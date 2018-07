Schepilow / UNO / Abrüstung: UNO-Generalsekretär Hammerskjöld und der sowjetische Außenminister Schepilow unterhielten sich In Moskau ausführlich über die wichtigsten Streitpunkte des Ost-West-Konflikts. Hinterher erklärte Schepilow vor Journalisten, es gäbe „eine sehr breite Grundlage für eine Annäherung zwischen der Sowjetunion und den USA“. Der stellvertretende sowjetische Außenminister Gromyko schlug im Abrüstungsausschuß der UNO eine „Teilabrüstung“ vor. Zunächst solle sich jedes Land feierlich verpflichten, auf Anwendung von Wasserstoff- und Atombomben zu verzichten. Ein amerikanisches Eingehen auf diesen Vorschlag scheint nicht mehr so ausgeschlossen wie bisher nach der überraschenden Erklärung des amerikanischen Armeegenerals Garvin, daß bei einem H-Bombenangriff „wahrscheinlich mehrere Hundert Millionen Menschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhanges“ umkommen würden, „je nachdem, woher der Wind weht“. Diese Äußerung Garvins, die auf einer Geheimsitzung des Senats fiel und zunächst nicht veröffentlicht werden sollte, muß man zwar im Zusammenhang mit dem internen Kampf zwischen Armee und Luftwaffe sehen (die Luftwaffe ist für, die Armee gegen die einseitige Ausrichtung der westlichen Verteidigung auf Kernwaffen). Darüber hinaus gibt sie aber zweifellos allen denen Auftrieb, die auf einllgemeines Verbot der nuklearen Waffen drängen.

Wehrpflichtgesetz angenommen: Mit unbedeutenden Änderungen billigte der Bundestag in zweiter und dritter Lesung die Regierungsvorlage zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Die entscheidende dritte Lesung dauerte 18 Stunden und brachte sowohl dramatische Höhepunkte wie Rededuelle von erfreulichem geistigen Niveau. Die Fraktionsfronten blieben jedoch in Takt. Die 270 Abgeordneten auf den Regierungsbänken (CDU/CSU, DP und FVP) stimmten geschlossen für, die 166 Abgeordneten der Opposition (SPD und BHE und einige Mann der FDP) ebenso geschlossen gegen die Vorlage. 20 FDP-Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Das Gesetz muß noch den Bundesrat passieren, wo ihm eine, wenn auch knappe Mehrheit sicher scheint, und es muß durch die Feststellung der Länge der Dienstzeit seinen eigentlichen militärischen Kern erhalten. Das wird erst im Herbst geschehen. Vorher schon wird der sozialdemokratische Parteitag, der soeben in München begonnen hat, voraussichtlich Klarheit darüber bringen, ob die SPD nach einem eventuellen Wahlsieg 1957 die Wehrpflicht wieder abschaffen Wird, über der bundesdeutschen Wiederbewaffnung hängen also noch viele Fragezeichen.

Folgen von Posen: „Ohne Rachegefühl“ werde die Regierung Ihre Maßnahmen gegen die für den Posener Aufstand Verantwortlichen treffen, erklärte der polnische Staatspräsident Zawadski in einem Schreiben an 50 Abgeordnete der Labour-Party. Die Liberalen unter den polnischen Kommunisten fürchten, daß die orthodoxen Kommunisten Posen zum Anlaß einer radikalen Säuberungsaktion nehmen könnten. In Privatgesprächen mit westlichen Journalisten baten sie, wie eine Mailänder Zeitung meldet, um Verständnis für ihre Lage. Sie meinten, der Westen täte besser daran, die gemäßigten Strömungen innerhalb des kommunistischen Lagers zu unterstützen, statt alle Kommunisten über einen Komm zu scheren.

Friedensschluß Bonn-Karlsruhe: Der „kalte Krieg zwischen Bonn und Karlsruhe“ (wie ein SPD-Abgeordneter den Streit um die Reform des Bundesverfassungsgesetzes nannte) wurde vom Vermittlungsausschuß in schmerzloser Weise beigelegt. Der wichtigste Stein des Anstoßes (die Änderung des Verfahrens bei der Wahl von Verfassungsrichtern in einem der Regierung genehmen Sinne) wurde aus dem Gesetz entfernt. Von dem Regierungsvorschlag blieb nur eine Milderung der Vorschritten über die qualifizierte Mehrheit bei der Richterwahl übrig (zwei Drittel statt dreiviertel Mehrheit im Wahlmännergremium des Bundestags wie bisher schon im Bundesrat) und die Zulässigkeit eines zweiten Wahlgangs.

