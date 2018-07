Am linken und am rechten Ufer der Seine sind zur Zeit zwei Ausstellungen zu sehen, die zweipolare Kernpunkte darstellen, zwischen denen sich das Kraftfeld der modernen Malerei ausspannt: Arn linken Ufer, Quai Conti, zeigt Katia GraAusflucht in die Poesie des impressionistischen Meisters Claude Monet) und am rechten Ufer findet im Pavillon Marsan des Louvre die Gedächtnisschau der Werke Fernand Legers statt, der ein Mitbegründer des Kubismus war. Diese beiden Ausstellungen veranschaulichen nicht nur zwei grundlegende Stilrichtungen der Moderne, sondern auch zwei verschiedene Einstellungen zur Welt, die sich im Pendelschlag der Geschichte immer wieder ablösen, so daß das, was gestern überwunden- schien, heute wieder aktuell wirkt, und das, was als "Ausdruck unserer Zeit" gilt, unversehens überholt erscheint.

Die achumdzwanzig Ölbilder der Nympheas, die Claude Monet in den Jahren 1895 bis 1924 malte, sind Studien zu den großen Wandgemälden, die in zwei rückwärtigen Sälen des Musee de Dasein führen. Wie kommt es, daß die Entwürfe zu diesen Dekorationen heute solche Beachtung finden? Der alte Monet malte diese Bilder nach der Natur in seinem Garten von Giverny — Seerosen auf einem verträumten Teich, Schwertlilien in wuchernden Gräsern, Glyzinienranken, und immer wieder Seerosen, die sich im ruhigen Wasser spiegeln "Mein Teich offenbarte mir sein feenhaftes Wesen" schrieb Monet im Jahre 1895 an seinen Freund; und tatsächlich ist hier wie im Märchen die Grenze zwischen Mensch und Natur aufgehoben — der Betrachter ist ganz in das atmende Leben eines sommerlichen Gartens einbezogen. Der souveräne Pinselstrich Monets schafft eine vibrierende Einheit von Licht und Luft, Formen und Farben, die alle Gesetze der herkömmlichen Malerei auflöst. Die jungen Adepten der "lyrischen Abstraktion" erkennen betroffen, daß alle ihre Kühnheiten hier vorweggenommen sind. Kontrapunkt zu dieser, ganz im Atmosphärischen webenden Kunst, ist das Werk Fernand Legers. Mit allen meinen Kräften bin ich zu den Antipoden des Impressionismus gegangen", schrieb Leger zu seinen Bildern der Jahre 1909 bis 1910. Diese "dialektische" Reaktion Lagers wird aus der chronologisch angelegten Schau, er ; sichtlich. Das farbige Licht Monets ist wie von einem scharfen Wind weggefegt: Leger zeichnet, mit harten schwarzen Linien radikal vereinfachte Formen auf die tabula rasa der weißen Leinwand ; Diese Formen sind Zylinder, Eisenröhren, Pro j peller, Triebräder, Segmente der Maschinenwelt, v Die Titel der Bilder erläutern Legers Stilwillen: [ "Kontrast der Formen", i "Geometrische Elemente", "Signalscheiben in der Stadt". Neben diese "memanischen Elemente" sind als "Kontrast", wie Leger erklärt, oft Wolkengebilde fesetzt, Bäume (meistens ahl), ein Blumentopf, später auch menschliche Figuren. Aber auch die menschliche Figur wird von Leger als "Objekt" behandelt, als Schraube in dem Arbeitsprozeß des industriellen Zeitalters.

Durch diese statisch und starr wirkenden Bilder schweifen Farbbänder, als einzige Träger der Freiheit. Doch auch diese neuartige Behandlung der Farbe wurde L4ger durch ein Erlebnis der mechanisierten Umwelt suggeriert: in iBroadway bei Nacht" sah er, wie die Gesichter der Passanten im Licht farbiger Scheinwerfer einmal blau, dann rot, dann gelb erschienen "Ich versuchte, dasselbe auf meiner Leinwand zu malen" schreibt Leger, "ich hätte das nicht erfunden.

Ich habe keine Phantasie " Auf einem Bild Legers erreicht sein Wille zum Kontrast eine fast surrealistische Schockwirkung: es ist das Bild "Die Gioconda mit den Schlüsseln". — Ein Schlüsselbund schwebt frei im Raum (ihre Schwerkraft beruht, wie eine Obersetzung der neuen Physik, in der Wirkung und Gegenwirkung der Volumen); neben den überdeutlich gezeichneten Schüsseln ist das Porträt der Mona Lisa kopiert, rechts oben ein primitiv gemalter Fisch — Die Mona Lisa als Symbol der Renaissance? Als Allegorie einer Epoche, die heute zu Ende geht? Ist hier Leonardo da Vinci zum Prozeß gebeten, mit dem das technische Zeitalter begann? Und bedeutet der Fisch rechts oben ein frühchristliches Symbol? , Weitgefehlt! Leger war kein Symbolist. Nichts lag ihm ferner, als die Errungenschaften der Tech