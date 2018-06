Die Zöllner an dem vereinsamten deutsch-tschechischen Grenzübergang in Bayern kamen aus dem Staunen nicht heraus. Es war in ihrer bundesdeutschen Praxis noch nicht vorgekommen, daß ein Hamburger Senator in offizieller Mission diese Grenze überschritt, um in Prag die Chancen einer sinnvolleren Zusammenarbeit zwischen dem Hafen Hamburg und der Tschechoslowakei zu sondieren.