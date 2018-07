Zu einem neuen Buch Reinhold Schneiders

Es wird in unseren Tagen so oft „Freiheit“ geschrien, daß man glauben müßte, es handle sich dabei um eine völlig klare Sache, die man nur zu wollen brauche, um sie zu haben. Keine Spur eines Bewußtseins davon, wie problematisch dieses-Wort, und was es bedeuten will, eigentlich ist, wie fragwürdig und fraglich seine Realisierbarkeit. Am wenigsten wurde noch untersucht, welchen Standort Freiheit überhaupt im Raum der Menschheitsgeschichte haben könne. Inmitten solcher Ungewißheiten ist es vielleicht die erste und die letzte mögliche Formulierung für den Sachverhalt, wenn gesagt wird: „Verwirklichung der Freiheit ist ein tragisches Problem. Aber mit ihr, mit der Tragik, ginge das Menschliche und Geschichtsbestimmende verloren. Freiheit soll dem Bereich selbstverständlicher Erreichbarkeit, der Meinung, daß ihre Problematik innerhalb des Geschichtlichen beschwichtigt werden könne oder verdeckt werden müsse, enthoben werden. Sie stirbt als geschichtsbestimmende Macht, wenn ihr Vollzug nicht mehr problematisch ist und nicht mehr vom tragischen Opfer getragen wird, wenn das Bewußtsein ihres metaphysischen Ursprungs, ihrer gleichzeitig bestehenden Notwendigkeit und Fremdheit in der Geschichtswelt schwindet. Sie ist und bleibt persönlicher Aufbruch.“ – Diese Sätze stehen im Vorwort zu

Reinhold Schneider: „Erbe und Freiheit.“ Verlag Jakob Hegner, Köln und Olten, 234 S., 12,80 DM.

In dem Buche sind sechs bei verschiedenen Anlässen gehaltene Vorträge vereinigt, die von ebenso vielen verschiedenen Seiten her „die Lebensfrage der europäischen Völker, die europäische Einheit“ behandeln. Die Einheit beruht auf dem gemeinsamen Erbe, dessen Destilat die Verquickung jener beiden Geschichtselemente bildet, die gemeinhin für unvereinbar gehalten werden, deren geschichtliche Zusammengehörigkeit aber gerade Schneiders große Erkenntnis und sein zumeist erlittenes Erlebnis ist: das Erbe der griechischen Tragiker und der Auftrag des Christentums. Dieses Erbe in die Verwirklichung der freien menschlichen Entscheidung, also die „Freiheit“ schlechthin zu retten: das ist die (unlösbare?) Aufgabe, die – als das tiefere Europaproblem der gegenwärtigen Stunde – in allen Beiträgen des Buches sichtbar wird. A-th