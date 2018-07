Inhalt Seite 1 — Flug der Ferienkinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

In 5Q Flügen hat auch in diesem Jahr die U S AirForce ihre Kinderluftbrücke nach Westdeutschland eröffnet, um Berliner Kindern den Ferienaufenthalt in Westdeutschland zu ermöglichen. Die so beschämend langsam in Gang gekommene Aktion des Hilfswerks Berlin "Platz an der Sonne" ist schließlich doch noch geglückt! Die Hilfe der amerikanischen Luftstreitkräfte stand von vornherein fest. Unter dem vorspringenden Dach der Abflughalle in Tempelhof sind Eltern und Kinder schon voneinander getrennt. Draußen stehen startbereit die zweimotorigen Flugzeuge, unter ihnen die Maschine 1112 vom Typ C 47 der US Air Force, die siebzehn Jungen und Mädchen mit den? "Kinder Lift" nach Hamburg bringt. Vor dem Einsteigen aufgeregtes Winken. Ein Bildreporter will die Szene einfangen, kommt nicht zum Schuß, denn ein Mädchen verdeckt das Objektiv mit ihrer "winkenden" Puppe. Zwei Mann der Besatzung helfen beim Einsteigen. Eilig suchen die Kinder ihre Plätze auf den mit Decken ausgelegten Metallbänken an den Seitenwänden, rücken nach vorn auf und versuchen, mit den schweren Haltegurten zurechtzukommen. Die Zwölf- und Dreizehnjährigen strahlen: sie haben sich ohne fremde Hilfe angeschnallt. Die sonst nicht auf den Mund gefallenen Berliner Kinder verhalten sich auch dann noch ruhig, als die Motoren mit voller Kraft laufen. Nicht einmal entzückte Aufschreie oder Jubel beim Start. Gemäßigt interessiert sehen die Älteren durch die Scheiben. Das ruhige Verhalten der Kinder überrascht. Vielleicht ist es das Ungewohnte der neuen Situation oder auch die militärisch nüchterne Atmosphäre im Innern des Flugzeugs, die sie so vernünftig erscheinen läßt. Die Aufschriften in gelber und roter Farbe: Door lock, Parachute only — dazu Kabel, Verschlüsse, Streben, das verstreut liegende militärische Gerät, das gehört alles in die ihnen fremde Welt der Erwachsenen, noch dazu in eine kriegerische, von der sie nichts mehr wissen können. Jeder Blick aus dem Fenster aber erfordert VerdrehungsZ, Berlin künste, denen wohl ihre jugendliche Gelenkigkeit gewachsen ist, nicht aber ihre Ungeduld, so daß: das Interesse an der Außenwelt sehr bald erlahmt. Nur einmal der lebhafte Ruf eines Jungen, der zufällig eine andere Maschine entdeckt "Mann, kiek mal, da fliegen die ändern!" Fachmännisch tönt es zu rück: "Mensch, det ist doch ne Viermotorige, wif haben doch bloß zwee!" Es scheint so, als ob den heutigen Kindern das! Flugzeug eine vertrautere Erscheinung ist als denj Älteren, die sich teilweise noch der ersten Anfänge der Fliegerei entsinnen können undfür die das Fliegen noch immer in einem romantischen Zusammenhang mit der Sage des Ikarus und der Erfüllung uralter menschlicher Wunschträume steht. Den Kindern ist die technische, Welt zu einer gewohnten Erscheinung geworden. Erst das erste Auf und Ab der Maschine bei einigen Windstößen reißt sie für Augenblicke aus ihrer Beschäftigung mit Stullenpaketen, mit dem Reisegepäck und dem mitgenommenen und zum Teil eben erst geschenkt erhaltenen Spielzeug, das ihre Phantasie mehr anregt als dieser Flug. Erst die ungewohnten Erschütterungen erinnern sie daran, daß sie in einem Flugzeug zwischen Himmel und Erde sitzen. Warum konzentriert sich ihr Betätigungsdrang so ganz auf das Nächstliegende, das Essen, das Lesen der mitgenommenen Bücher? Es ist nicht ihr Flugzeug. Es gehört in die Welt der Erwachsenen, die sie in diesen anonymenMechanismus der Ferienkinder Organisation eingegliedert haben. Dazu gehören die freundlichen, aber fremden amerikanischen Soldaten, die DRK Schwestern, die um den Hals gehängten Kennkarten. Der Pilot, der einen Notizblock herumreichte, hatte unbewußt einen viel sicheren Instinkt für ihre Situation, als der ungeduldige Beobachter, dessen forschende Fragen auf brummend ablehnende Antwort stießen. Sie kamen der Aufforderung des Piloten freudig nach, glücklich, wichtig genommen zu sein. Fast unmerklich gehen wir tiefer. Schon sind unten Flugzeuge entdeckt "Da stehen die anderen!" Wenig später konnte man einen amerikanischen Piloten vor einem Omnibus mit siebzehn Ferienkindern sehen. Freundlich winkt er ihnen zum Abschied — in der Hand einen Notizblock mit siebzehn hingekritzelten Unterschriften. 1Schiffahrt. Entmilitarisierung des einzig erhaltenen militärischen Bauwerks der Insel! Dort, wo im nächsten Jahr die Oberland Bebauung beginnt und jetzt lediglich die Vogelwarte entsteht: ist nur die planierte Fläche zu sehen: der kleine Friedhof, auf dem etwa dreißig Tote ruhen, und der stählerne Glockenstuhl, den 1952 ein Stahlwerk stiftete. Auf dem Oberland haben Schaufelbagger sieben Meter tief umgewühlt. Die Backsteine wanderten durch eine lärmende Trümmersplitanlage auf große Halden. Auch die letzte Ruine verschwand mit Stumpf und Stiel. Fast tausend Bombenblindgänger wurden gefunden, ent schärft oder gesprengt. Mich wundert, daß dabei nur Mensch ums Leben kam.

