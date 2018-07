DIE ZEIT brachte vor einigen Wochen (Nr. 22) unter der Überschrift "Roboter Befehlshaber auf der Straße einen Beitrag, in dem sich der Verfasser gegen die perfektionierte und starre Verkehrsregelung durch Roboter Maschinen wandte, Durch eine Zuschrift wurden wir auf eine Passage in dem neuen Buch von Johannes Gaitanides "Griechenland ohne Säulen" (Paul List Verlag, 1955, Seite 22) aufmerksam gemacht, die eine humorvoll pointierte Illustration zu diesem Thema gibt: Im Autobus machen sie dem Fremden den Pla_tz vorn neben dem Chauffeur frei. Das ist ein zwiespältiges Vergnügen für nördliche Nerven. Mit jäher Wendung rast der griechische Fahrer auch in die unübersichtliche Kurve, er schneidet sie scharf, bremst hart. Verliebt in die Überraschung, ins Unvorhergesehene, sucht er die Situation, die ihm die äußerste Gegenwärtigkeit abfordert. Er kann es sich leisten, denn seine Stärke — und seine Grenze — ist die Schnelligkeit der Rezeption und. Reaktion.

Wie in seiner Lebensbahn, so schafft er sich auch auf der Straße keine detaillierte Verkehrsordnung, die alle möglichen Fälle und Unfälle regelnd vorwegnähme. Sie würde ihn nur stören oder seine Eigenwilligkeit zum Verstoß reizen. Und dennoch, vielleicht gerade deshalb, passiert nur ein Bruchteil der Unfälle, die in einer verkehrsüberwachten Großstadt Mitteleuropas alltägliche Regel sind: 1953 zählte das ganze Griechenland 111 Verkehrstote — 11 000 (also hundertmal mehr) die sechsmal so starke westdeutsche Bevölkerung! Es klappt, weil der griechische Fahrer mit der menschlichen Unvollkommenheit und Dummheit rechnet, anstatt den Regeln und Vorschriften zu glauben, weil er, der sich seine Verantwortung weder von einem Schutzmann noch von einem Ordnungssystem abnehmen läßt, ungemein flink und rücksichtsvoll reagiert. Seinetwegen braucht der Fußgänger keine Lebensversicherung einzu ; gehen, denn die Autos, die nicht in sturer Roboterhaftigkeit das Straßenband mit dem Recht des Stärkeren abspulen, die Autos ziehen den Hut voi ihm, vor Seiner Majestät dem Menschen. So erscheint denn hier die Technik — nicht nui auf der Straße — menschlicher. Es ist, als hätten die Autos Gelenke, als wären sie nur verlängert Organe des Fahrers, so schlüpfen sie in seineü Rhythmus hinein. Oder richtiger, der Grieche gebraucht sein Fahrzeug wie ein Reittier: er behandelt die Maschine wie seinen Esel, er steht als Heri vor ihr, ein Stück Zucker in der Linken, den Stod in der Rechten, Nicht an ihm ist es, für du Maschine zu sorgen, sondern an ihr, ihm zu dienen