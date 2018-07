Solange noch nicht feststeht, ob vor den Ferien neue kreditpolitische Maßnahmen beschlossen werden, ist selbst mit einer kurzfristigen Belebung des Börsengeschäfts nicht zu rechnen. Die Banken, die in der vergangenen und auch zu Beginn dieser Woche im Ungewissen über diesen Punkt gewesen sind, waren in ihren Dispositionen äußerst zurückhaltend, zumal sie bemüht bleiben müssen, aus den verschiedenen Kapitalerhöhungen zunächst übernommene Aktien endgültig zu placieren. Da das Einschleusen dieser Bestände nur bei freundlichen oder festen Börsen möglich ist, werden derartige Tendenzen durch das einströmende Material schnell eingedämmt. Das Publikum, das in der vergangenen Woche teilweise begrenzte Anlagekäufe vornahm, wird durch den schnellen Tendenzumschlag abgeschreckt und geht sofort wieder in Reserve.

Es sieht nicht so aus, als ob sich an dieser Situation in den nächsten Wochen etwas ändern wird. Auch die meist erfreulichen Dividendennachrichten aus dem Gesellschaftsbereich zünden an der Börse nur unvollkommen. Die Gesundung des Kapitalmarktes muß von den festverzinslichen Papieren ausgehen – und hier liegt besonders bei den Pfandbriefen alles im Argen. Das Angebot wird zu den jetzigen Kursen nur teilweise aufgenommen, größere Posten sind unter den notierten Bewertungen zu haben. Steuerliche Förderungsmaßnahmen, wie sie jetzt diskutiert werden, können zwar eine Entlastung bringen, viel wichtiger ist jedoch das endgültige Bild der Sozialreform, weil sich erst bei ihrer Verabschiedung abschätzen läßt, wie künftig die Dispositionen der Kapitalsammelstellen aussehen werden.

Die ausländische Spekulation, die in den früheren Jahren sowohl an der Sperrmark als auch an den steigenden deutschen Aktienkursen verdiente, ist kaum mehr im Wertpapiergeschäft. Gegenwärtig richtet sie ihr Augenmerk auf die Konsequenzen, die sich aus einer eventuellen DM-Aufwertung ergeben könnten. Zu einer Zwischenanlage in Aktien kommt es diesmal allem Anschein nicht. Bei der gegenwärtigen Marktsituation müßte das „Einsteigen“ und „Aussteigen“ zu Kurskonsequenzen führen, die das Geschäft unlukrativ machen würden.

Auf dem Montanmarkt und auch bei den IG-Farben-Nachfolgern wurden in der vergangenen Woche Gewinne realisiert, die aus den bescheidenen Kurssteigerungen um die Monatswende herum stammten. Bei den marktgängigen Werten gingen die Einbußen jedoch über 2 Punkte nur in den seltensten Fällen hinaus. Gut gehalten waren solche Papiere, bei denen entweder im Zuge der Rekonzentrationsbestrebungen in der Montanindustrie ein günstiges Angebot zu erwarten ist, oder bei denen die Arrondierungskäufe weitergehen. Mit 129 1/2 v. H. haben Gelsenkirchener Bergwerk, eine Gesellschaft, die 6 v. H. Dividende zahlte, einen relativ niedrigen Stand erreicht. Der Markt dieses Papieres ist sehr breit, zumal noch größere nicht endgültig untergebrachte Posten aus der letzten Kapitalerhöhung zur Verfügung stehen dürften. über die Pläne, die der Bremer Kaufmann Krages einstmals mit dieser Gesellschaft hatte, ist zur Zeit nichts mehr zu hören.

Das Geschäft in den Elektrowerten hat sich durch die günstigen Produktionsnachrichten von Siemens, die gleichzeitig mit der Ankündigung einer neuen Kapitalerhöhung verbreitet wurden, belebt. Siemens-Aktien stiegen von 244 auf 249, lagen also der nachgebenden Allgemeintendenz entgegen. Das gleiche gilt auch für die Kaliwerte Wintershall (216 – 219 –217) und Salzdetfurth (215 – 220 – 218). Die Nachricht von einem erfreulichen Fortgang der Behandlung der in den USA beschlagnahmten deutschen Vermögen hat dem Schering-Kurs wieder Auftrieb gegeben: 268 – 284 – 285.

Bei der Commerz- u. Credit-Bank sind die Aufkäufe zwar noch nicht zum Stillstand gekommen, doch wurden sie so vorsichtig vorgenommen, daß größere Kursbewegungen ausblieben. Dennoch werden bemerkenswerte Umsätze gemeldet. Nennenswerte Beträge gingen ebenfalls in Phrix um, wo der Kurs bei 150 bis 153 ziemlich konstant blieb. Noch unbekannt ist der Grund für die Kurssteigerung bei Phoenix-Gummi um 27 Punkte auf 337 G. Das flottante Material ist gering, so daß ein Paketaufkauf kaum aussichtsreich wäre. Bleiben die Vermutungen von gewissen Abrundungsbestrebungen oder von einer Kapitalerhöhung. -ndt