Hinab zum Unterland über die neue, große Haupttreppe. Der Blick geht über das Treiben dort unten, über die 120 Häuser und "Hummerhütten" — das sind Schuppen für die Geräte zum Hummerfang —, wandert weiter zum Hafen und den großen Baustellen dort an den Molen, schweift zurück über die fast fertige Landungsbrücke, die Baracken im Nordostgelände, zur Düne dahinter und kehrt zurück über das provisorische Krankenhaus zum neuen Kraftwerk.

Das Wirtschaftswunder hat vom Festland herübergegriffen. Was sich in unseren Städten seit 1948 nach und nach entwickelte, wird hier auf die halbe Zeit komprimiert. Mit Baracken fing man an — Lagerleben, Westwallatmosphäre, auch heute noch. Zuerst keine Frauen, nur Arbeit, Alkohol und Geld. Jeder verdient hier wenigstens 600Mark, die meisten mehr. Es gab Gefahrenzulage wegen der Blindgänger Überstunden, Sonntagsarbeit sind Trumpf. Dazu die Trennungszulage. Baggerführer und andere Spezialisten, besonders die Taucher im Hafenbecken, bringen monatlich 1200 Mark und mehr mit. Viele kamen mit ihren Firmen vom Festland herüber. Manche lockte das Geld. Und dann Häuser. Pensionen, kleine Hotels, ein hübsch aufgegliedertes Altersheim, Geschäfte, Geschäfte — alles sehr modern, doch ohne Extravaganzen. Eine Großstadt en miniature, mit Milchbar und sogar einem Kosmetiksalon, dem ersten seit Forsites Zeiten, Überall, an den Perspektiven der Gassen, am bunt kombinierten Anstrich der Häuser, in Treppenfluren und Wohnräumen spürt man Atmosphäre, in der sich moderner Lebensstil mit alten Charakterzeichen der Insel vereint. Alles ist auf die Gesamtgestalt hin angelegt, und doch kommen beim Bau, der genossenschaftlich betrieben wird, die Wünsche der Eigentümer zur Geltung. Damals, im Winter, hatten wir robinsonsche Versorgungsprobleme: Wasser, Heizung und Licht. Längst haben Bagger unseren "Wasserweg" zur einzig erhaltenen Zisterne verschwinden lassen und so auch unseren "Kohlenweg" zu Hini Lührs Keller. Jetzt stehe ich im E Werk: Im Herbst soll der komplizierte Organismus dieses Verbundkraftwerkes in Gang gesetzt werden, durch den die Insel nicht nur mit Strom beliefert, sondern auch beheizt werden soll. Zwei ölbeheizte Dampfturbinen von zusammen etwa 1700 kW Leistung werden ausreichend Elektrizität erzeugen. Der Damr>f wird weiter in alle Häuser geleitet. Hierfür sowie zur Wasserversorgung der Insel wird zum erstenmal in der Geschichte Helgolands das auf dem Unterland gefundene Wasser verwendet. Dorthin läßt der schräg geschichtete Felsen den Regen ablaufen. Man saugt das Wasser ab, leitet es zur Reinigung über ein Rieselfeld und in große, unterirdische Tanks. Dann pumpt man es in die Leitungen. Zum Trinkwasser freilich reicht es nicht aus. Das müssen noch immer die bewährten Zisternen Wie schwer es die Technik mit der Natur hat, lehrt auch der Molenbau am Südhafen. Baurat Zuerst schauen wir gespannt dem "Polyp" zu, einem gigantischen 100 Tonnen Schwimmkran, der Tag und Nacht die schier endlosen, von Tauchern kleingesprengten Betonmassen des U Boot Bunkers aus dem Hafenbecken fördert. Die Decke dieses Kolosses ist nach der Sprengung ins Wasser gestürzt. Danach zu den Molen. Im Osten der Insel hat zur rechten Zeit ein Sturm bei der Arbeit geholfen: die Wogen drückten mehrere hundert Meter brüchiger Mole glatt ins Meer "Im Westen erging es uns umgekehrt", erläutert mit hessischem Tonfall der Baurat "Die Mole war geflickt, die Abrechnung der Baufirmen stand kurz bevor, da riß uns eine Sturmflut den ganzen Laden wieder ein. So mußten wir da hinten neu anfangen. Die Trümmer der alten Mole werden die neue eine Zeitlang schützen Diese neuen Molen hat man teilweise im Caison Verfahren gebaut: riesige, mit Preßluft gefüllte Betonkästen wurden von Rendsburg hierhergeschleppt, versenkt und mit Beton gefüllt. Die finanziellen Ausmaße runden das Bild: Ostund Westmole sowie die übrigen Molenreparaturen kosteten dem Staat bisher etwa 15 Mill. DM. Der gesamte Aufbau der Insel wird siebenmal soviel, rund hundert Millionen ausmachen . Bauen, bauen, ein Kraterfeld zivilisieren — wozüNur um eines Symbols willen, nur für die 2500 Hlgoländer? Nein, auch für die Gäste. Millionen wollen die Insel sehen oder wiedersehen. Sie können es erst seit wenigen Wochen. In den vergangenen Jahren endete ihr Ausflug gegenüber auf der Düne, das Betreten Helgolands war nur mit Genehmigung gestattet. Dennoch kamen schon im letzten Sommer 145 000 vom Festland herüber. Es ist Sonntag. Ich ssehe im Strom der Besucher, die von drei Schiffen her ausgebootet werden. Keine verwegenen Seefaber, diese dreitausend Passagiere — obgleich sich wohl viele, Muntere und Bleiche, so vorkommen. Sie haben nur wenig Zeit. Für zwei Stunden wird die Insel zur Kurpromenade. Man bummelt durch die Läden, kauft zollfreie Tabakwaren, Kosmetika, Kaffee, Tee, Spirituosen und Andenken — und spendet so auch für den Aufbau der Insel.

