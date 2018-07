Noch ist des Kanzlers Eingriff in die Kohlepreisdebatte und sein mißglückter Versuch, in die Kohlepreispolitik der Hohen Behörde einzugreifen, allzufrisch in der Erinnerung, da wiederholt sich das Spiel „auf höchster Ebene“ bei Eisen. Aus den jüngsten Gesprächen zwischen Spitzenvertretern der Eisen- und Stahlwirtschaft und dem Bundeskanzler (sowie dem Bundeswirtschaftsminister) ging unmißverständlich hervor, daß – ähnlich wie der Kohlepreis – auch der Stahlpreis eine innerepolitische Hypothek aufgebürdet bekommt, die einen Widerspruch in sich trägt. Auf die Vorschläge der Stahlwirtschaft, auf Grund der Entwicklung der Kosten für die Auslands-Rohstoffe (wie US-Kohle, Schrott und Erz) eine bescheidene Preiskorrektur nach oben vornehmen zu wollen, zumal die Eisen- und Stahlpreise praktisch seit 1953 unverändert geblieben sind, hat der Kanzler geantwortet: Er wünscht keine Preiserhöhung.

Was aber dann? Etwa künstliche Kostenentlastung als Staatshilfe?

Nun, uns scheint es ein gefährliches Spiel des Staates zu sein, jene Gesetze des Marktes, die zur Rettung der wirtschaftlichen Entwicklung bei uns 1948 wieder in Kraft gesetzt worden waren, nun für die eine oder andere Branche außer Kurs setzen zu wollen. Das Jonglieren um den Kohlepreis ist zu blamabel gewesen, als daß ein solchesSpiel zur Nachahmung bei Eisen anregen sollte. Die Methode einseitiger Kostenentlastungen, wie sie im Kohlegesetz exerziert wurde, könnte bei Stahl nur ganz bedingt Erfolge haben. Um derentwillen lohnt es sich nicht, die Wirtschaft steuerlich zu klassifizieren und auf Umwegen diskriminierte (oder privilegierte) Branchen zu schaffen.

Bei Stahl ist die Ausgangslage der Preisforderung eine ganz einfache Angelegenheit des Marktes: Es sind die Preis- und Frachterhöhungen im internationalen Geschäft. Die Verteuerungen machten etwa 550 Mill. DM aus, wovon rund 300 Mill. DM auslandsbedingt sind. Die innerdeutsche Kostenerhöhung (vor allem die Lohnerhöhung vom November 1955) ist aus der Mengenkonjunktur und den Rationalisierungsfortschritten zu verkraften; der Auslandsanteil aber müßte abgewälzt werden. Aus diesem Grunde ist eine Erhöhung der Preise für Thomas-Qualitäten um 2 v. H., der Siemens-Martin-Qualitäten um 4 v. H. in Erwägung gezogen worden.

Nachdem bereits am 4. und 7. Juli Preisgespräche zwischen der Stahlwirtschaft und Minister Erhard und am 11. Juli die Stahlkonferenz beim Kanzler stattgefunden hatten, ohne daß eine klare Entscheidung kam, bleibt nunmehr die Lage durchaus offen. Andeutungen, aus denen entnommen werden kann, daß der Staat steuerliches Entgegenkommen auf diesem oder jenem Gebiet (der Abschreibungen oder des Lastenausgleichs) zeigen wolle, um die Kostenseite zu entlasten, klingen zwar sehr nett, komplizieren aber das Bild und bewirken eine Verschleierung des echten Eisenpreises genauso, wie sie zu einer Verschleierung des echten Kohlenpreises geführt hatten. Man kann nicht Marktschwankungen, die vorübergehend sind, durch steuerliche Mätzchen kompensieren, wenn man einen gewissen Grad privater Wirtschaft garantiert, weil eine solche Verquickung von Marktablauf und Staatsfinanzierung wieder die Tore zur Staatswirtschaft oder zum Sozialismus – jedenfalls zur Unfreiheit hin – öffnet. Wir sagen es ehrlich: In Kohle und Eisen fehlt der deutschen Wirtschaftspolitik der richtige Mut. Rlt