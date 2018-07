Die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr macht uns darauf aufmerksam, daß in dem Artikel „Wie lang und wie schwer ...“ (Nr. 23 der ZEIT) ein Fehler enthalten war; es muß nämlich an einer Stelle Güternahverkehr (statt Güternahverker kehr) heißen. Richtig lautet der betreffende Satz also, daß „im Güternahverkehr 48 bis 52 v. H. der schweren Fahrzeuge ohne Anhänger fahren.“ n.r