In der Sporthochschule Köln ging der erste Sonderlehrgang für Angehörige der Bundeswehr, die als Sportoffiziere und Sportlehrer bei den neuen deutschen Streitkräften dienen sollen, zu Ende. Man konnte gewiß keine bessere Lehrstätte finden als das Institut im Stadion von Müngersdorf. Sein Leiter, Professor Dr. Carl Diem, ist einer der tatkräftigsten Wegbereiter für einen modernen Turn- und Sportbetrieb beim Militär schon lange vor dem ersten Weltkrieg gewesen und hat dem Truppensport in über vier Jahrzehnten immer wieder neue Anregungen gegeben.

Anläßlich des Lehrganges gab ein Vertreter des Bundesverteidigungsministers die Pläne bekannt, nach denen in Zukunft die körperliche Erziehung und Ertüchtigung der jungen Soldaten vorgenommen werden sollen. Ganz allgemein gesehen dürften wohl auch heute noch die gleichen Grundsätze gelten, die in der im Oktober 1920 erlassenen ersten „Vorschrift für Leibesübungen in Heer und Marine“ niedergelegt worden sind und in denen unter anderem steht, daß die „Durchbildung des Körpers die Voraussetzung für die Ausbildung mit der Waffe ist, und daß daher die Leibesübungen die Grundlage für die Waffenausbildung bilden“. Zudem sollen durch sie die Kameradschaft, der Mut, die Pflichttreue und ein froher Sinn geweckt werden.

Erfreulich ist zu hören, daß weder an einen „Knobelbechersport“ noch einen „Wehrsport“ gedacht ist. „Wir wollen den echten Sport, der den Charakter des Spiels behält“,erklärte Generalmajor Laegeler, und er fügte hinzu, daß der Sport genauso ein Dienstzweig sein wird wie jede andere Ausbildungsart. Bei der Bundeswehr soll der Sport jeweils am Ende des Tagesdienstes stattfinden und eine Dreiviertelstunde dauern. Neben der Leichtathletik sollen vor allem die Gymnastik, das Bodenturnen und kleine Spiele betrieben werden. Als Kampfspiele will man Handball, Basketball und Volleyball fördern, während für das Fußballspiel wenig Neigung zu bestehen scheint.

Ein sehr heikles Thema war seit jeher das Verhältnis der Soldatensportler zu den Zivilsportvereinen, die in den Militärklubs stets eine große Gefahr für ihren Bestand erblickten. Die Leitung der Bundeswehr hält es für erwünscht, daß in Standorten, in denen es zivile Sportvereine gibt, die Soldaten ihnen beitreten, umgekehrt sollen in anderen Standorten Militärsportvereine gegründet werden, denen auch Zivilisten als Mitglieder angehören können – eine Regelung, die bestimmt den Beifall unserer Sportverbände finden wird. Der Sport in der Bundeswehr soll in seinen Grundsätzen mit den Idealen des deutschen Zivilsports übereinstimmen. Bis zum Kompaniechef einschließlich haben sich alle Offiziere dienstlich am Sport zu beteiligen; von den höheren Dienstgraden wird eine freiwillige Betätigung erwartet. Wann und wo die neue Militärsportschule gegründet werden wird, ist noch nicht endgültig bestimmt; als zukünftiger Standort der Schule wird vor allem Mittenwald genannt. Auch denkt man daran, wieder eigene Meisterschaften für die Bundeswehr zu schaffen, die Aufstellung einer Reiter-Equipe in die Wege zu leiten, den modernen Fünfkampf zu pflegen und das Fechten wieder einzuführen. Walther F. Kleffel