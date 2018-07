Inhalt Seite 1 — Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Götterdämmerung über der Tarif hoheit der Sozialpartner – Der Staat ist diesmal nicht schuld

Von Wolfgang Krüger

Die nicht unter kommunistischer Herrschaft stehenden Länder des Westens nennen sich nicht ohne Grund die „freie Welt“. Auch wir in der Bundesrepublik erfreuen uns vieler Freiheiten, die man in der anderen Hälfte dieser Erde nicht kennt. Wir würden uns noch mehr darüber freuen, wenn wir nicht mit Mißbehagen feststellen müßten, daß dieser Bereich der Selbstentscheidung von Mal zu Mal durch den Staat eingeengt wird. Über dem Lamentieren sollten wir das Nachdenken darüber nicht vergessen, woher das kommt.

Es war das Verdienst des Liberalismus, daß er der Freiheit als Idee und Praxis eine breite Gasse brach. Es war sein Verhängnis, daß er darüber die Bindung vergaß, die der Freiheit Grenzen setzt. Denn wo diese Grenze als Sitte und Maß nicht vorhanden ist, wo die Rücksicht auf die anderen – womöglich im Namen der Freiheit des einzelnen oder ganzer Gruppen – verneint wird, da entzieht sich die Freiheit selbst den Boden, auf den sie gedeiht. „Wenn die Menschen“, so schreibt der Münchener Philosoph Romano Guardini, „sich nicht mehr von innen her gebunden fühlen, werden sie äußerlich organisiert; und damit die Organisation arbeitet, setzt der Staat seinen Zvang dahinter.“ So ist es!

Eine der großen Freiheiten, die in der Bundesrepublik wie auch in den meisten anderen Ländern der westlichen Welt als unantastbar gilt, ist die sogenannte Tarifhoheit der Sozialpartner. Bei uns werden die Arbeitsbedingungen in freier Vereinbarung zwischen den Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ausgehandelt oder mit Streiks und Aussperrungen durchgesetzt. Dem Eingriff des Staates fehlt jede rechtliche Handhabe. Er ist verpönt. Auch nur der Versuch eines Ministers, sich etwa vermittelnd in Lohn- und Arbeitsstreitigkeiten einzuschalten, wird mit Argwohn und als eine unzulässige Einmischung des Staates in eine Angelegenheit betrachtet, die ihn nichts anzugehen hat. Aber auch über dieser uns selbstverständlich erscheinenden Freiheit sind in letzter Zeit Gewitterwolken aufgezogen – weil die Tarifpartner aus sich heraus offenbar nicht jenes Mindestmaß an Ordnung zu entwickeln in der Lage sind, ohne das ein Gemeinwesen nicht bestehen kann.

Schiedsgerichte

Wohl aus der Erkenntnis, daß Gefahr im Verzuge sei, wurden im Herbst des Jahres 1954 zwischen den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vereinbarungen über die Einrichtung von Schlichtungsinstanzen getroffen. Im vergangenen Jahr sind auf Grund dieser Empfehlungen in zahlreiche Einzeltarife Regelungen eingebaut worden, nach denen gescheiterte Lohnverhandlungen neutralen Schiedsgerichten überwiesen werden, die sich um eine friedliche Einigung zu bemühen haben. Viele sonst vielleicht mit dem Mittel des Streiks und der Aussperrung ausgetragene Streitigkeiten blieben uns auf diese Weise erspart. Aber nicht alle. Denn die heute bestehenden Schlichtungsvereinbarungen sind mit dem Passus versehen, daß keine der Parteien verpflichtet ist, sich dem Schiedsspruch zu unterwerfen, wenn es ihr nicht paßt, Obwohl zum Beispiel der Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände sich mit der IG Metall über ein Schiedsverfahren geeinigt hat, gingen auch im vergangenen Jahr allein in der metallverarbeitenden Industrie 91 000 Arbeitstage durch Lohnstreiks verloren. Die jetzt geltenden Schlichtungsregelungen sind also keine Garantie dafür, daß Arbeitskämpfe unterbleiben. Sie haben sich als unzureichend erwiesen, um die über der Tarifhoheit der Sozialpartner drohende Götterdämmerung aufzuhellen.