Die westeuropäischen und amerikanischen Blätter sind seit einer Woche bemüht, die Rolle zu untersuchen, die der Wodka zur Zeit in der Diplomatie der Sowjets spielt. Wenn nämlich Chruschtschow – so sagen die Beobachter übereinstimmend – voll des guten Wodka ist, fängt er an, die Gäste seiner üppigen Empfänge zu beschimpfen. Worauf die Betroffenen hinzufügen, so schlimm sei es auch wieder nicht. Dies zeugt von diplomatischer Tugend und erinnert an den Mann, der, als er mit Gewalt aus der Kneipe hinausgeworfen wurde, mit schönem Gleichmut sagte: "Das macht mir nicht das geringste aus; denn ich wäre sowieso bald gegangen..."

Die Kenner der sqwjetischen Gastfreundschaft stimmen alle in dem Urteil überein, daß es dabei hoch herzugehen pflegt. Kenner des Wodkas aber wissen, daß dies russische Getränk – bei aller Verschiedenheit des Geschmacks – mit dem französischen Absinth einen gewissen Charakterzug gemeinsam hat: er unterstreicht enorm jene Stimmung, in welcher sich der Trinker beim Beginn des Gelages, des Staatsempfangs, beziehungsweise der Sauferei, befindet. Liegt Melancholie in seinem Gemüt, so steigert sie sich zu schwarzem Weltschmerz; ist er freundlich gesonnen – "komm, Brüderchen!" ruft er bald und verlangt, nicht nur zu koexistieren, sondern sein Gegenüber zu umarmen; ist der Wodkatrinker aber in spöttischkritischer oder triumphaler Laune, so endet die Szene damit, daß er höllisch rabiat wird.

Er will dann Reden halten, beißende Reden; er gerät unter Dampf und ruht und rastet nicht, ehe er nicht alle Tischgenossen vor den Kopf gestoßen hat, mögen dies englische oder französische Diplomaten oder gar amerikanische Generäle (wie am Festtage der sowjetischen Luftwaffe) sein. Sie können nichts machen. General Wodka ist stärker als sie. Er gleicht in dieser seiner urtümlichen Kraft jener anderen Naturgewalt, die, wie man weiß, ebenfalls in entscheidenden Augenblicken auf russischer Seite wirksam wurde, nämlich der grimmigen Kälte, die denn auch in den höheren Offiziersstand erhoben wurde und als "General Frost" in die Geschichte einging. Dem General Wodka gebührt eine ähnlich historisch ehrenvolle Stellung. Er erlaubt es den Sowjetmenschen, Dinge zu sagen, die sie nach internationalen Gepflogenheiten in nüchternem Zustand nicht sagen dürften.

Von einer Kombination zwischen beiden Naturkräften, dem Frost und dem Wodka, wie sie im zaristischen Rußland bestand, hat sich die Räterepublik längst abgewandt. Damals – so erfährt man aus der einschlägigen Literatur – war es üblich, daß viele kleine Gläschen in einer langen Reihe aufgebaut würden. Sie wurden sorgfältig auf Tuchfühlung und Vordermann, besser: auf Randfühlung und Vorderglas gebracht, und der Kellner war ein Künstler darin, daß er aus – wohlverstanden – eisgekühlter Flasche in einem einzigen Schwung, also ohne die Pulle abzusetzen, alle Gefäßlein füllte. "Schwipp", machte die Gesellschaft, die Gläser waren leer, und die Trinker blieben höflich.

Heute jedoch trinkt die russische Prominenz – und Chruschtschow hat das Verdienst, auch hier führend zu sein – den Wodka mit Vorliebe aus großen Wassergläsern; und nicht nur die Menge, sondern auch die Wärme macht’s; diese Wärme, die sich dadurch entwickelt, daß das nicht mit einem Stiel versehene Glas recht lange in der Hand gehalten und nicht in einem winzigen Ruck, sondern in mehreren großen Schlucken geleert wird. Die Zaristen hätten die Methode, aus einem stiellosen Glas Wodka zu trinken, für stillos gehalten. Die Sowjets denken darüber anders, besonders jene ihrer Führer, die aus den südlichen Teilen der Räterepublik stammen, etwa aus der Ukraine wie Chruschtschow, oder aus Georgien wie Stalin. Überall dort gibt man dem Glas den Vorzug vor dem Gläschen. Man wird andererseits nicht fehlgehen, wenn man in Schukow einen – vielleicht verhinderten – Freund des eisgekühlten Wodkas und der kleinen, dafür häufiger gefüllten Gefäße vermutet. Er ist es denn auch, der die Gäste in jenen Fällen um Entschuldigung bittet, in denen die Arabesken der Chruschtschowschen Wodkalaune sich allzu phantasievoll und üppig schlingen. So gibt General Wodka dem General Schukow Gelegenheit, sich als Diplomat zu bewähren. Aber damit sind, wie uns scheint, auch die Möglichkeiten eines Zusammenwirkens von Wodka und Politik erschöpft.

Die Blätter der westlichen Welt indessen, die Erwägungen anstellen über die Eskapaden des poltrigen Witzes und der ungeschminkten Offenheit, wie sie Chruschtschow bei den jüngsten Gelegenheiten kameradschaftlichen Beisammenseins mit Gästen aus den kapitalistischen Ländern an den Tag legte, gefallen sich in Vermutungen, ob der derzeitige Führer der sowjetischen Politik möglicherweise durch die neue Gewalt liquidiert werden könne: durch General Wodka nämlich, der ihn zuerst trunken, dann offenherzig und schließlich in den Augen der ganzen Welt lächerlich macht. – Aber vielleicht ist dies nicht ohne weiteres zu erwarten. Denn: Politik ist Politik. Und Schnaps ist Schnaps. Jan Molitor