Inhalt Seite 1 — Abschied von Gottfried Benn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seine Tochter, die zum Siebzigsten am 2. Mai dieses Jahres aus Dänemark nach Berlin herübergekommen war, erzählte mir, als junger Mann habe er einmal einen Apfelsinenkern seiner Schwester im Brief geschickt, nach Hause wohl, ins Pfarrhaus von Sellin, „drei Stunden östlich der Oder“. „Diesen Kern trug ich lange in der Tasche, nun soll er als Gruß zu Dir.“

Der Olympier moderner Lyrik war einsam, und er wollte es sein. Aber nicht aus „Kontaktarmut“. Vielmehr war er einer der seltenen Ärzte mit souveräner Sympathie für Leidendes. Zwar blickte das Auge den Besucher selten voll an, meistens schweifte es ohnehin hinter dicken Lidern verborgen ab ins Ungefähre; aber die sparsamen Worte der sehr weichen Stimme, ein beruhigendes Brummen, stifteten Vertrauen.

Der Händedruck am Ende der möglichst kurz gehaltenen Begegnungen fest und warm – wie die Stimme. Schlösse man von manchem der zerrissenen Gedichte, der nervösen Prosafetzen auf den Mann, der sie schrieb, ginge man ganz fehl, einen Phänotyp vorzustellen, der schlank und vergeistigt den „Lebensweg eines Intellektualisten“ zurücklegt. Er hatte ganz im Gegenteil etwas von der Gelassenheit eines leibesmächtigen Buddha.

Das Leben ersparte ihm wohl extreme äußere Leiden, die gerade die Lyriker oft zu dulden haben. Aber es waren so viele Lasten, Brüche, Angriffe, Sorgen in diesen siebzig Jahren, wie sie der Zeitgeist für die Generation der zwei Weltkriege vorgesehen hatte. Dazu persönliches Unglück genug. Die zweite Frau ist 1945 aus Berlin an die Elbe geflohen, kommt nicht hinüber, findet bei der Rückkehr in den letzten Zufluchtsort die Russen vor und nimmt sich das Leben. Er kehrt inzwischen als Militärarzt von der Oderlinie kommend nach Berlin in die Bozener Straße zurück, wo er bis zuletzt lebte, und erfährt erst viel später davon.

Seine distanzierende Gelassenheit ist nur zu einem Teil erworben, erkämpft – im wesentlichen ist sie angelegt, ist Genotyp; er war fest von innen. Wie groß mußte seine eigentümliche Lebenssympathie sein, die ausstrahlende Ruhe, da doch so viel Lebensverachtung, Isolierungsbedürfnis, Menschenüberdruß entgegenstand.

Er dachte, fühlte, er lebte ja wirklich in Äonen. Der Mensch als Laune des Schöpfers, das Leben durchaus kein Höchstwert: warum blieb es nicht in der Pflanze, da war es doch gut aufgehoben, wenn es schon sein sollte, warum mußte es sich entwurzeln, in Bewegung setzen und die Unruhe in Form von Tier und Mensch erfinden?

Ungern machte er Besuche, und umgekehrt: „Kommen Sie pünktlich und bleiben Sie nicht zu lange.“ Keine Prosa schwelgt so wollüstig im Luxus seltenster Bezeichnungen für exklusivste Sachen, keine Lyrik läßt in unserer Sprache sonst die subtilsten Laut- und Assoziationsreize so auf der Zungenspitze zergehen. Er mag wohl insgeheim nicht unempfänglich gewesen sein für die beschlagenen Eisbecher unter Palmen an weißen Küsten, die er so sinnlich-anschaulich beschreibt.