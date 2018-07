Wenn in einer freien Wirtschaft eine Gruppe oder ein Berufsstand durch Gesetze oder behördliche Anordnung daran gehindert wird, voll an den Segnungen des Wirtschaftssystems teilzunehmen, wird man den so Benachteiligten nicht ohne weiteres verübeln dürfen, wenn sie den wirklichen oder vermeintlichen Schaden dort auszugleichen versuchen, wo sie sich frei betätigen können. Zu den Bereichen unserer Wirtschaft, in denen aus sozialen Gründen bisher noch nicht volle Freizügigkeit herrscht – weil nämlich die durch den Krieg geschlagenen Wunden trotz aller Bemühungen noch nicht einmal alle geschlossen, geschweige denn verheilt sind –, gehören auch das Bau- und Wohnungswesen und der Grundstücksmarkt. Es gibt aber auch hier schon einen nicht unbeträchtlichen freien Markt, wie sich unschwer aus den Anzeigenseiten der Zeitungen ablesen läßt. Daß die dort verlangten und gezahlten Preise Spielraum für einen angemessenen Verdienst lassen, ist selbstverständlich. Es gibt aber auch hier Grenzen, die zwar von keinem Gesetz gezogen sind, die man aber nicht überschreiten sollte, wenn man nicht in den Verdacht skrupelloser Geschäftemachern geraten will.

Anläßlich des Deutschen Maklertages 1956 in Berlin wurde Pressevertretern auf die Frage nach der derzeitigen Lage auf dem Grundstücksmarkt von einem maßgeblichen Vertreter des „Ringes Deutscher Makler“, der auf die Ehrenhaftigkeit dieses Berufsstandes großen Wert legt, folgendes berichtet: An einem besonders geschäftsgünstig gelegenen Platz einer Stadt, die als Handelsplatz internationalen Ruf genießt, habe die Verwaltung kürzlich für Zwecke einer besseren Verkehrsregelung einen Grundstückszipfel aus Privathand erworben und dafür einen Quadratmeterpreis von 400 DM bezahlt. An einer anderen Ecke des gleichen Platzes habe zur gleichen Zeit ein Grundstück unter Privateigentümern den Besitz gewechselt, wobei ein Quadrameterpreis von 2500 DM gezahlt worden sei. „Das sind eben ausgesprochene Liebhaberpreise“ – wurde dazu mit allen Zeichen der Delikatesse erklärt. Wobei allerdings nicht ganz klar ersichtlich war, ob die spitzbübische Freude nur dem glänzenden Geschäft galt oder ob man ein solches Geschäft als eine Art Kavaliersdelikt ansieht.

Wenn wir auch weit davon entfernt sind, gewisse preissteigernde Tatsachen zu verkennen, denen sich der einzelne nur schwer und zu seinem Schaden entziehen kann, so möchten wir uns doch erlauben, das Kind solcher Preispolitik, die leider nicht auf den Immobilienmarkt beschränkt ist, bei dem anscheinend in Vergessenheit geratenen Namen zu nennen: Wucher! Wir wollen auch nicht nach dem Staat rufen, um solche anrüchigen „Liebhabereien“ zu unterbinden. Aber wir fänden es in einer sozialen Marktwirtschaft angebracht, wenn der Immobilienkunde zu demselben marktkonformen Mittel greift, dessen sich zum Beispiel die Hausfrau bedient, wenn ihr die Butter oder das Fleisch zu teuer sind: zum Verzicht! gns.