigentümer gemeldet, die bereit sind, die stillgelegten Bergwerke wieder zurückzukaufen und in Betrieb zu nehmen. Weitere 300 Zechen, deren Förderungsanteil gegenwärtig noch ein Siebentel der Gesamtförderung ausmacht, dürften in zehn bis fünfzehn Jahren erschöpft sein; die Braunkohlenvorkommen, obgleich nur 5 v. H. der jährlichen Förderung, sollen, nach offiziellen Schätzungen, bei der gegenwärtigen Abbauleistung nur noch etwa zehn Jahre reichen.

Demgegenüber steht der steigende Bedarf Großbritanniens mit rund 225 Mill. t, unter Auslassung aller Exportmöglichkeiten und -notwendigkeiten. Der Inlandsbedarf stieg im letzten Jahr um fast 2 Mill. t und konnte nur durch Kürzungen des Exports und Erhöhungen des Imports gedeckt werden. Die innenwirtschaftlichen Verschiebungen im Verbrauch führten auch noch in diesem Jahr zu spürbaren Einschränkungen. So mußte der Verbrauchszuwachs der Elektrizitätswerke in Höhe von 3,3 Mill. t durch Kürzungen der Haushaltsbelieferungen und Einsparungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefangen werden.

Der Export betrug im letzten Jahr ohnehin nur 11,7 Mill. t, genau 100 000 t mehr als der Import, und erreichte damit einen bisher unbekannten Tiefstand, den die Regierung, soweit es die außenwirtschaftlichen Verpflichtungen zulassen, mit allen Mitteln zu halten suchen wird, nachdem die Kohlenimporte die Gold- und Dollarreserven erheblich strapazieren. Selbst der Ausbau und die Modernisierung von etwa 150 Zechen – jetzt in Arbeit und lange noch nicht abgeschlossen – wird den Produktionsrückgang nur verlangsamen, nicht aber aufhalten können. Darum legt die britische Regierung, um einer Energiekrise vorzubeugen, auch größtes Gewicht auf den Bau der zwölf Atomkraftwerke, die innerhalb von acht Jahren in Betrieb sein sollen.