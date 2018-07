Als wir kürzlich (vgl. Die ZEIT Nr. 26 vom 28. Juni) nach gewissen Erfahrungen mit der Borsig AG, Berlin, die skeptische Frage stellten, ob etwa Unternehmen mit maßgeblicher Bundesbeteiligung hinsichtlich der gesetzlichen Pflicht zur „unverzüglichen“ Veröffentlichung ihre Bilanzen unter Ausnahmebestimmungen fallen, wußten wir noch nicht, daß die Geschäftsleitung schon einen Weg gefunden hatte, um die Öffentlichkeit auf dem Weg über die Presse über das Ergehen dieses einzigartigen Berliner Betriebes zu unterrichten. Im Zusammenhang mit dem in absehbarer Zeit bevorstehenden Verkauf des Bundesanteils am Kapital der Rheinmetall-Borsig-AG, Berlin, der Muttergesellschaft, ist Borsig ohnehin wieder in das Gespräch gekommen, da die Familie Röchling an dem Borsig-Paket nicht interessiert ist, das nunmehr in den Besitz des ehemaligen Reichswerke-Konzerns in Salzgitter übergehen soll. Da die auf lange Sicht geplante Reprivatisierung damit um keinen Schritt näherrückt, weil die ehemaligen „Reichswerke“ sich voll im Besitz des Bundes befinden, ist anzunehmen, daß diese Lösung noch nicht als dauerhaft anzusehen ist, zumal erst einmal zu beweisen ist, daß sich die Erwartungen über einen günstigen Verarbeitungsbetrieb für die Salzgitter-Erzeugnisse erfüllen werden.

Inzwischen steht bereits fest, daß das Grundkapital von Borsig, das erst im vorigen Jahr von 6 auf 25 Mill. DM erhöht worden war, demnächst um weitere 10 Mill. DM heraufgesetzt werden soll. Davon wird die Muttergesellschaft nur 2 Mill. DM übernehmen, während die restlichen 8 Mill. DM von der Berliner Industriebank bar eingezahlt werden sollen. Damit werden sich zunächst die Beteiligungsverhältnisse ändern, es ist aber vereinbart worden, daß die Rheinmetall-Borsig AG oder ihre Nachfolgerin innerhalb von sechs Jahren den über die bisherigen 48 v. H. hinausgehenden Anteil der Berliner Industriebank AG zurückerwirbt. Das neue Kapital soll hauptsächlich für Betriebsmittelzwecke vorgesehen sein und es der Gesellschaft ermöglichen, nach dem im wesentlichen beendeten Nachkriegs-Neuaufbau allmählich in die Rentabilität hineinzuwachsen. Soweit sich das laufende Geschäftsjahr übersehen läßt, scheint die Möglichkeit eines vorerst nur kleinen Gewinns zu bestehen, zumal das für Berlin einzigartige Röhren-Walzwerk in den nächsten Wochen seine Kapazität von monatlich 3000 t erreichen dürfte. G. G.