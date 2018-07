Die Geschäftsberichte für 1954/55 der AG für Berg- und Hüttenbetriebe (vorm. Reichswerke) und ihrer angeschlossenen Unternehmen sind zum erstenmal voller Erfolgsergebnisse. Der Gesamtumsatz des Konzerns ist kräftig um 32,8 V. H. auf 1,42 Mrd. DM gestiegen; das ist die größte Zuwachsrate der letzten fünf Jahre. Bei einer nahezu gleichgebliebenen Belegschaftsstärke des Konzerns von 60 000 Menschen wuchs der Umsatz je Belegschaftsmitglied von 18 300 DM auf 23 700 DM. Bei der Hüttenwerk Salzgitter AG ist durch die Inbetriebnahme weiterer Werksanlagen der Umsatz je Belegschaftsmitglied sogar von 26 800 DM in 1954 auf 43 500 DM angestiegen. Diese Aufwärtsbewegung scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen. Ein Vergleich der beiden Umsätze im ersten Halbjahr 1955 und 1956 ergibt eine Umsatzsteigerung von 20,9 v. H.

Allerdings kommt in den vorliegenden Jahresabschlüssen die günstige Entwicklung der Gesellschaften nur ungenügend zum Ausdruck. Die Finanzlage des Gesamtkonzerns wird in anbetracht der „notwendig gewesenen und auch für die nächste Zukunft noch notwendig werdenden umfangreichen Investitionen“ als sehr angespannt bezeichnet. Man hat von der Möglichkeit der Sonderabschreibungen nach § 36 IHG den größtmöglichen Gebrauch gemacht. Diese Sonderabschreibungen (bei insgesamt 51,4 Mill. DM Sonderabschreibungen sind 36,4 Mill. DM aus dem Ertrag erfolgt) haben die Gewinn- und Verlustrechnung stark beeinträchtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Obergesellschaft weist deshalb nur einen Gewinn von 13,0 Mill. DM aus, der zur Bildung einer freien Rücklage verwendet werden soll.

Nach der konsolidierten Bilanz zum 30. September 1955 ergibt sich ein Anstieg des Anlagevermögens von 1,11 auf 1,17 Mrd. DM. Diese Zunahme ergibt sich aus Anlagezugängen von 221,7, denen lineare Abschreibungen von 86,2 und Sonderabschreibungen von 51,4 sowie Abgänge von 23,3 Mill. DM gegenüberstehen. In den Jahren von 1948 bis 1955 sind im Konzern insgesamt 895 Mill. DM investiert worden. In den nächsten vier Jahren besteht der Wunsch, weitere 494 Mill. DM zu investieren (davon im Steinkohlenbergbau 192, im Erzbergbau 37, in der Hütte 117, bei den übrigen Gesellschaften 81 und für den Wohnungsbau 65 Mill. DM). Die meisten Mittel sollen aber nicht für eine Produktionserweiterung, sondern zur Rationalisierung verwendet werden. Die Finanzierung ist zum größten Teil aus Eigenmitteln, darüber hinaus aus eventuell bundesverbürgten Anleihen vorgesehen.

Bei der Hüttenwerk Salzgitter AG erhöhte sich der Umsatz von rund 180 auf rund 348 Mill. DM. Für das Geschäftsjahr 1954/55 konnte ein bescheidener Betriebsgewinn erzielt werden, der für Sonderabschreibungen verwendet wurde. Für das laufende Geschäftsjahr sei weiter mit einer günstigen Entwicklung zu rechnen. Dr. Rheinländer sagte auf einer Pressekonferenz, daß die Selbstkosten des Hüttenwerks im Vergleich mit dem Durchschnitt der deutschen Hüttenwerke günstig lägen. Es sind vor allem technische Maßnahmen vorgesehen, um Steigerungsfaktoren der Rohstoff- und Lohnseite auszugleichen. Dr. Rheinländer betonte, daß bisher auch kein Antrag, auf Preiserhöhung gestellt worden sei. Der Vorsitzende des Vorstandes der AG für Berg- und Hüttenbetriebe, Dr. Ende, erklärte, daß sowohl das Hüttenwerk als auch der Erzbergbau rentabel arbeiteten.

Bei der Erzbergbau Salzgitter AG, der zweiten bedeutenden Tochter dieses Bundeskonzerns mit seinen insgesamt 16 Tochter- und 12 Enkelgesellschaften, war das Jahresergebnis erstmalig befriedigend. Das Salzgitter-Erz sei praktisch ausverkauft. Die Förderung lasse sich vielleicht noch von 20 000 auf 28 000 Tagestonnen steigern. Die Gesellschaft glaubt, daß sich deshalb für sie die Frage ergebe, neue Lagerstätten zu suchen. Hier beginnen die großen Pläne Salzgitters. Die in den letzten Jahren durchgeführten geologischen Untersuchungen hätten ergeben, daß sich von Salzgitter bis über Gifhorn hinaus ein in seinen Ausmaßen bisher unbekannter Erzhorizont erstrecke, der aussichtsreiche Möglichkeiten für die Zukunft verspreche. Die Lagerstätte sei so groß, daß allein im Interessengebiet der „Gewerkschaft Konrad“, an der die Gesellschaft mit der Ilseder Hütte zu gleichen Teilen beteiligt ist, nicht wie auf der „sauren“ Lagerstätte nur noch eine Schachtanlage, sondern acht bis zehn Anlagen errichtet werden könnten. Auch im nördlichen Teil der Lagerstätte – er gehört zum Interessengebiet der Ruhrhütten – wäre nach vorsichtiger Schätzung die Errichtung von weiteren fünf bis sechs Anlagen möglich. Dr. Ende sagte, während aus den Lagerstätten des Salzgitterer Höhenzuges nach vollem Ausbau 8,4 Mill. t gefördert werden könnten, ließen sich aus dem neu entdeckten erzhöffigen Gebiet 18 bis 22 Mill. t im Jahre fördern. Wenn durch weitere Untersuchungen die bisherigen Schätzungen bestätigt würden, dann würden sich völlig neue Möglichkeiten für die Erzversorgung der deutschen Hüttenwerke ergeben. Unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Kosten einer neuen Schachtanlage würde eine Jahresförderung von 18 Mill. t rund 1 Mrd. DM erfordern. Zunächst ist vorgesehen, daß die „Gewerkschaft Konrad“ einen Schacht abteuft, um durch Großversuche Gewinnung, Aufbereitung und Verhüttung der Erze zu studieren. Das Abteufen des Schachtes bis zu einer Teufe von rund 1100 m werde allein drei Jahre dauern und der Ausbau zu einer Förderanlage mit einer Leistung von etwa 5000 Tagestonnen je nach dem zur Verfügung stehenden Kapital sechs bis zehn Jahre. Das Abteufen des Schachtes sei jedoch notwendig, um zu erkennen, ob sich weitere Kapitalinvestitionen lohnen. -td