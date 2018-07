J. P., Lüneburg

Nicht nur die Lüneburger Heide, überhaupt alle Orte im Regierungsbezirk der nunmehr 1000 Jahre alten Heidestadt gehören zu den bevorzugten Ausflugs- und Ferienzielen der Hamburger. Mit Recht; denn die Heide und die Mischlandschaft aus Heideflächen, Wiesen und Wäldern sind mit das Reizvollste, was Norddeutschland zu bieten hat. Man lebt dort in den dörflichen Gasthäusern oder bei den Bauern recht gut und billig: sieben Mark Vollpension, das ist der Durchschnitt. Zudem sind die Heideorte schnell und leicht zu erreichen – mit Ausnahmen. Diese machen aus eigenem, unerforschtem Ratschluß die Fahrplaner in der Celler Direktion der Osthannoverschen Eisenbahn.

Angenommen, man will nach Amelinghausen oder Hützel, Dörfern an der Soltauer Linie dieses Kleinbahnunternehmens. Um 17.18 Uhr kommt man mit einem Eilzug aus Hamburg auf dem Lüneburger Bundesbahnhof an, dann hat man 100 bis 150 Meter zur Sperre zurückzulegen und nach deren Passieren noch etwa 500 Meter bis zum Kleinbahnhof Lüneburg-Süd. Pünktlich, um 17.24 Uhr, aber verläßt die Kleinbahn nach Amelinghausen oder Hützel ihren Bahnhof. Man muß sagen, daß unter diesen Umständen nur sportlich einigermaßen durchgebildete Reisende Aussicht haben, ihren Anschluß zu erreichen. Für Kinder, alte Leute, Gehbehinderte und Fremde, die den Weg zum Anschlußbahnhof erst erfragen müssen, ist es jedenfalls ein hoffnungsloses Unterfangen.

Das Personal dieses Unternehmens gibt dann auch achselzuckend zu, daß da etwas nicht stimmt. Sie finden das selbst um so erstaunlicher, als der Zug nirgends auf der Strecke einen Anschluß zu bedienen habe. Auch, so erfährt man, gebe es später am Abend einen Zug in der entgegengesetzten Richtung, auf den das gleiche zutreffe. Dieser Zug der Osthannoverschen Eisenbahn komme von Soltau her so spät in Lüneburg an, daß es schwierig oder unmöglich sei, den Anschlußzug nach Hamburg zu erreichen.

Was mag die Fahrplangestalter in Celle zu dieser ungewöhnlichen Regelung veranlaßt haben? Will man angesichts der häufig überfüllten Züge auf der Soltauer Strecke die Reisenden darauf hinweisen, daß fast alle Heideorte auch von den Omnibussen der Bundesbahn, der Post und privaten Firmen zuverlässig bedient werden?