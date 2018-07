„Das neue Verfahren darf an die mit der Durchführung beauftragten Beamten keine übertriebenen Anforderungen stellen und muß praktisch durchführbar sein.“

Paderborner Denkschrift (zum Punkt „Einheitsbewertung“).

Unser Herr Bundeskanzler ist kürzlich von einem seiner Herren Söhne über die Tatsache informiert worden, daß der Vordruck für die Einkommensteuererklärung 1955 sehr viel komplizierter als das im Vorjahr ausgegebene Formular aussieht; daraufhin hat er sich nachdrücklichst für eine Vereinfachung des Verfahrens ausgesprochen. So in den Zeitungen zu lesen. Damit sollte man sich aber nicht zufriedengeben. Es muß vielmehr gefragt werden: an wessen Adresse sich eigentlich der Vorwurf richtet, daß die Steuerformulare von Jahr zu Jahr komplizierter werden – und: an wen eigentlich appelliert wird, er möge für eine Vereinfachung des Verfahrens sorgen ... an den Kollegen Schäffer oder an „die“ Bürokratie, die sich in den Finanzämtern breitmacht, oder an die Gesetzgeber, und hier insonderheit an die statio Bundesparlament?

Die Paderborner Denkschrift des Bundes deutscher Steuerbeamten (rund 39000 Mitglieder, damit über 90 v. H. aller deutschen Steuerbeamten umfassend), kommt gerade zur rechten Zeit, um Unterlagen für die Beantwortung jener Fragen zu liefern. Wenn das Material dieser Denkschrift hieb- und stichfest ist – und das darf man jawohl annehmen –, dann wäre das Ergebnis eindeutig so, daß die Mitglieder des Bundestags in ihrem Bemühen um kasuistische Regelungen für Steuervergünstigungen die heillose Komplizierung des Steuerrechts und des Steuerverfahrens selber verschuldet haben. Darüber hinaus würden die jetzt laufenden Anträge für eine Steuerreform nach Kuchenausschuß-Art nicht etwa eine Vereinfachung bringen, sondern ganz im Gegenteil das Übel nur noch vergrößern. Man kann also, etwas überpointiert, Herrn Dr. Adenauer auf seine Klage und Frage, warum sich denn eigentlich die steuerliche Verfahrensregelung zu einem wahren Gestrüpp ausgewachsen habe, die Antwort geben: die Schuld liegt beim Gärtner – er hat nicht genügend aufgepaßt... und zwar insbesondere in seiner Eigenschaft als Chef der maßgebenden Fraktion innerhalb der Koalition. Der eigentliche Einwand gegen das Vorhandensein des „Gestrüpps der Bestimmungen“ ist nicht etwa, wie Dr. Adenauer meint, daß sich der böswillige Steuerzahler darin „verdrücken“ könne – dies „Gestrüpp“ ist vielmehr erst entstanden, als man eine Fülle von Steuervergünstigungen schuf!

Wer also ernstlich eine Vereinfachung der Verfahrensvorschriften will, muß sich zu der Konsequenz bekennen: Steuerabbau, bei gleichzeitigen Fortfall aller kasuistisch ansetzenden Vergünstigungen In der „Paderborner Denkschrift“ wird deshalb, mit einer durchaus anerkennenswerten mutigen Folgerichtigkeit, u. a. das folgende vorgeschlagen:

Abbau aller Sondervergünstigungen – grundsätzliche Rückkehr zu den (bereits vor 1933 ausgearbeiteten!) „einfachen Steuergesetzen des Jahres 1934“;

Abbau der kleinen Steuern, bei denen der Erhebungsaufwand unverhältnismäßig hoch ist – also Fortfall der „Bagatellsteuern“, analog der Forderung des Bundes der Steuerzahler;