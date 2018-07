Inhalt Seite 1 — Invasor sieht seine Insel wieder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war im Winter 1950, als in der Redaktion der ZEIT zwei Studenten Unterstützung erbaten (und erhielten) für ein außergewöhnliches Vorhaben: sie wollten gegen die Bombenabwurfe der britischen Luftwaffe auf Helgoland dadurch protestieren, daß sie das Eiland "besetzten". Damals war Helgoland eine gespenstische Insel der Trümmer. Es gereicht den Engländern zur Ehre, daß sie den kühnen Protest der beiden deutschen Studenten, die in Kälte und Nebel zwischen den Trümmern aushtelten, respektierten. Dies war der Anfang der helgoländischen "Befreiung" und des Wiederaufbaues. Die beiden Studenten hießen von Hatzfeld und Leudesdorff, welch letzterer heute als junger Pastor in Hamburger Industriestadtteil wirkt. Er bat Helgoland jetzt, nach sechs Jahren, wieder besucht. einem Hamburge Helgoland in Sicht! Aus dem Dunst hebt sich der Schatten dieses sonderbaren Felsengebildes heraus, das erhaben über der flachen See thront, voller Distanz vom flachen Land. Hillige Lunn, Heylige Lant, Helgoland.

Das hübsche, neue Schiff, mit dem wir dem Schatten entgegenschaukeln, beschwört in seinem Namen die verwunschene Sagenstadt "Atlantis und ist ein kleiner, unaufdringlicher Bruder des gewaltigen "Wappen vonHamburg", jenes schwimmenden Salons, der die Großstadt zu den Inseln trägt. Und wie nun die Versehrten Konträren des Felsens sich schärfer und schärfer hervorheben, tritt mir das Schicksal der Insel erneut vor Augen, wird wieder lebendig.

Die reizvolle geographische Lage der Insel hat, wie so oft, auch hier die geschichtliche Situation nach sich gezogen. Helgoland sollte, seit es sich in anderthalb Jahrhunderten vom Schmugglerhest der Kontinentalsperre zum Nordseebad und zum strategischen Objekt entwickelt hatte, "mehr" Geschichte erleben, als all die Inseln ringsum — erleben und erleiden. Aber die Insel war Englands handelspolitischer Vorposten gegen Napoleon und blieb im 19. Jahrhundert die vorgeschobene Bastion (des seebeherrschenden Albion gegen das Festland. Doch als der "Hosenknopf" — vom abgedankten Bismarck verächtlich so genannt — 1890 im Tausch gegen Sansibar an Deutschland kam, stand Helgoland nicht mehr im Ansehen einer militärischen Bestimmung. Kein Geschütz wechselte den Besitzer. Man tauschte friedlich zwei Fahnen aus, die Zeichen der Macht und des Eigentums. Zu Großbritanniens Beunruhigung zeigte sich, aber bald in der Tirpitzschen Ära, daß die Insel eine strategische Bedeutung zum Schutz der Gerschleiften die Sieger des ersten Weltkriegs die Festungsanlagen. Hitler baute sie wieder auf, freilich im Zeichen des kommenden Luftkrieges mehr als Schießplatz gegen einfliegende Bomter. Zwölf schwere Flak- und Seeziel Batterien, neun Jäger und einige leichte Flotteneinheiten, U Boote, Vorposten- und Räumboote waren hier stationiert. Trotzdem kein Grund, noch am 18. April 1945, nach längst entschiedenem Krieg, die Insel durch Bomben aus 1000 Flugzeugen in ein Inferno zu verwandeln. Der Schlußakt sollte auf den Tag zwei Jahre danach stattfinden: Mit 6700 Tonnen Sprengstoff — im Gewicht 200 Schnellzuglokomotiven gleich — wurden die Felsengänge und Felsenbunker" vollgestopft. Durch Fernzündung wn See her sollte die Insel zerplatzen. Helgoland, Deutschlands vorgeschobenes Ruinenfeld, war wiederum nichts mehr als ein Symbol; es sollte verschwinden.

