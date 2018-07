W. L., München

Seit Jahren ist die schwedische Hausfrau gewöhnt, sich „wohnberaten“ zu lassen, wenn sie mit Einrichtungsplänen umgeht. Eine gemeinnützige Verbraucherberatung schützt sie vor Fehlkäufen. Von materiellen Interessen unbeeinflußt, zeigen ihr die mit öffentlichen Mitteln ausgestatteten Institute, was für den einzelnen Fall das geschmacklich Beste, Zweckmäßigste und Preiswürdigste ist. Mit solchen Informationen wohl gewappnet, fällt es dann nicht mehr schwer, das Richtige zu finden.

Diese fortschrittliche Einrichtung auch bei uns einzuführen, war seit langem der Wunsch der deutschen Frauenorganisationen. Das ist inzwischen in Mannheim und nun in größerem Umfang in München gelungen. Dem Deutschen Werkbund Bayern e. V. gebührt das Verdienst, in der bayerischen Landeshauptstadt eine Wohnberatung ins Leben gerufen zu haben, deren Erfolg auch weitere Städte zur Nachahmung veranlassen könnte.

Dem skandinavischen Vorbild folgend, bemühen sich erfahrene Innenarchitekten des vom bayerischen Staat geförderten Instituts, in ihren Ausstellungsräumen alles zusammenzutragen, was zeitgemäßer Wohnraumgestaltung entspricht. Für den Verbraucher haben sie Hunderte von Katalogen durchgesehen, die Neuheiten des Möbelmarktes geprüft, Stuhl- und Lampenformen erprobt, Einbaumöbel auf ihre Zweckmäßigkeit untersucht, Fußbodenbeläge erprobt und die interessantesten Tapeten- und Gardinenmuster gesammelt.

Kostenlos kann sich hier jedermann Rat und Auskunft holen, ob er nun ein neues Wohnzimmer anschaffen oder seine Küche modernisieren will. Selbst wer die Zeit hätte, zwei Dutzend dieser Einrichtungshäuser abzulaufen, könnte sich nicht den Überblick verschaffen, den er bei den Münchner Wohnberatern findet. Denn alle acht Wochen setzt sich ein Gremium von erfahrenen Möbelgestaltern, Kunsthistorikern und Architekten zusammen, um die Neuheiten Revue passieren zu lassen. Dafür, daß wirklich alles Interessante zusammenkommt, sorgt die Industrie. Die kritischen Sachverständigen wählen nur das aus, was das Stadium des Experiments wirklich hinter sich gelassen hat, was künstlerischer Betrachtung standhält und was im Material und in der Verarbeitung seinen Preis wert ist.

Besonders erfreulich ist, daß auch Vergleiche mit der ausländischen Produktion zu den selbstgestellten Aufgaben der Kommission gehören. Auf diese Weise profitieren auch die Herstellerfirmen von der neuen Einrichtung, die ihnen manchen Hinweis darüber vermittelt, was sich in der Praxis bewährt hat und welche Wünsche für unsere modernen Kleinwohnungen noch offenstehen.