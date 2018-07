Die von der Volkswagenwerk GmbH, Wolfsburg, in Hannover neu errichtete Fabrik für die VW-Transporter-Produktion hat jetzt mit einer Belegschaft von 4400 Mann ihre Arbeit aufgenommen. Dadurch wurde endlich die seit längerem aus technischen und räumlichen Gründen notwendige Trennung der Herstellung von Personenwagen (sie verbleibt in Wolfsburg) und Transportern möglich. Das nach neuzeitlichen Gesichtspunkten buchstäblich auf der „grünen Wiese“ errichtete Werk hat einen Tagesausstoß von 220 Fahrzeugen; er wird aber bis Ende dieses Jahres schon auf 300 Einheiten gesteigert werden.

Rund 230 westdeutsche Gemeinden hatten sich um dieses Werk beworben. Nach reiflichen Überlegungen entschied sich jedoch Generaldir. Prof. Dr.-Ing. E. h. Heinz Nordhoff für Hannover. Für diesen Entschluß waren ausschließlich betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte entscheidend, weil Hannover verhältnismäßig nahe am VW-Stammwerk in Wolfsburg liegt und sowohl für die eintreffenden Rohstoffe als auch für die von den Montagebändern rollenden Fahrzeuge beste Transportverhältnisse bietet. Außerdem ist die günstige Lage Hannovers zu den Exporthäfen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Hinzu kommt, daß in Hannover die bei jeder Werksneugründung auftauchende Frage, wie und wo der für die Belegschaft notwendige Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, besonders glücklich gelöst wurde.

Die 4400 Werksangehörigen hatten vorher bereits in Wolfsburg beim Transporterbau gearbeitet. In der Hauptsache stammen sie aus Hannover und Umgebung und haben in den Monaten ihrer Wolfsburger Spezialausbildung im Hinblick auf die langen An- und Abmarschwege erhebliche Opfer gebracht. Nun aber fanden sie in Hannover eine moderne Arbeitsstätte vor, bei der vor allem auch an alle nur möglichen Arbeitserleichterungen gedacht wurde. Die technischen Einrichtungen und die für die Fertigung notwendigen Handgriffe und Arbeitsgänge sind von den VW-Planungsingenieuren ausgezeichnet vorbedacht und zu einem organischen Gänsen zusammengefügt worden.

Das neue Transporter-Werk hat eine Ausdehnung von rund 120 000 qm und ist in 9 Mill. Arbeitsstunden errichtet worden. Dabei wurden u. a. 2.4 Mill. Sack Zement, 22 950 t Baustahl und 8,4 Mill. Stück Mauersteine verarbeitet. Die Bodenbewegungen beliefen sich auf 1,3 Mill. cbm –, das sind immerhin 256 000 Lkw-Ladungen zu je 5 cbm. Unter den vielen technischen Neuerungen des Werkes, in dessen lichtdurchfluteten Hallen trotz der verwirrenden Fülle von mächtigen Pressen, Maschinen und Montagebändern der verhältnismäßig ruhige Arbeitsablauf besonders angenehm auffällt, sind vor allem Sie installierten Einrichtungen zur automatischen Grundierung des Fahrzeugkörpers und die weitgehend mechanisierte Fließbandfertigung zu nennen. Sie machen das Werk zu einer der modernsten und schönsten Automobilfabrikationsstätten der Welt. w w.