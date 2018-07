Inhalt Seite 1 — Fast wie ein Elefant im Porzellanladen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Obgleich die Kasseneinlagen des Bundes allein in den letzten drei Monaten die Kassenausgaben um 625 Mill. DM überschritten haben – obgleich die Einlagen der öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Bankensystem von 11 Mrd. DM Mitte 1954 über 11,5 Mrd. DM Mitte 1955 auf 13,2 Mrd. DM im Mai dieses Jahres gestiegen sind (davon allein 7,3 Mrd. DM im Zentralbanksystem gehortet) –

obgleich für eine Herabminderung der Geldfülle, zumindest des Bundes, gegenwärtig keinerlei Anzeichen vorliegen –

tritt nunmehr das Bundesunternehmen Deutsche Bundespost an den Kapitalmarkt. Die Post bietet sich an, Beträge jeder Größe auf Schuldscheinbasis hereinzunehmen: Normalverzinsung 3 v. H. über Diskont, also gegenwärtig 8,5 v. H., Laufzeit sieben bis zehn Jahre. Bei einem Auszahlungskurs von unter 98 bedeutet das eine Effektivverzinsung von fast 9 v. H.

Das läßt fragen, ob der Herr Bundespostminister – er heißt Dr. Balke und ist selbst Industrieller – nun wirklich nicht weiß, daß er damit den Sarg für den Kapitalmarkt zimmert.

Die öffentliche Hand schwimmt in Geld. Sie hat damit nicht nur die Begehrlichkeit der Parlamentarier angestachelt – der Juliusturm hat auch die Alliierten auf den Plan gerufen. Wegen des außenpolitischen Friedens erhalten sie 1455 Mill. DM in diesem Haushaltsjahr „zusätzlich“ an Stationierungskosten. Und nun erscheint die Bundespost! Sie will sich, über Schuldscheine, Investitionsgelder besorgen, obwohl überall von Investitionshitze die Rede ist und gleichzeitig – man kann es nicht oft genug wiederholen – Ministerkollege Schäffer im Gelde schwimmt. Hat die Post nicht zugehört, als der Bundeswirtschaftsminister als Sprecher der Bundesregierung in der letzten Konjunkturdebatte alle, die es angeht, geradezu beschworen hat, mit Investitionen kurz zu treten, um offenkundige Preissteigerungstendenzen einzudämmen? Gibt es denn keine geschlossene Bonner Wirtschaftspolitik?

Die Sache hat aber noch andere Aspekte: der Juliusturm entzieht Geld dem Wirtschaftskreislauf. Die Wirtschaft geht daher zwangsläufig – der Kronzeuge heißt Bank deutscher Länder – den Weg der Kreditaufnahme, also der kurzfristigen Verschuldung. Die darin liegende strukturelle Schwäche, von der jeder Bankier ein Lied singen kann, zwingt zur Konsolidierung, somit zur Ablösung der Kurzkredite durch längerfristige (Fremd-) Mittel oder Aufnahme von Risiko-(Eigen-) Kapital. Noch nie hat die Wirtschaft den Kapitalmarkt so sehr gebraucht wie gerade jetzt. Dieser Kapitalmarkt ist aber zwangsläufig unergiebig, da der Sparwille bei Preissteigerungen nun einmal nachläßt. Und er ist weiter unergiebig, weil er die Sünden vieler Jahre (aus kurz mach’ vorübergehend lang – Verwechslung von Geld und Kapital – Dekretierung von Steuervorteilen, um einen optisch niedrigen Zins zu halten usw. usw.) nicht schon in den achtzehn Monaten seiner relativen Freiheit verkraften konnte. Die Folge ist, daß nicht zu Ende placierte Werte bei Liquiditätsdruck an den Markt kommen, und daß andererseits neue Käuferschichten mit dem Angebot von Geldkapital zurückhaltend sind. Hinzu kommt, daß nur rund 15 v. H. der Investitionen über den organisierten Kapitalmarkt der Börse finanziert werden, weil Investitionen aus Steuergeldern und Selbstfinanzierung überwiegen.

Dieses junge Pflänzchen Kapitalmarkt, das noch gar nicht voll leistungsfähig sein kann, sollte daher – bei unserem Juliusturm-Status – der Bund und seine Unternehmen unbedingt schonen. Wie hoch gegenwärtig der echte Landeszinsfuß ist, weiß bei dem Durcheinander niemand zu sagen. Wie aber soll sich ein marktgemäßer Zins herausbilden, wenn nun das Bundesunternehmen Post, das nicht wie die private Wirtschaft der Rentabilitätsrechnung unterliegt und das seine 6prozentige Anleihe nach der kürzlichen Börseneinführung um drei Punkte – weiche Kurspflege! – fallen läßt, mit Bedingungen am Schuldscheinmarkt aufwartet, die seitens derjenigen, die Kapital dringender brauchen, einfach nicht geboten werden können?