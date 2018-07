Wer nach dem Halbjahresultimo, also nach dem großen Zinstermin, mit einer allgemeinen Geschäftsbelebung gerechnet hatte, sah sich durch den Verlauf der abgelaufenen Börsenwoche enttäuscht. Gewinnrealisationen und Geldbeschaffungsverkäufe auf der einen Seite sowie Meinungs- und begrenzte Anlagekäufe auf der anderen Seite hielten sich etwa die Waage, so daß nur geringfügige Kursveränderungen in den Hauptwerken zu verzeichnen waren. Die in einigen Werten zu beobachtenden Sonderbewegungen fanden zwar rege Aufmerksamkeit, doch blieb ihr anregender Einfluß auf das Gesamtgeschäft gering.

Sieht man von dem Sonderfall der IG-Farben-Liqui ab, die auch nach Veröffentlichung der Liquidationsberichte von Schweizer Käufern aufgenommen wurden, wodurch sich der Kurs bei 35 v. H. ziemlich behauptete, so war das ausländische Interesse an deutschen Wertpapieren gering. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung der Banken erwähnenswert, daß andererseits auch nur eine geringe Kaufbereitschaft der inländischen Kundschaft für ausländische Wertpapiere zu verzeichnen ist. Für diese Zurückhaltung mag ebenso die Tatsache eine Rolle spielen, daß für sie Mehrzahl der Kunden Neuland betreten werden muß, wie auch die niedrige Rendite, die bei der Mehrzahl der ausländischen Aktien erreichbar ist. Die per 1. Juli angefallenen Zinsgelder sind teilweise vordisponiert worden, daneben dürften sie für die in Aussicht stehenden Kapitalerhöhungen Verwendung finden. Allein im 1. Halbjahr 1956 wurden etwa für 700 Mill. DM junge Aktien zum Bezüge angeboten.

Der Reigen der Kapitalerhöhungen wird im 2. Halbjahr weitergehen. So spricht die Börse jetzt schon von einem Bezugsrecht bei Siemens (im Verhältnis 3: 1 bis 5:2, Ausgabekurs 100 (oder 115 v. H.), das zu erwarten sein soll. Zahlreiche kleinere Gesellschaften werden ebenfalls eine Verbreiterung ihres AK durch die Ausgabe junger Aktien vornehmen. Diese Mittel gehen natürlich dem Rentenmarkt verloren, wo es vor allem bei den Pfandbriefen recht traurig aussieht. Nachdem im 1. Juli größere Posten steuerbegünstigter Pfandbriefe aus ihrer Sperrfrist entlassen sind, hat sich das Angebot hier erhöht. Ihm konnte in vielen Fällen nur durch eine Herabsetzung der Kurse begegnet werden. Durch diese Senkung wurde die Verkaufsneigung eingedämmt. Im Hinblick auf die annehmbare Rendite bestand bei den Industrieobligationen echtes Anlageinteresse öffentliche Anleihen lagen meist ausgeglichen.

Die sprunghafte Steigerung bei Handelunion (um etwa 25 Punkte auf 250 v. H.) ist zweifelsohne eine Folge von Interessenkäufen, die bei dem engen Markt dieses Papieres nicht ohne Zugeständnisse möglich sind. Lebhafte Umsätze gab es in den beiden GHH-Werten Bergbau Neue Hoffnung und Hüttenwerk Oberhausen beide Papiere konnten Gewinne erzielen. Mit der Veröffentlichung des Abschlusses von Bergbau Neue Hoffnung, der den Banken bereits vorliegt, ist erst zur HV zu rechnen. In Börsenkreisen wird das Bilanzbild als bemerkenswert gut bezeichnet. Den Käufern von Rheinstahl (180–182 v. H.) sticht die Doppeldividende (zusammen 13 v. H.) ins Auge, die in der Aktie noch enthalten ist.

Am Bankenmarkt lagen Commerz- und Credit-Bank mit 237 v. H. wieder beträchtlich fester. Da die Verwaltung eine weitere Kapitalerhöhung dementiert hat, müssen hier wohl Interessenkäufe angenommen werden. Das gleiche glaubt die Börse bei Phrix, wo nach unbestätigten Gerüchten die Farbwerke Bayer als Käufer auftreten sollen. Bayer hat diese Version inzwischen dementiert. Die Angaben, die sich der Phrix-Aktionärs-Verein von der Verwaltung geben ließ, klingen ganz befriedigend, so daß das Risiko bei dem gegenwärtigen Kurs von 149 v. H. nur gering sein dürfte. Nachdem jetzt Flick seine Beteiligung am Buderus-AK zugegeben hat (wir berichten an anderer Stelle darüber), fiel der Buderus-Kurs begreiflicherweise zurück. Da jedoch weitere Aufkäufe für möglich gehalten werden, war man nicht bereit, sich zu jedem Preis von den Buderus-Aktien zu trennen. Die angekündigten Entlassungen bei NSU haben den Kurs der NSU-Aktien auf 215 v. H. abrutschen lassen; Auswirkungen auf die anderen Werte der Automobilindustrie waren bis zum Wochenschluß nicht zu vermerken. -ndt