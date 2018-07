Es gibt kein Gesetz, das den Verbraucher zwingt, nur zu Einzelhandelspreisen und nur beim Einzelhändler zu kaufen. Dem Hersteller und dem Großhändler ist es nicht verwehrt, den Einzelhandel zu umgehen und direkt an den Verbraucher zu verkaufen.

Diese wenig sensationellen Erkenntnisse finden sich in einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm zum Thema „Beziehungshandel“, der nach Beobachtungen der Einzelhandelsverbände immer neue Blüten treibt. Die Einzelhändler bezeichnen die Direktverkäufe der Industrie und des Großhandels als unlauter.

Die Verbraucherorganisation hat die noch sieht rechtskräftige Entscheidung der Hammer Richter als ein kompetentes Urteil gegen die angebliche Gewinn- und Übervorteilungssucht der Einzelhändler auszuschlachten versucht. Dies zu tun, ist, gelinde gesagt, Bauernfängerei; denn die Entscheidung der Hammer Richter enthält keine Antvort auf die Frage, ob das, was rechtens ist, für den Verbraucher auch billiger sein muß.

Diese Frage muß mit einem klaren Nein beantwortet werden, weil der den blühenden „Beziehungshandel“ pflegende Industrielle und Großhändler auf die Dauer, d. h. in dem Falle, wo man die Direktverkäufe zum System erheben wellte, mit den gleichen Kosten rechnen müßte wie weh der reguläre Einzelhändler. Der Verbraucher wird nicht auf das breite Sortiment, wie es ihm der Einzelhändler bieten kann, verzichten wollen. Sortimentsunterhaltung als Querschnitt durch die gesamte Produktion eines Wirtschaftszweiges verursacht Lagerkosten. Der Verbraucher wird sich auch dafür bedanken, seine Einkäufe in irgendwelchen abgelegenen Fabrik- oder Großhandelsräumen vornehmen zu müssen. Wenn aber der Industrielle oder der Großhändler die gleiche Art der Warendarbietung wie der Einzelhändler wählen will, dann wird er Läden bauen müssen. Läden verursachen aber ebenfalls wieder Kosten. Dem Industriellen oder Großhändler nützt es jedoch nichts, wenn er sein Teilangebot nur an einem oder zwei Orten zeigen kann. Also müßte er ein weit gestreutes Filialnetz unterhalten. Das aber würde ebenfalls wieder Geld für Unterhaltungs- und Transportkosten verschlingen. Ferner wäre es natürlich recht und billig, daß „beziehungshandelnde“ Industrielle und Großhändler genau die gleichen Steuern zahlen müßten, wie die Einzelhändler auch.

Also: die Summe aller Kosten eines zum System erhobenen „Beziehungshandels“ beeinflußt den Verkaufspreis in gleicher Weise wie beim Einzelhandel. Die unüberlegte Freude über die Hammer Entscheidung übersieht leichtfertig, daß das, was rechtens ist, für den Verbraucher noch lange nicht billiger sein muß. Dü.