Als sich die zwei Kilometer hohe Sprengwolke hob, war die Insel geblieben, wenn auch nur als zerfetzter, nackter Felsbrocken, dessen Konturen das Siegel des Hasses trugen. Das alte Helgoland ist damals gestorben. Doch sein Leichnam, noch jahrelang durch Bombenzielwürfe geschändet, zeugte davon, daß Symbole Beharrungsvermögen besitzen. Der deutsch britische Dialog, dessen Eio sich schrill und quälend an diesem friedlosen Felsen gebrochen hatte, durfte nicht beendet sein. Er mußte zum europäischen Dialog werden. Er mußte auf diesem Felsen wieder aufgenommen werden. Und er mußte, um greifbar zu werden, dem "Recht der vertriebenen Helgoländer, dem Recht auf friedlich erworbenes deutsches Land Geltung verschaffen.

Drei Fahnen, nichts als Zeichen, stehen am Beginn des neuen Helgoland: die europäische, die schwarz rot goldene und die grün rot weiße der Insel. Daß Georg von Hatzfeld und ich es waren, die sie im Winter 1950 dort aufpflanzten, ist unwichtig. Daß es zwei Studenten waren, die sich zur deutschen Schuld bekannten und ihre Überwindung im Vertrauen auf den europäischen Geist des Rechts und der Vergebung erhofften, scheint mir von Bedeutung. Daß diese Hoffnung am 1. März 1952 in Erfüllung ging, als die Insel wieder in deutsche Hände kam, gab der Insel und dem europäischen Gedanken neues Leben.

Seitdem sind über vier Jahre vergangen. Die "Atlantis" stoppt auf der Reede. Wir werden ausgebootet. Wir gehen an Land.

"Helgoland ist eine Baustelle Das Warnschild auf dem Unterland kennzeichnet die Situation. Als vor vier Jahren die Arbeit auf dem Trichterund Ruinenfeld begann, waren Chance und Aufgabe gleich groß: in einer Wüstenei anfangen! Nichts, aber auch gar nichts war vorhanden, außer dem Willen zur Landnahme. Dazu brauchten die Helgoländen Hilfe von außen finanzielle und technische. Diese Prozedur — Bereitstellung der Gelder aus Bundes, Landes- und aufgenommenen Eigenmitteln, Preisausschreiben für die Gesamtplanung — war bereits angelaufen. Die große Frage aber blieb: Wie würde sich der von außen komPlaner mit dem heimatlichen Eigenwillen der Helgoländer vertragen? Das Charakteristikum dieser Landnahme bestand ja darin, daß hier nicht, wie bei einer Kolonisierung, eine Handvoll junger Leute auszog, die Wildnis zu besiegen und zu ordnen. Diesen Menschen hier, die jahrelang in Hamburg, Cuxhaven, Büsum und vielen kleinen Küstenorten verstreut gelebt hatten, stand das alte Bild der geliebten Insel vor Augen, mit den alten Häusern und Hütten, den winkeligen Gassen, dem Leuchtturm, dem Fahrstuhl und der Treppe zum Oberland. Ich sitze Henry Peter Rickmersi dem derzeitigen Bürgermeister der Insel, gegenüber. Er hat eine kleine, modern eingerichtete Wohnung im. Dachgeschoß eines der kleinsten neuen Häuser. Seine Frau hat uns in der Miniaturküche einen zollfreien Kaffee gebraut; die kleine Tochter krabbelt fröhlich umher. Rickmers ist Jurist. Er hat als Referendar 1950 seine Laufbahn aufgegeben, um als Helgolandbeauftragter beim zuständigen Landkreis Pinneberg und später als Vorsitzender des Helgolandausschusses den Weg in die Heimat zu bauen. Wir duzen uns seit jenen stürmischen Tagen um die Jahreswende 195051, als es ums Ganze ging. Mich zieht das technische Erlebnis des Wiederaufbaues an "Das kannst du dir in den nächsten Tagen in Ruhe anschauen. Aber was du vor allem bedenken mußt, das sind die menschlichen Sorgen der Wiederbesiedlung!" Die Helgoländer sind anisgesprochene Individualisten mit einem starken Hang zur Kritik. Was sie in der Zerstreuung zusammenhielt, war die zwischen Hoffnung und Erbitterung schwankende Sehnsucht nach der Insel, war aber auch die wirtFuß fassen. Würde unter den Zurückgekehrten — von den jetzt tausend Menschen auf der Insel sind knapp 500 Helgoländer — der Sinn für ein gemeinschaftliches Aufbauwerk sich entwickeln? Und würden sie Vertrauen in die neue Planung setzen? Sie konnten ja zunächst nichts sehen als Skizzen, Entwürfe, Pläne. Danni entstanden die ersten Häuser. Die Helgoländer murrten. Die Architekten waren ratlos.