Ein gewinnbringender Sonntagsspuk. Aber davon müssen die Helgoländer die Woche und den Winter über leben. Allein von dem Ein- und Ausbooten existieren fast hundert Familien, die sich vom Hummerfang allein niemals ernähren könnten. Dem Interessenten seis geklagt: von Hamburg aus kostet dieses Sonntagsvergnügen mit allem Drum und Dran einen Fünzigmarkschein, die Hälfte davon ist allein der Fahrpreis. Aber es lohnt sich; das ist wahr.

Manche wollen länger bleiben, um sich in Sonne und Seewind zu erholen oder ihre Heuschnupfenzeit zu überstehen. Drei Jahre lang diente ihnen eine reizvolle Zeltstadt auf der Düne. In wallumsäumten Kralen hocken die Zwei- und Vier MannZelte, winddicht und auf Holzfußböden. Jetzt kann man komfortabler wohnen.

Auf der Düne, bei der sandüberwehten Landebahn, treffe ich Hini, den mutigen Kämpen und Freund. Er erzählt von den Seehunden, die sich vorhin neugierig nach mir umdrehten, als ich den prachtvollen Badestrand entlanglief. Sie kennen Hini und haben vor ihm keine Scheu. Schöne Versteinerungen zieren sein Regal. Er hat den Grundstock für eine neue Sammlung angelegt, die drüben in der bald neuerbaiuten Meeresbiologischen Anstalt ausgestellt werden soll. Wir rufen uns die Tage der friedlichen Helgoland Besetzung ins Gedächtnis, fragen nach alten Freunden. Aber die Themen wechseln über zur Gegenwart, zum neuen Helgoland und seiner künftigen Gestalt. Der "Rudolf" macht los. Es wird wohl die letzte Fahrt vor der Verschrottung des treuen, klapprigen zweiundsechzigjährigen Schiffes sein, das nun durch die neue "Atlantis" ersetzt wird. Neue Insel — neue Schiffe. Achteraus versinken die Konturen der Insel im Dunst. Windstärke acht. Es schaukelt w i damals im Winter.

Gestern abend sprach ich noch mit Pastor MorKiel gemacht und lebt seit ein paar Wochen auf der Insel. Der Gottesdienst vorgestern war gut besucht, Sie mögen ihn hier, den neuen Pastor. Er paßt hierher. Vielleicht wird er bleiben. Gerade in dieser Zeit setzt für ihn eine Aufgabe ein, da sich die Gerneinschaft, seine Gemeinde von Helgoländern, finden soll: ihr die Mitte, die Liebe zu zeigen. Er weiß, daß nicht nur die steinerne Kirche wieder aufzubauen ist.