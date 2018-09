Captam Waterhouse, Imperialist ohne Reue, hat seine Regierung aufgefordert, unter Einsatz aller Mittel ein „zweites Suez“ in Zypern zu verhindern.

Einsatz aller Mittel – das heißt also Einsatz jener Macht, die einst das britische Empire geschaffen hat; die es einem Clive, einem Hastings‚ einem Wellesley ermöglicht hatte, ganz Indien zu erobern, während Premierminister Pitt im Londoner Parlament verkündete, Eroberungen in Indien verstießen „gegen die Wünsche, gegen die Ehre und gegen die Politik Großbritanniens“.

Die Eroberer Indiens wurden denn auch vor dem Parlament, sogar vor Gericht zur Verantwortung gezogen. Aber sie konnten einen wichtigen Entlastungszeugen mitbringen: den Erfolg. Die Vollmachten, die man ihnen als „the men on the spot“, den Männern an Ort und Stelle, eingeräumt hatte, waren groß; aber größer war der Vorzug, daß Befehle aus London Monate brauchten, bis sie in Indien eintrafen, daß Nachrichten aus Indien oft überhaupt nicht bis nach London gelangten.

Als Sir John Harding – ein Mann von höchster persönlicher Integrität und großen militärischen Verdiensten – mit dem Auftrag, dort Ordnung zu schaffen, nach Zypern ging, nahm er all jene alten Vollmachten mit, die dem „Mann an Ort und Stelle“ in England noch heute eingeräumt werden. Das zeigte sich bei der Verbannung des Erzbischofs Makarios, die vor allem Hardings Werk gewesen sein soll. Vielleicht hätte auch Sir John jenen Erfolg gehabt, den er zur Besänftigung der Parlamentarier in London, immer wieder ankündigte und der doch bis heute so völlig ausgeblieben ist. Aber als Vertreter einer imperialen Politik hat er im 20. Jahrhundert nicht nur mit der Geheimorganisation EOKA und ihrem legendenumwobenen Anführer Grivas zu kämpfen, nicht nur mit seinemeigenen Gewissen, sondern vor allem – mit der drahtlosen Telegraphie. Das Empire wäre nie erobert worden, wenn die Empire-Builders immer am Gängelband der Londoner Ministerien gehangen und – über Presse und Funk – unter dauernder Kontrolle der Weltöffentlichkeit gestanden hätten.

Was immer in Zypern geschieht – die Fernschreiber rattern und machen es zur Weltpolitik. Die Griechen lösen ihre Beziehungen zu London und erwägen Annäherung an den Ostblock. Premierminister Eden hält eine Rede, aus der man die Bereitschaft, einzulenken, heraushört. Schon drohen die Türken mit Abbruch der diplomatischen Beziehungen und wohl gar mit militärischer Intervention auf Zypern; schon fühlen sich Captain Waterhouse und seine Getreuen zum Angriff aufgerufen.

Empirepolitik alten Stils, wie sie den Suez-Rebellen anscheinend noch immer vorschwebt, ist nicht mehr möglich im Zeitalter der drahtlosen Telegraphie. Telephon und Fernschreiber wirken als Drähte, die aus dem einst so mächtigen „Mann an Ort und Stelle“ eine Marionette gemacht haben, an der viel hin- und hergezogen wird. Leo