Der von den Liquidatoren der IG-Farbenindustrie AG in Abwicklung vorgelegte Bericht mit den Jahresabschlüssen 1952 bis 1955 wird Gegenstand der Erörterungen auf der zum 27. Juli einberufenen HV sein. Mit einer Diskussion ist zu rechnen, obwohl der Geschäftsbericht in erster Linie ein Dokument darstellt, in dem die Entflechtungsmaßnahmen der vergangenen vier Jahre in allen ihren Einzelheiten beschrieben werden, wobei Wiederholungen und die Darstellung von Tatsachen, die bei früherer Gelegenheit bereits bekanntgeworden sind, nicht zu vermeiden waren.

Darüber hinaus enthält der Bericht auch eine Reihe von Fragen, die von aktueller Bedeutung sind. Ob sie allerdings die Inhaber von Liquiditätsanteilscheinen noch direkt interessieren können, ist eine andere Sache. Die Liquidatoren weisen nämlich in ihrem Schlußabsatz darauf hin, daß auf die Liquidationsanteilscheine über die vorgesehene Ausschüttung von Aktien der Chemie-Verwaltungs A.G. (Hüls-Holding) hinaus, Ausschüttungen wohl nur aus etwaigen Rückflüssen des IG-Vermögens aus dem heute russischen Einflußbereich erfolgen können. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird nämlich das gesamte verfügbare oder aus Freigaben im Auslande anfallende Vermögen gebraucht, um die Kapitalausstattungsforderungen der Nachfolgegesellschaften von bis zu insgesamt 135 Mill. DM zu erfüllen. Die Liqui-Inhaber können deshalb nur daran interessiert sein, daß das Abwicklungsverfahren beschleunigt wird, damit möglichst bald die Ausschüttung der Hüls-Holding-Aktien, die zur Sicherung von ungewissen Schulden blockiert sind, erfolgen kann.

Den Hauptteil der ungewissen Schulden stellten die Forderungen von im Kriege bei der IG beschäftigten Kz-Häftlinge dar. Hierum geht es im Wollheim-Prozeß. Obwohl die Liquidatoren der festen Überzeugung sind, daß sie in der letzten Instanz nicht verurteilt werden können, halten sie dennoch im Hinblick auf das in einem jeden Falle vorhandene Prozeßrisiko und den Zeitverzug eine vergleichsweise Erledigung für ratsam. In entsprechenden Verhandlungen mit der Conference on Jewish Material Claims against Germany haben sie deshalb einen Gesamtbetrag von 30 Mill. DM zur Befriedigung aller Ansprüche angeboten. Nur wenn es zu einem Vergleich kommt, kann das Risiko so begrenzt werden, daß eine Ausschüttung der Hüls-Holding-Aktien erwogen werden kann. Das wird jedoch auch im günstigsten Falle nicht vor 1958 möglich sein. Der Vergleich ist insofern sehr schwierig, als die jüdische Weltorganisation keine Prozeßpartei darstellt und auch nicht in der Lage ist, verbindliche Erklärungen für die einzelnen ehemaligen Kz-Häftlinge abzugeben. Trotzdem hält man es nicht für ausgeschlossen, daß sich eine rechtlich tragbare Lösung finden läßt. Kommt es zu keinem Vergleich, wird es noch Jahre dauern, bis die Hüls-Aktien ausgeschüttet werden können.

Die Vergleichssumme selbst geht bei dem geringen noch vorhandenen Restvermögen nicht zu Lasten der Liqui-Inhaber, sondern zu denen der Kapitalausstattungsansprüche der drei großen Nachfolgegesellschaften BASF, Bayer und Hoechst. Sie haben auf diese Ansprüche bereits eine Vorleistung von 110 Mill. DM erhalten. Dieser Betrag ist ihnen jedoch nicht endgültig gegeben. Im Hinblick auf die bestehenden Risiken hat sich vielmehr die IG Rückforderungen insoweit vorbehalten, als diese Mittel zur Befriedigung der Gläubiger benötigt werden sollten. Darüber hinaus wurde mit den Nachfolgegesellschaften eine Verzinsung der gezahlten Beträge von 3 v. H. über Lombardzinssatz, im Augenblick also 9 1/2 v. H., vereinbart, falls und soweit diese Verzinsung erforderlich ist, um die Gläubiger völlig zu befriedigen. Im Augenblick werden Zinsen in solcher Höhe nicht bezahlt, vielmehr sind 40 Mill. DM, die aus der Liquiditätsmasse gewährt wurden, unverzinslich gegeben. Die restlichen 70 Mill. DM stammen aus Mitteln des Westvermögens der Ammoniak-Werke Merseburg GmbH (AWM), die die IG von dieser 100prozentigen Tochtergesellschaft darlehensweise erhielt und der Nachfolgegesellschaft darlehensweise weitergab. Die AWM berechnet der IG hierfür 3 1/2 v. H. Zinsen. Dies ist ein Satz, der zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften üblich ist. Die IG verlangt den gleichen Zinssatz von den Nachfolgegesellschaften, obwohl ein Tochter-Mutter-Verhältnis hier nicht besteht. Dies ist ein Punkt, an dem die Kritik der Liqui-Inhaber einsetzen kann. Das allerdings wäre nur dann berechtigt, wenn hiervon das Gesamtergebnis beeinflußt werden könnte. Außerdem ist zu bedenken, daß an sich die drei großen Nachfolgegesellschaften schon längst im Besitz der Kapitalausstattung sein müßten. Vorzugsstellung bei der Berechnung der Zinsen ist daher nicht unberechtigt.

In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis der AWM zu der IG von weiterem Interesse. Diese Tochter der IG ist genauso, wie eine Reihe anderer Ostgesellschaften, seinerzeit bis zu einem gewissen Grade von den Alliierten aus der Liquidationsmasse ausgegliedert worden. Für die Westvermögenswerte dieser Gesellschaften wurden durch das Amtsgericht Frankfurt Abwesenheitspfleger eingesetzt. Es handelt sich bei dieser Regelung um eine Kompromißlösung zwischen viel weitergehenden Forderungen der Alliierten und den auf eine möglichst schnelle Abwicklung ausgerichteten Interessen der IG-Aktionäre. Man darf die Bedeutung dieser Regelung nicht überschätzen; das günstige Bild, das die AWM im Augenblick bietet, ist nämlich allein darauf zurückzuführen, daß das Westvermögen dieser Gesellschaft, das ursprünglich zum großen Teil aus IG-Aktien bestand, die inzwischen verkauft wurden, sehr liquide ist. Auf der anderen Seite stehen aber sehr hohe Verpflichtungen, vor allem von Ruhegehalts-Berechtigten, durch die im Laufe der Zeit die vorhandenen Vermögenswerte aufgezehrt werden. Von hier aus sind daher keine großen Zuflüsse zum Restvermögen zu erwarten.

Ein weiteres Problem schneiden die Liquidatoren mit der Feststellung an, das zur Zeit überprüft wird, ob aus dem Interhandelkomplex, der seit der Jahreswende in der Schweizer Öffentlichkeit erörtert wird, sich irgendwelche Ansprüche der IG ergeben können. Die Bedeutung dieser Frage darf ebenfalls nicht überschätzt werden. Der Interhandelskomplex ist nämlich eng mit der Reparationsgesetzgebung der USA verknüpft. Wie die Dinge liegen, wird die IG im Streitfall hier immer schlecht abschneiden. W. R.