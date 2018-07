Die deutschen Schulverhältnisse seien chaotisch, sagen die einen. Eine vereinheitlichte Schule widerspräche dem Prinzip des Föderalismus, sagen die andern. Sie – die andern – argumentieren häufig damit, daß nach statistischen Erhebungen nur etwa zwei Prozent unserer Schüler der höheren und Mittelschulen von einem Bundesland in ein anderes übertreten und daß daher eine Angleichung der verschiedenen Schulsysteme gar nicht so dringend sei, wie immer behauptet würde. Das ist ein schlechtes Argument.

Erstens ist es nicht möglich, all die Fälle – und sicher sind es nicht wenige – statistisch zu erfassen, in denen Eltern auf einen Wohnsitzwechsel, der ihnen wirtschaftliche Vorteile gebracht hätte, verzichtet haben, weil sonst die Schulausbildung ihrer Kinder beeinträchtigt, wenn nicht gar unterbrochen worden wäre. Zweitens wird, darüber sind sich die Fachleute längst einig, die wirtschaftliche Entwicklung zwangsläufig zu einer immer stärkeren Bevölkerungswanderung führen und damit eine Anpassung der Schulform in unseren Bundesländern nötiger machen denn je.

Der Irrweg der deutschen Schule, der jetzt in einer höchst instruktiven Zusammenstellung unter dem Titel Die deutsche Schulmisere im ersten Heft der neu herausgekommenen Monatsschrift Die politische Meinung in allen Einzelheiten nachgezeichnet wird, setzte in der Ära der Re-Education ein, als jede Besatzungsmacht eine separate Schulreform – nach dem Vorbild des eigenen Heimatlandes – durchführte.

Nachdem im Februar 1948 dann zum ersten und einzigen Male die Kultus- und Erziehungsminister der vier Besatzungszonen zusammengetreten waren, konstituierte sich in Westdeutschland die „Ständige Konferenz der Kultusminister“, die in Frankfurt (Main) ein Sekretariat mit mehreren Fachausschüssen bildete. Wer damals gehofft hatte, es würde dieser Kultusministerkonferenz bald gelingen, wieder Ordnung in den Wirrwarr des deutschen Schulwesens zu bringen, wurde enttäuscht. Denn nun zeigte sich: nicht nur die Besatzungsmächte hatten schuld. Ihre Anweisungen waren in vielen Fällen nur allzu gern und allzu konsequent ausgeführt worden. Viele Reformer, von denen jeder sich als ein neuer Humholdt fühlte, traten auf den Plan, und bald gab es Schultypen zu Dutzenden in den deutschen Landen. Die Kultusministerkonferenz versuchte ihr Bestes. Vor einen Beschluß hatte die Geschäftsordnung jedoch den Artikel drei, Absatz vier gesetzt: er verlangt Einstimmigkeit. Und wenn ein Beschluß zustande kam, dann galt er wiederum nur als Empfehlung an die Länderregierungen. Und wenn die Länderregierungen sich wirklich einmal – wie im Falle der gegenseitigen Anerkennung der Reifezeugnisse (20. Mai 1954) – einigten, geschah das nie, ohne eine Hintertür offen zu halten: „Wünscht ein Land von einer Bestimmung dieser Vereinbarung zur Vornahme eines Versuches abzuweichen, so wird es die übrigen Länder durch Vermittlung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister hiervon in Kenntnis setzen.“

Von 1949 bis 1955 traf die Kultusministerkonferenz 132 „Vereinbarungen“, von denen die meisten sehr verdienstvoll waren und manche sogar auch ausgeführt wurden. Das Chaos aber blieb. Im Februar 1955 sah es dann so aus, als würden – endlich – Vernunft und Einsicht siegen. Die Bundesländer schlossen in Düsseldorf ein Abkommen, in dem weitgehende, fast könnte man sogar sagen: alle notwendigen Vereinheitlichungen des Schulwesens festgelegt wurden. So einigte man sich darauf, daß es künftig nur noch fünf Grundtypen der Oberschule geben und daß der Beginn des Schuljahres einheitlich auf den ersten April festgelegt werden sollte.

Das Düsseldorfer Abkommen liegt jetzt schon wieder ein und ein halbes Jahr zurück. Die fünfzehn Paragraphen, sorgfältig ausgearbeitet und klüglich abgestimmt – sie blieben fast alle Papier.

Sollen sie es auch in Zukunft bleiben? Es läge doch eigentlich nichts näher, als daß dieses Abkommen, dem alle Länderexekutiven ihr „placet“ erteilt haben und dem ein übertrieben zentralistischer Charakter nun wirklich nicht nachgesagt werden kann, vom Bundestag als Schulrahmengesetz erlassen und somit für alle Länder verbindlich würde.

Freilich wäre dazu vorab eine Grundgesetzänderung nötig. Solange sie nicht beschlossen ist – und wer hörte nicht schon die wütenden Proteste aus dem Lager der Föderalisten (der überzeugten und der berufsmäßigen) –, solange werden zum Beispiel die bayerischen Kinder „zur Wahrung bodenständiger Kulturbelange“ auch weiterhin im Herbst eingeschult werden. Hans Gresmann