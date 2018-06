Vermutlich hatte der Bundestagsabgeordnete Schmidt aus Hamburg recht, als er auf dem Parteitag in München erklärte, er habe nicht, wie es ihm in einer Zeitung unterstellt worden sei, bereits am Mittwochvormittag vorausgesehen, ja sogar vorausgesagt, daß sich die Meinungsbildung des Kongresses am Mittwochnachmittag in den wichtigen politischen Fragen so rasch und reibungslos vollziehen werde.