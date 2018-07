Sollte man meinen, daß ein schwieriges philosophisches Thema, wie ein Wort des Heraklit es stellt, heute noch einen großen Raum mit interessierten Zuhörern füllen kann, und daß diese Zuhörer am Schluß höchst anspannender, geistignüchterner Ausführungen über ein solches Thema mit allen Zeichen lebhafter Begeisterung und offensichtlicher Verehrung für den Redner reagieren? In München konnte man dies erleben, als Martin Buber über das Heraklit-Zitat Dem Gemeinschaftlichen folgen sprach. Der Vortrag war von der Bayerischen Akademie der schönen Künste arrangiert und fand in der großen Aula der Universität statt, die auf eine unvorstellbare Art überfüllt war. Nicht nur, daß Menschen – nicht etwa nur Studenten, sondern Menschen seriösen Standes und würdigen Alters – noch auf bloßer Erde rund um das Podium saßen und alle denkbaren Möglichkeiten für Stehplätze erschöpft waren; es fand sich unter dieser Masse auch kaum einer, der den gewiß nicht alltäglichen Gedankengängen des illustren Gastes nicht mit konzentriertester Aufmerksamkeit gefolgt wäre. Der Applaus hätte, was seine Stärke und sein Temperament betraf, einer glanzvollen Opernvorstellung gelten können; das Schöne an ihm aber war, daß er so gar nichts von gewohnheitsmäßigem Theaterenthusiasmus an sich hatte, so gar nichts auch von läppischem Zelebritätenkult, sondern daß er fühlbar eine echte Huldigung an eine ehrwürdige Persönlichkeit, einen erleuchteten Geist, einen das Tagesmaß weit überragenden Menschen war.

Die Ansprüche, die Buber an seine Hörer stellt, sind wahrlich keine geringen. Und von dem Heraklitwort, das er sich vorgenommen hatte, läßt sich wohl kaum behaupten, daß es an und für sich besondere Erwartungen zu wecken vermochte. Es erinnert einerseits an gewisse billige Parolen, deren wir herzlich müde geworden sind; andererseits, wenn man sich sagen muß, daß es sich um derartiges hier nicht handeln kann, ruft es Befürchtungen vor entsetzlich theoretischen, abstrakten Philosophemen wach.

Das „Gemeinschaftliche“ ist die kosmische Wirklichkeit, an der die Wachenden durch den Logos, das sinnerfüllte Wort, teilhaben; ihm gegenüber steht das isolierte Sein des Träumenden, in dem die anderen keine Wirklichkeit haben. Zwischen beiden gegensätzlichen Bereichen besteht ein rhythmischer Wechsel, und beide finden auch sehr reale Entsprechungen in dem Gegensatz des modernen Kollektivismus und des absolutistischen Individualismus. Wessen wir indessen bedürfen und was der Welt heilsam wäre, das ist ein rechtes Verhältnis des Ich zum Du, aus welchem, nicht als ein kontinuierlicher Zustand, sondern als ein „springender Funke“ die „Wir“-Existenz sich verwirklicht. Zu ihr zu gelangen – und zwar über den Kreis des einzelnen hinaus in die gesamte Menschheit hinein – ermöglicht die „ewige Chance“ der Sprache. Die Sprache ist mehr als ein Mittel. Sie ist Leben selbst im Sinne jenes Dichterwortes von Hölderlin, nach dem Menschsein „ein Gespräch“ sei.

Dies, ganz kurz skizziert, der Inhalt des Vortrages, dessen einzelne Gedanken sich verstreut schon in früheren Schriften Martin Bubers finden. Zu ihrem vollen Erlebnis gehört der ganze Mann: einer der wenigen in unserer Zeit, bei deren Stimme auch mancher sonst weniger Nachdenkliche aufhorcht, wenn sie abschließend sagt: „Wir sind ein Gespräch.“ A-th