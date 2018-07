In letzter Zeit wird mit Recht sehr viel davon gesprochen, daß Deutschland die Periode extremer Zahlungsbilanzüberschüsse in erster Linie dazu benutzen sollte, um seine Auslandsschulden abzubauen. Hierfür gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie etwa Vereinbarungen mit den Gläubigern oder Ankauf deutscher Wertpapiere an den ausländischen Börsen. Einiges geschieht auch schon in dieser Richtung. So hat sich der Bundesfinanzminister einen größeren Betrag zum Ankauf von in Umlauf befindlichen Anleihen bewilligen lassen. Offenbar denkt er in erster Linie daran, das auf den Markt treffende Angebot an umgestellten Dawes- oder Young-Anleihen aufzunehmen. Das ist sicherlich sehr erfreulich. Allerdings muß man sich darüber im klaren sein, daß dadurch ein restriktiver Effekt nicht erreicht wird, weil die Mittel ja aus den beim Zentralbanksystem stillgelegten Geldern genommen werden.

Eine wirklich konstruktive Wirkung auf den Geldumlauf hat daher eine Auslandsschuldentilgung nur dann, wenn sie von der privaten Hand, in erster Linie von den Geschäftsbanken, erfolgen würde, und wenn darüber hinaus auch die Anleihegläubiger selbst, wie Kommunen und Industrieunternehmen, die augenblickliche Flüssigkeit zum Anlaß nähmen, um in verstärktem Maße Auslandsschulden zu tilgen. Dies gilt um so mehr, als die Bank deutscher Länder für solche Zwecke praktisch jeden Devisenbetrag zur Verfügung stellt. Die Neigung hierfür ist jedoch nicht allzu groß, vor allem, weil die Aufbringung der notwendigen D-Mark-Beträge vielfach Schwierigkeiten bereitet. Die Geschäftsbanken sollten hier an einer Überbrückung interessiert sein, sei es, daß sie für derartige außerordentliche Schuldendeckungen Kredite zur Verfügung stellen, sei es aber auch dadurch, daß sie selbst Auslandsbonds erwerben, um sie nach und nach beim Privatpublikum unterzubringen.

Praktisch stellt sich so für die Geschäftsbanken die Frage, was für sie besser ist: den Überschuß an Geld beim Zentralbanksystem unverzinslich zu hinterlegen oder statt dessen hochverzinsliche Auslandsanleihen, die zu einem großen Teil auch noch eine Kurssteigerungschance in sich bergen, zu erwerben. Jedenfalls liegt hier ein Problem, das eine ernsthafte Prüfung verdient und das neue Möglichkeiten für eine konstruktive Geschäftspolitik bietet, die in gleicher Weise währungspolitischen wie privatwirtschaftlichen Interessen dient. Rlb.